Cine este și cu ce se ocupă Toto Dumitrescu. Pedeapsa pe care o riscă acum fiul fotbalistului Ilie Dumitrescu

Numele lui Toto Dumitrescu, fiul legendarului fotbalist Ilie Dumitrescu, a revenit în atenția publică după un incident rutier controversat petrecut în București. Deși are o carieră artistică promițătoare și a apărut în numeroase proiecte de film și televiziune, prezentul îl plasează într-o situație dificilă. Actorul de 28 de ani este acum subiectul unei anchete, după ce a părăsit locul accidentului și a fost depistat pozitiv la substanțe interzise.

Familia și începuturile

Toto Dumitrescu, al cărui nume real este Ilie jr Dumitrescu, este fiul lui Ilie Dumitrescu și al Letiției Badea, fost model în anii ’90. Are o soră mai mică, Mayra Daria, de care este foarte apropiat, și doi frați vitregi, Dani și Sică, din prima căsătorie a tatălui său.

Încă din copilărie, familia i-a spus „Toto”, pentru a nu fi confundat cu tatăl său. De mic și-a arătat înclinația spre actorie, obișnuind să imite personaje și persoane publice. A urmat o grădiniță britanică, unde a fost educat în limba engleză.

Drumul în actorie

Educația sa artistică a continuat la Goldsmiths, Universitatea din Londra, unde a studiat teatrul. Tatăl său a recunoscut că talentul actoricesc vine probabil de la mama lui:

„Cred că latura artistică a moștenit-o de la maică-sa, cel mai probabil. Am investit mult în el, în educația lui, a mers la grădiniță britanică. Este un tânăr frumos, și ceilalți copii ai mei sunt frumoși, dar el strălucește. Și-a ales drumul acesta și mă bucur că a găsit o zonă în care este foarte bun, dă cel mai bun randament, ca să folosesc o expresie din sport”, declara Ilie Dumitrescu într-un interviu pentru OK! Magazine.

Cariera lui Toto Dumitrescu a început în 2014, în filmul „Love by Design”, o coproducție româno-americană. A urmat apoi o serie de roluri importante: Floppy în serialul „Adela”, pilotul de curse din „Lia – Soția soțului meu” și Olah în „Un pas în urma Serafimilor”. Actorul a apărut și în producții precum „Palatul Pionierilor” sau „Retreat Vama Veche”.

Despre alegerea carierei, Toto spunea:

„Pot fi și pilot, și fotbalist, și astronaut. (…) Poți să trăiești mai multe vieți în una și chestia asta mi se pare tare, niciodată nu cazi în rutină și nu te plictisești. Tot timpul sunt provocări și încercări noi”.

Tentative în modelling și planuri de viitor

Deși a cochetat cu modellingul, Toto Dumitrescu a declarat că nu se regăsește în acest domeniu:

„Mi se pare că pot să exprim mult mai mult prin imagini care se mișcă, nu prin poze pur și simplu”. Totuși, a colaborat în campanii de modă, inclusiv la invitația Andreei Esca.

În ceea ce privește viitorul, tânărul își dorea să plece din România pentru a-și continua cariera în Marea Britanie, Franța sau chiar America, unde oportunitățile sunt mai numeroase.

„În afară, oportunitățile sunt foarte mari… aici e și o barieră de limbă”, explica el într-un interviu.

Viața personală

În 2021, Toto Dumitrescu declara că nu are o relație, subliniind că nu își dorește o legătură doar din teama de singurătate. Ulterior, presa a relatat că actorul ar fi avut o relație cu modelul Alexandra Georgescu, cu care s-a afișat public.

Incidentul rutier și ancheta în desfășurare

Totul s-a schimbat odată cu accidentul rutier din București. Mașina condusă de Toto Dumitrescu a fost implicată într-o coliziune cu alte două autoturisme, după ce o tânără de 23 de ani a rămas blocată în intersecție. În urma impactului, șoferița a primit îngrijiri medicale, însă fiul lui Ilie Dumitrescu a părăsit locul accidentului.

Polițiștii l-au găsit după 48 de ore, într-un apartament dintr-un cartier de lux din Voluntari, alături de iubita sa. Testul preliminar a indicat consum de cocaină, motiv pentru care Toto Dumitrescu a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală pentru probe biologice.

Purtătorul de cuvânt al Brigăzii Rutiere, Claudia Costea, a declarat:

„A fost condus la INML. Dacă rezultatul final va ieși pozitiv și la INML, acesta riscă închisoarea între unu și cinci ani, precum și interzicerea dreptului de a conduce.”

De la o carieră artistică promițătoare și proiecte apreciate, Toto Dumitrescu a ajuns acum în centrul unui scandal judiciar. Actorul riscă o pedeapsă cu închisoarea pentru părăsirea locului accidentului și pentru rezultatul pozitiv la testul antidrog. Anchetatorii continuă investigațiile, iar viitorul său rămâne incert.