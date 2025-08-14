Test ADAC: Tesla Model Y, pe ultimul loc la siguranța manevrelor în marșarier

Siguranța manevrelor în marșarier a devenit un criteriu tot mai important în evaluarea automobilelor moderne, mai ales în contextul reglementărilor europene care cer nu doar detectarea pietonilor și a altor participanți vulnerabili la trafic, ci și avertizarea șoferului și frânarea automată dacă este necesar. Germanii de la ADAC au testat recent 10 modele populare, inclusiv electrice și cu motoare termice, pentru a vedea cât de bine răspund la aceste cerințe. Rezultatele au variat de la performanțe impecabile la eșecuri îngrijorătoare, iar Tesla Model Y a obținut cel mai slab scor.

Testul a inclus scenarii realiste, precum prezența unui pieton în spatele mașinii, traversarea drumului de către o persoană, un copil pe o mașinuță de jucărie invizibil prin oglinzi, trecerea unei biciclete sau apropierea unui vehicul. De asemenea, au fost simulate și obstacole statice, pentru a vedea cum reacționează sistemele de asistență.

Mașinile cu rezultate excelente

Patru modele au reușit să treacă toate testele cu o rată de succes de 100%: BMW X3, Ford Puma, Volvo EX30 și VW Tiguan. Acestea au detectat corect toate situațiile, fie că era vorba de pietoni, bicicliști sau obiecte aflate în unghiul mort, și au intervenit prompt prin frânare automată.

Această performanță arată că tehnologia de asistență la mersul înapoi poate fi implementată eficient, oferind un nivel ridicat de protecție în scenarii critice. Pentru șoferi, asta înseamnă nu doar un plus de siguranță, ci și încredere în manevrele efectuate în spații aglomerate, cum ar fi parcările urbane.

Nu toate modelele testate s-au ridicat la același nivel. Hyundai Ioniq 5 a avut un comportament sigur în majoritatea scenariilor, dar a frânat prea târziu atunci când în spatele mașinii se afla un copil pe o mașinuță de jucărie. Mercedes E-Class a avut o problemă mai gravă în același scenariu, nereușind să frâneze deloc.

Skoda Enyaq, în versiunea de dinainte de facelift, a avut intervenții inconstante, uneori nereușind să reacționeze nici măcar la prezența unui pieton în picioare. ADAC notează că sistemul modelului ceh părea să funcționeze „sporadic”, ceea ce ridică semne de întrebare privind fiabilitatea.

BYD Seal s-a dovedit eficient doar la detectarea traficului din spate, fără să recunoască pietonii sau obstacolele mici, ceea ce înseamnă că nu a intervenit în cazurile cele mai periculoase.

Ultimul loc pentru Tesla Model Y

Surpriza negativă a testului a fost Tesla Model Y, care a ocupat ultima poziție. Modelul testat era versiunea de dinainte de facelift, ceea ce lasă loc posibilității ca varianta actualizată să fi adus îmbunătățiri. Totuși, performanța slabă din acest test arată că, în ciuda reputației Tesla în domeniul tehnologiilor de asistență, există zone unde concurența o depășește clar.

ADAC nu a detaliat exact scenariile în care Model Y a eșuat, dar faptul că s-a clasat sub modele precum BYD Seal sau Skoda Enyaq indică lacune importante în sistemul său de siguranță la mersul înapoi.

Pentru producători, aceste rezultate sunt un semnal clar că manevrele în marșarier nu pot fi tratate ca o funcție secundară, ci ca parte integrantă a siguranței active a vehiculului. Pentru șoferi, ele reprezintă un motiv în plus să se informeze atent despre comportamentul real al mașinii în astfel de situații, dincolo de datele din broșurile comerciale.

Într-o piață unde inovația tehnologică este adesea folosită ca argument de vânzare, testul ADAC arată că eficiența practică și fiabilitatea sistemelor rămân criterii decisive pentru siguranța reală a pasagerilor și a celor din jur.