Viorica Dăncilă, apariţie impecabilă la înmormântarea lui Ion Iliescu. Ţinuta aleasă de fostul premier pentru tristul eveniment. Foto

Ziua de 7 august 2025 este una de profundă solemnitate pentru România, în contextul funeraliilor de stat organizate în memoria fostului președinte Ion Iliescu. Printre personalitățile prezente la Palatul Cotroceni s-a numărat și fostul premier Viorica Dăncilă, care a atras atenția printr-o apariție elegantă și sobră, în ton cu solemnitatea momentului.

Viorica Dăncilă, prezentă la funeriile lui Ion Iliescu

Viorica Dăncilă a sosit la Palatul Cotroceni în jurul orei 10:00, participând la ceremonia religioasă și la omagiile aduse celui care a condus România în trei mandate. Ținuta aleasă de politiciana social-democrată a fost una sobră și rafinată: o rochie neagră, dreaptă, cu lungime până la genunchi și mâneci evazate.

Accesorizarea a fost simplă, dar de efect. Fostul premier a purtat o broșă cu aspect clasic și câteva bijuterii, care au completat armonios ansamblul vestimentar. Coafura a fost, de asemenea, una elegantă: părul prins într-un coc, accentuat de o împletitură atent realizată.

Prezența sa a fost remarcată nu doar prin eleganță, ci și prin atitudinea sobră. Fostul premier a avut un loc rezervat pe rândul din față, între Adrian Năstase și Marcel Ciolacu, la ceremonia de la Cotroceni.

Cortegiul funerar, onorat de Forțele Armate

După ceremonia religioasă de la Cotroceni, cortegiul funerar s-a pus în mișcare pe un traseu stabilit atent, care a cuprins Bulevardul Eroii Sanitari, Strada Bagdasar, Șoseaua Panduri și Bulevardul Ghencea. Destinația finală: Cimitirul Militar Ghencea III, locul în care Ion Iliescu își va dormi somnul de veci.

De-a lungul traseului, Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” a acordat onorurile militare, în timp ce Imnul Național al României a fost intonat solemn, în fața cortegiului. Sicriul a fost însoțit de militari în ținută de gală, marcând un ultim omagiu simbolic adus unei figuri a istoriei recente.

Ceremonia de înmormântare se va desfășura într-un cadru restrâns, accesul fiind permis doar familiei și câtorva apropiați ai fostului președinte.

Cu o seară înainte, miercuri, la Palatul Cotroceni a avut loc o ceremonie privată, la care au participat foști colaboratori și membri ai elitei politice și culturale. Garda de onoare a rămas la catafalc pe tot parcursul nopții. Deși nu a fost prezentă fizic, Nina Iliescu, soția fostului președinte, a transmis un mesaj emoționant printr-o coroană de trandafiri albi, pe care era scris: „Odihnește-te în pace. Cu adâncă durere, Nina”.

Printre participanți s-au aflat nume cunoscute precum guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, Adrian Năstase, Marcel Ciolacu, Theodor Stolojan, Nicolae Văcăroiu, Ilie Bolojan, foștii miniștri Rodica Stănoiu și Petre Daea, dar și reprezentanți ai lumii academice și culturale.