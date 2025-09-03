Ultima ora
Ţinuta aleasă de Viorica Dăncilă pentru întâlnirea cu Vladimir Putin a atras atenţia. Detaliul care se observă imediat în fotografia de grup

Ţinuta aleasă de Viorica Dăncilă pentru întâlnirea cu Vladimir Putin a atras atenţia. Detaliul care se observă imediat în fotografia de grup
Foştii premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă, la parada militară organizată la Beijing

Prezentă la parada militară organizată la Beijing de preşedintele chinez Xi Jinping, cu prilejul marcării sfârşitului celui de-al Doilea Război Mondial, ținuta aleasă de Viorica Dăncilă a atras atenția multora din pricina unui anumit detaliu.

Cum a apărut Viorica Dăncilă la întâlnirea cu Vladimir Putin și Xi Jinping

Foştii premieri Viorica Dăncilă şi Adrian Năstase, acesta din urmă fiind însoţit de soţia sa, au fost prezenţi la parada militară organizată la Beijing de preşedintele chinez Xi Jinping, cu prilejul marcării sfârşitului celui de-al Doilea Război Mondial.

„Munții și râurile vor păstra veșnic memoria eroilor căzuți, iar spiritul lor nobil va dăinui pentru totdeauna. Ceremonia s-a încheiat sub acordurile melodiei „Oda patriei mele”, în timp ce 80.000 de porumbei albi și 80.000 de baloane colorate au fost eliberate în cer, simbolizând pacea și unitatea națiunii”, sună descrierea televiziunii publice chineze a momentelor de sfârșit ale paradei militare de la Beijing

Cei trei apar în fotografiile oficiale alături de Xi Jinping, preşedintele rus Vladimir Putin şi liderul nord-coreean Kim Jong Un, fiind așezați în ultimul rând.

Ținuta aleasă de Viorica Dăncilă pentru acest eveniment a ieșit în evidență, amintind multora de uniforma de pionier din perioada comunismului.

Adrian Năstase a explicat, pe blogul său, că a fost invitat în China în calitate de fost premier.

„Sunt invitat, în aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei şi a fascismului în al Doilea Război Mondial. Mâine va avea loc o mare paradă militară şi o recepţie oferită de liderii chinezi”, a scris, marţi, Adrian Năstase.

El a adăugat că a purtat discuţii cu „doamna ministru adjunct Sun Haiyan, în legătură cu teme sensibile de politică internaţională, inclusiv despre războiul din Ucraina şi despre relaţia dintre China, Rusia şi India”.

