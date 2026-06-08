Cum a reușit Tesla să își revină în Europa după luni dificile. Strategia care a adus un nou val de comenzi pentru Model Y și Model 3

În centrul revenirii se află în continuare cele două modele care generează grosul vânzărilor companiei: Model Y și Model 3. Deși Tesla nu a lansat în ultimul timp un model complet nou pentru piața de masă, compania a reușit să stimuleze cererea printr-o serie de măsuri care au făcut automobilele sale mai atractive pentru clienții europeni.

Marile piețe europene au readus Tesla pe creștere

Semnalele de revenire au apărut mai întâi în Germania și Franța, două dintre cele mai importante piețe pentru constructorul american. Cererea pentru automobilele Tesla a crescut puternic, iar volumele de înmatriculare au depășit nivelurile înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut.

Franța a devenit una dintre piețele-cheie ale mărcii, cu Model Y printre cele mai căutate automobile electrice. În același timp, Germania continuă să joace un rol strategic, inclusiv datorită fabricii Tesla din apropierea Berlinului, care produce modelul destinat în mare parte pieței europene, scrie Reuters.

Creșteri importante au fost observate și în Regatul Unit, unde stimulentele pentru vehicule electrice și ofertele comerciale au contribuit la atragerea unui număr mai mare de cumpărători. Tendințe similare au fost raportate și în Spania, Italia, Norvegia și alte piețe unde concurența din partea mărcilor asiatice este tot mai intensă.

În acest context, Model Y rămâne principalul motor al vânzărilor Tesla în Europa. SUV-ul electric continuă să fie preferat de clienți datorită spațiului interior, autonomiei și poziționării sale într-un segment extrem de popular pe continent.

Cele trei măsuri care au schimbat situația pentru Tesla

Revenirea nu pare să fie rezultatul unui singur factor, ci al unei strategii construite în jurul mai multor direcții.

Prima măsură a fost actualizarea modelelor existente. Tesla a adus îmbunătățiri atât la nivel de design, cât și în zona hardware și software, încercând să mențină Model Y și Model 3 competitive într-o piață în care apar constant rivali noi.