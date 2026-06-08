Google bagă aproape un miliard de dolari pe lună în SpaceX pentru infrastructura AI. Cum au ajuns rivalii să facă afaceri împreună

SpaceX câștigă din infrastructură înainte să ducă centrele de date în spațiu

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Google plătește aproximativ 920 de milioane de dolari lunar pentru utilizarea unei părți din capacitatea de stocare și procesare administrată de SpaceX. Suma evidențiază dimensiunea uriașă a investițiilor necesare pentru dezvoltarea și operarea sistemelor moderne de inteligență artificială, scrie AVClub.

Acordul vine într-un moment interesant pentru SpaceX. Compania este cunoscută în primul rând pentru activitățile sale din domeniul spațial, însă încearcă să își extindă influența și în alte segmente tehnologice cu creștere rapidă.

Deși Elon Musk și echipa sa au vorbit în repetate rânduri despre posibilitatea amplasării unor centre de date pe orbită, aceste planuri sunt încă într-o fază preliminară. Primele proiecte de acest tip ar putea începe să prindă contur abia în următorii ani.

Până atunci însă, infrastructura terestră a companiei pare să genereze venituri consistente. Cererea uriașă pentru resurse de calcul necesare antrenării și operării modelelor AI transformă centrele de date într-o afacere extrem de profitabilă.

Interesant este că relația dintre cele două companii nu este una nouă. Google a investit în trecut în SpaceX, iar colaborarea actuală demonstrează cât de interconectată a devenit industria tehnologică, chiar și atunci când firmele implicate concurează pe anumite segmente de piață.

Inteligența artificială alimentează o nouă cursă tehnologică

Creșterea explozivă a cererii pentru servicii AI a declanșat o competiție globală pentru infrastructură. Companiile investesc miliarde de dolari în servere, procesoare specializate, centre de date și rețele energetice capabile să susțină consumul tot mai mare generat de modelele avansate de inteligență artificială.

În același timp, ideea mutării unei părți a infrastructurii informatice în spațiu începe să fie discutată tot mai des în industrie. Atât SpaceX, cât și alte companii tehnologice explorează posibilitatea utilizării sateliților și a platformelor orbitale pentru găzduirea unor viitoare sisteme de calcul.