Tesla recheamă peste 6.000 de Cybertruck-uri: Ce s-a întâmplat, de data aceasta, cu „tancurile” lui Elon Musk?

Tesla a anunțat a zecea rechemare pentru modelul Cybertruck, după ce bara de lumini pentru off-road s-a dovedit prost fixată și riscă să se desprindă în timpul condusului.

La aproape doi ani de la lansare, Tesla Cybertruck continuă să întâmpine probleme tehnice majore. Producătorul american a emis un nou anunț de rechemare, al zecelea de până acum, care afectează aproximativ 6.200 de vehicule.

Motivul? bara de lumini pentru off-road a fost fixată incorect și se poate desprinde, reprezentând un risc serios pentru ceilalți participanți la trafic.

Potrivit datelor transmise Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA), problema provine din utilizarea unei combinații greșite de adezivi în timpul montajului, scrie Futurism.

Absolut surprinzător, bara de lumini era atașată exclusiv cu lipici, fără prinderi mecanice. În urma investigațiilor interne, Tesla a recunoscut peste 600 de cereri de reparație în garanție și un raport de teren legat de această defecțiune, deși nu au fost raportate accidente sau vătămări.

A zecea rechemare: un nou episod al problemelor de fabricație

Aceasta este deja a zecea rechemare a modelului Cybertruck, conform publicației Electrek, și afectează aproape 10% din totalul vehiculelor vândute.

Cea precedentă, emisă cu doar o săptămână înainte, viza o actualizare software care făcea farurile mult prea puternice și orbitoare.

Problemele legate de lipici nu sunt o noutate pentru Cybertruck. În martie, Tesla a fost nevoită să recheme aproape toate unitățile livrate, după ce s-a constatat că panourile din oțel inoxidabil ale caroseriei se puteau desprinde în timpul mersului, din nou, din cauza adezivilor folosiți.

Documentele oficiale arătau că materialele utilizate erau „susceptibile la fragilizare în condiții de mediu”.

Deși compania a actualizat manualele de service pentru a specifica tipurile de adezivi corecte, măsurile nu au fost suficiente pentru a preveni o nouă rundă de probleme.

Vânzările Cybertruck, în cădere liberă

Între timp, vânzările modelului au scăzut considerabil. În trimestrul al treilea din 2025, Tesla a livrat doar 5.385 de Cybertruck-uri, o scădere de 63% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Potrivit surselor Futurism, Elon Musk ar fi încercat să compenseze aceste cifre prin vânzări interne către propriile companii.

Cybertruck, promovat inițial ca un vehicul „rezistent la apocalipsă”, s-a dovedit vulnerabil la defecțiuni repetate.

Printre problemele anterioare se numără accelerația blocată, pierderea bruscă a puterii în mers și defecțiuni apărute în situații banale, precum trecerea printr-o spălătorie auto.

În ciuda promisiunilor legate de performanțele off-road, reputația vehiculului este afectată de frecvența problemelor tehnice.

Pentru mulți clienți, „apocalipsa” pe care Cybertruck o rezistă pare să fie mai degrabă cea a încrederii în brandul Tesla.