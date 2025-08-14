Mașinile cu adevărat autonome de la Tesla, mai aproape de realitate. Ce promisiune a mai făcut Elon Musk despre FSD

Tesla se pregătește să facă un nou pas major în dezvoltarea conducerii autonome, odată cu anunțul lui Elon Musk privind lansarea unei versiuni îmbunătățite a sistemului Full Self-Driving (FSD). Noul model, antrenat cu aproximativ de zece ori mai mulți parametri decât actualul, ar putea ajunge la utilizatori chiar la sfârșitul lunii viitoare, dacă faza de testare decurge conform planului.

FSD reprezintă un upgrade al deja cunoscutului Autopilot, permițând mașinii să se deplaseze cu intervenție umană minimă. Totuși, legislația și normele de siguranță impun ca șoferii să păstreze mâinile pe volan și să fie pregătiți să preia controlul oricând. Noua versiune promite îmbunătățiri substanțiale în procesarea imaginilor video și o reducere semnificativă a pierderilor de compresie, ceea ce ar putea duce la recunoașterea mai precisă a obiectelor și situațiilor din trafic.

Tehnologia din spatele noii versiuni FSD

Sistemul anunțat de Musk se bazează pe un model de inteligență artificială mult mai complex, cu o capacitate de învățare semnificativ sporită. Creșterea numărului de parametri sugerează o mai bună adaptare la condiții variate de drum, recunoașterea mai rapidă a pietonilor, bicicliștilor și vehiculelor, precum și anticiparea mai precisă a comportamentului celorlalți participanți la trafic.

Pentru Tesla, FSD nu este doar o inovație tehnologică, ci și un element strategic de creștere a veniturilor. Într-un context global în care producătorii chinezi de vehicule electrice își consolidează poziția, capacitatea de a livra o soluție autonomă performantă ar putea oferi companiei un avantaj competitiv esențial.

Ambițiile autonome și provocările actuale

Tesla a lansat deja în Austin, Texas, un serviciu de robotaxi, parte a viziunii lui Musk pentru o rețea globală de transport autonom. Cu toate acestea, piața își păstrează atenția asupra activității principale a companiei – vânzarea de automobile – un segment aflat în dificultate. În trimestrul al doilea din acest an, veniturile Tesla din sectorul auto au scăzut cu 16%, iar vânzările europene au înregistrat un declin abrupt.

Acțiunile companiei au pierdut peste 23% din valoare de la începutul anului, influențate și de tensiunile politice dintre Musk și actuala administrație de la Casa Albă. În acest context, lansarea unei versiuni FSD cu performanțe reale de autonomie ar putea reprezenta un moment decisiv pentru redresarea imaginii și consolidarea poziției Tesla pe piața globală.