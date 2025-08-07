Funeralii Ion Iliescu. Politicienii se adună pentru înmormântare. Nicuşor Dan, aşteptat să aducă omagii fostului preşedinte

România își ia astăzi rămas-bun de la fostul președinte Ion Iliescu, într-o zi marcată de doliu național. Data de 7 august 2025 a fost declarată oficial zi de doliu printr-o hotărâre adoptată marți seară, în cadrul unei ședințe extraordinare a Guvernului, în semn de respect pentru cel care a condus țara în trei mandate.

Pregătirile finale pentru înmormântare

Update 9:30. Theodor Stolojan a ajuns la Cotroceni pentru a-și prezenta omagiile. Slujba religioasă este în plină desfășurare.

Update: 9:10. Printre primii care au sosit la Cotroceni se numără Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu și Petre Daea.

Știrea inițială:

Ceremonia de înmormântare are loc la Cimitirul Militar Ghencea III, cu onoruri militare. Drapelele sunt arborate în bernă pe întreg teritoriul țării – la instituții publice, partide, școli, gări, aeroporturi și chiar la navele sub pavilion românesc. Posturile de televiziune și radio și-au modificat grila de programe, iar evenimentele culturale programate pentru această zi sunt adaptate contextului solemn.

Ion Iliescu s-a stins din viață marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani. A fost primul președinte ales democratic după Revoluția din 1989 și a condus România în trei mandate (1990–1992, 1992–1996, 2000–2004). Sub conducerea sa a fost adoptată Constituția din 1991 și au fost puse bazele instituțiilor democratice.

Funeraliile de stat se desfășoară după un program riguros. Încă de la ora 09:00 dimineața, Palatul Cotroceni a început să primească oficiali și invitați din rândul autorităților centrale, al elitei culturale și academice, dar și al apropiaților fostului președinte. După un scurt moment religios și ceremonia Gărzii la Catafalc, sicriul a fost ridicat și dus spre ieșirea oficială, în timp ce clopotul de la Biserica Cotroceni a răsunat în semn de despărțire.

Programul și traseul cortegiului funerar

Cortegiul funerar are un traseu bine stabilit, urmând Bulevardul Eroii Sanitari, Strada Bagdasar, Șoseaua Panduri și Bulevardul Ghencea, până la Cimitirul Militar Ghencea III. Pe traseu, Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” oferă onorurile militare, iar Imnul Național este intonat în fața cortegiului.

La ceremonia de înhumare, accesul este limitat strict la membrii familiei și câțiva apropiați, marcând o încheiere discretă, dar profund simbolică a unui capitol istoric. Sicriul, amplasat pe un afet de tun, a fost însoțit de prezentarea onorului de către forțele armate.

Miercuri seară, o ceremonie privată a avut loc la Palatul Cotroceni. Pe durata nopții, garda de onoare a rămas la catafalc. În lipsa fizică a soției sale, Nina Iliescu, a fost prezentă o coroană de flori albe cu un mesaj emoționant: „Odihnește-te în pace. Cu adâncă durere, Nina”.

La slujba religioasă au participat personalități precum Mugur Isărescu, Rodica Stănoiu, Petre Daea, Viorica Dăncilă, Valer Dorneanu, dar și reprezentanți din lumea culturală și religioasă. Totodată, președintele Nicușor Dan, este așteptat să ajungă în cursul zilei la cimitir, pentru a-și aduce personal omagiul.