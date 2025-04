Viorica Dăncilă, despre momentul în care a rămas fără geantă în timpul întâlnirii cu Papa Francisc: „V-am spus că, prin biroul ăsta, lucrurile au obiceiul să dispară” EXCLUSIV

Mii de oameni vor păstra vie amintirea celui care a fost Papa Francisc. Printre ei se numără și Viorica Dăncilă, cea care a fost premier al României între 29 ianuarie 2018 și 4 noiembrie 2019. În această calitate, Viorica Dăncilă s-a întâlnit de mai multe ori cu cel ce a fost până recent liderul celei mai puternice Biserici creștine din lume, cea Catolică.

A adăugat apoi un amănunt necunoscut până astăzi, o mică surpriză pe care i-a rezervat-o gazda din acea zi.

Fostul premier a continuat șirul confesiunilor personale pe aceeași temă: „Când a ajuns la București, anul următor, la finele lui mai și început de iunie, ne-am reîntâlnit cu diverse ocazii. La Palatul Cotroceni, la întâlnirea cu președintele țării, au fost prezenți și membri guvernului. Când m-a văzut, s-a luminat la față și mi-a spus ceva de genul < Vedeți că ne-am reîntâlnit?! >”.

De notat și amănuntul conform căruia fostul nostru premier a fost atât de impresionată de persoana Sfântului Părinte încât atunci când a aflat că președintele nu-l va însoți pe Papă prin țară, a decis imediat pe loc să-i țină ea companie.

„L-am însoțit și la ceremoniile de la Catedrala Neamului, și la cele de la Catedrala catolică Sf. Iosif, dar și la Sumleul Ciuc, și la Iasi, chiar dacă prezența mea nu era inițial în program.. Am aflat că președintele Iohannis nu merge cu el prin țară și am ales să-i fiu alături. Mi s-a părut de neiertat să avem un asemenea oaspete și să nu fie cineva din partea statului nostru lângă el”, adaugă aceeași Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă ne-a mai dezvăluit un alt amănunt extraordinar, care vorbește despre umorul celui care a condus Biserica Catolică între 2013 și 2025.

„Mai e ceva de spus. În România, când a ajuns, din partea noastră i-am dăruit un ceas de mână cu imaginea Capelei Sixtine, un ceas făcut de un român de-al nostru. I-am putut citi bucuria din ochi când a primit darul nostru. Și acum, țineți-vă bine!

Când am fost la Vatican, cu un an mai devreme, mi-a făcut dovada umorului său aparte. La finalul întâlnirii din biroul său de lucru, după poza de grup, inclusiv cu soțul meu, care m-a însoțit acolo, Papa s-a prefăcut că începe să caute ceva anume prin biroul în care ne aflam. < Doamnă prim-ministru, mi-a spus el cu un glas ușor grav, vă rog sa aveți grijă să nu vă uitați ceva pe la mine. Geanta, spre exemplu >. Aveam atunci o geantă- plic cu mine și am căutat-o din priviri. Imediat a scos după o statuetă geanta și mi-a înmânat-o cu o starea unui copil care se distrează din plin la o glumă bună făcută de părintele său. < V-am spus eu că am auzit că prin biroul ăsta lucrurile au obiceiul să dispară >. Am râs împreună, înainte de a ne despărți”, a mai spus fostul nostru premier.