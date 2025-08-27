Dependența de ChatGPT se va măsura în miliarde de oameni. Avertismentul șefului OpenAI despre direcția AI-ul în câțiva ani

ChatGPT a trecut rapid de la un experiment viral la o platformă globală cu sute de milioane de utilizatori. Sam Altman, CEO OpenAI, spune acum că următorul pas va fi atins în scurt timp: miliarde de oameni care vor interacționa zilnic cu ChatGPT. Declarația vine după lansarea oficială a GPT-5, când Altman a prezentat viziunea unei expansiuni fără precedent, dar și provocările uriașe pe care compania le are în față.

ChatGPT, de la viral la gigant global

Lansat public la finalul lui 2022, ChatGPT a crescut într-un ritm care i-a surprins chiar și pe creatorii săi. În doar trei ani, platforma a ajuns să fie unul dintre cele mai vizitate site-uri din lume, cu peste 700 de milioane de utilizatori săptămânal.

Altman susține că foarte curând ChatGPT va depăși Facebook și Instagram la trafic, devenind al treilea cel mai utilizat serviciu digital din lume, după Google și YouTube. Această evoluție ar însemna că AI-ul conversațional nu mai este doar un instrument pentru programatori sau creatori de conținut, ci o adevărată infrastructură digitală de masă, accesată zilnic de utilizatori din toate categoriile.

Provocarea care blochează creșterea: lipsa GPU-urilor

Entuziasmul legat de creștere este temperat însă de un obstacol concret: lipsa capacității de calcul. Modelele AI moderne depind masiv de GPU-uri, iar cererea pentru cipuri de la Nvidia și alți producători a depășit disponibilitatea de pe piață.

„Avem modele mai bune pe care nu le putem lansa, pur și simplu pentru că nu avem puterea de procesare necesară”, a spus Altman. Acest blocaj riscă să încetinească ritmul de dezvoltare și extindere a ChatGPT, în ciuda cererii uriașe.

Trilioane pentru infrastructura viitorului

Pentru a rezolva această problemă, OpenAI pregătește investiții colosale. Sam Altman a afirmat că, în anii următori, compania ar putea cheltui trilioane de dolari pentru construirea unor centre de date la scară fără precedent.

Acest plan ar plasa OpenAI în competiție directă nu doar cu giganții AI, ci și cu infrastructura cloud a unor companii precum Amazon, Microsoft sau Google. Dacă va fi realizat, acest proiect ar putea redesena întreaga arhitectură a internetului și ar muta centrul de greutate digital către AI.

Un viitor centrat pe AI

Direcția indicată de Altman arată că ChatGPT și modelele similare nu vor mai fi simple aplicații, ci servicii de bază, comparabile cu motoarele de căutare sau platformele sociale. Creșterea rapidă a arătat cât de ușor oamenii au integrat conversația cu AI în activitățile zilnice – fie că e vorba de muncă, educație, divertisment sau asistență personală.

Întrebarea esențială este dacă OpenAI va reuși să depășească barierele hardware și să transforme această viziune într-o realitate. Dacă planurile lui Altman se confirmă, peste câțiva ani vorbim de miliarde de oameni conectați zilnic la ChatGPT, iar AI-ul va fi nucleul experienței digitale globale.