Time AI 2025 a stabilit topul 100 al personalități care modelează viitorul inteligenței artificiale. Cine se află pe listă, de fapt

Apreciata revistă Time AI, aflată deja la cea de-a treia ediție, a publicat clasamentul celor 100 de personalități din domeniul inteligenței artificiale, care au avut o contribuție semnificativă în ultimele 12 luni.

Clasamentul este împărțit în patru categorii: inovatori, lideri, formatori de piață și tehnologie, și vizionari, ale căror idei sunt considerate „progrese revoluționare care remodelează lumea”.

Redactorul-șef Sam Jacobs este de părere că direcția dezvoltării AI este determinată mai mult de oameni decât de algoritmi, iar deciziile acestor persoane vor modela viitorul tehnologic.

Sam Altman, Elon Musk și Mark Zuckerberg, pe listă

Categoria liderilor include giganți ai industriei care dezvoltă și implementează modele lingvistice mari.

Printre aceștia se numără Sam Altman (CEO OpenAI), Elon Musk (fondator xAI), Mark Zuckerberg (fondator Meta) și Jensen Huang (CEO Nvidia). Din China, topul include Reng Zhengfei (fondator Huawei) și Liang Wenfeng, autorul modelului DeepSeek.

Surprinzător, niciun reprezentant Google nu a fost inclus, deși apar figuri precum Andy Jassy (Amazon), Dario Amodei (Anthropic) și investitorul Masayosi Son (Softbank).

Inovatorii și competiția pentru talente

Categoriile „Inovatori” și „Formatori” arată competiția acerbă pentru cei mai valoroși cercetători în AI.

Companiile oferă contracte record, exemplu fiind Meta, care a propus până la 1,5 miliarde de dolari pentru șase ani, incluzând salarii, opțiuni pe acțiuni și acces la 30.000 de unități grafice pentru cercetare.

Strategia cu pricina a dat rezultate mixte: mai mulți cercetători de top au părăsit Laboratorul de Superinteligență, iar Meta a înghețat recrutările temporar.

Printre inovatori se numără Andy Persons (Adobe), James Peng (Pony AI), Alex Blania (Tools for Humanity) și polonezul Mati Staniszewski, cofondator al ElevenLabs, un startup care a revoluționat vocea AI și a ajuns la o valoare de 3,3 miliarde de dolari.

Staniszewski a fondat ElevenLabs împreună cu Piotr Dąbkowski și a fost recunoscut de Time și în ediții precedente.

Clasamentul evidențiază și influența crescândă a companiilor asiatice în tehnologiile viitorului. Nume precum Wenfeng, Zhengfei, Peng și Xingxing de la Unitree Robotics demonstrează că China este acum una dintre forțele motrice ale revoluției globale în inteligența artificială.

Această listă arată clar că viitorul AI nu depinde doar de algoritmi, ci și de oamenii care îi dezvoltă și implementează, iar deciziile lor vor influența tehnologia și societatea globală în anii următori.