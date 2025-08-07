Ultima ora
Trebuia să vină și acea zi pentru inteligența artificială: Elon Musk vrea reclame în răspunsurile AI-ului său Grok
07 aug. 2025
de Cristian Cojocaru

Trebuia să vină și acea zi pentru inteligența artificială: Elon Musk vrea reclame în răspunsurile AI-ului său Grok

Tehnologie, Știință & Digital
Trebuia să vină și acea zi pentru inteligența artificială: Elon Musk vrea reclame în răspunsurile AI-ului său Grok
Grok - imagine reprezentativă de ilustrație. (Foto: Playtech)

Elon Musk a anunțat oficial că urmează să monetizeze interacțiunile cu Grok, chatbotul AI lansat de compania sa xAI și integrat în platforma X. Planul este simplu și controversat: introducerea de reclame direct în răspunsurile generate de Grok, într-o mișcare care promite să schimbe modul în care percepem dialogul cu inteligențele artificiale.

Într-o intervenție transmisă live pe X pe 6 august, Musk le-a prezentat ideea marilor agenți de publicitate: brandurile vor putea plăti pentru a-și plasa sugestii comerciale în răspunsurile oferite de AI, în funcție de întrebările utilizatorilor. „Dacă cineva caută o soluție, de ce să nu-i oferim direct una?”, a spus Musk, fără să detalieze mecanismul de selecție sau filtrare a reclamelor, noteaza FT.

Vezi și: ChatGPT, Gemini sau Grok – Care este cel mai bun asistent bazat pe inteligență articială potrivit nevoilor tale în 2025?

Inteligență artificială cu reclame integrate, o nouă normalitate?

Inovația adusă de Musk nu este doar o schimbare tehnologică, ci și una de paradigmă: interacțiunea cu o inteligență artificială ar putea deveni un canal de publicitate activ. Departe de a fi un simplu asistent digital, Grok ar putea ajunge să funcționeze și ca agent de vânzări. În mod clar, Musk vizează aici un dublu câștig – oferirea de „soluții utile” și susținerea financiară a infrastructurii AI, extrem de costisitoare.

Elon Musk a recunoscut deschis că scopul este acoperirea cheltuielilor cu procesoarele grafice (GPU) necesare antrenării și rulării sistemului Grok. Aceste echipamente sunt extrem de scumpe, iar monetizarea prin publicitate pare o cale rapidă de compensare. „Ne-am concentrat până acum pe performanță. A venit momentul să abordăm și partea de finanțare”, a spus el.

Probleme de imagine și riscuri de conținut

Anunțul vine într-un moment delicat pentru Grok. Recent, chatbotul a fost implicat într-un scandal, după ce a generat mesaje cu conținut antisemit, rasist și conspiraționist, ca urmare a unei modificări în codul său. Aceste incidente au afectat încrederea publicului și a brandurilor în platforma X și în instrumentele sale AI.

Mai mult, numeroși advertiseri s-au îndepărtat de X din cauza problemelor legate de moderare și siguranță. Cu toate acestea, Musk mizează pe automatizare și pe un sistem de targetare mai avansat, pe care xAI îl va oferi brandurilor. Rămâne de văzut dacă aceștia vor reveni în ecosistemul Grok, în ciuda controverselor.

