Tesla Model Y, varianta „de buget” care nu se anunță chiar atât de ieftină. Prețul nu pare să justifice compromisurile

O posibilă scurgere de informații sugerează lansarea unui Model Y mai accesibil, dar diferența de preț nu pare să justifice toate compromisurile.

Un design mai simplu și dotări reduse

Zilele trecute, pe rețelele de socializare a circulat o imagine atribuită site-ului oficial Tesla, care ar fi prezentat pentru scurt timp noul Model Y Standard, scrie CarScoops.

Dacă informația se confirmă, această versiune va renunța la o parte dintre trăsăturile care definesc SUV-ul electric actual.

Fotografia arată un model cu o față redesenată: bara de protecție a fost simplificată, iar linia LED care unea farurile a dispărut.

În locul ei, Tesla a optat pentru două blocuri optice mai înguste, asemănătoare celor de pe Model 3 facelift. Roțile sunt de 18 inch, cu capace negre din plastic, ceea ce întărește senzația de „minim necesar”.

Și interiorul pare să fi trecut prin aceeași dietă de simplificare. Tesla ar renunța la plafonul panoramic din sticlă, care va fi înlocuit cu un acoperiș solid.

Volanul va fi reglat manual, iar ecranul destinat pasagerilor din spate va dispărea complet, fiind înlocuit de simple fante de ventilație.

Tot din lista de dotări lipsesc filtrul HEPA și finisajele mai rafinate din habitaclu, acestea fiind substituite de textile.

Prețul ridică semne de întrebare

Deși Tesla promovează acest Model Y Standard ca fiind mai eficient și ușor de întreținut, adevărata întrebare rămâne: merită? Conform scurgerilor, prețul de pornire ar fi de 39.990 de dolari în SUA.

La prima vedere pare atractiv, dar diferența față de Model Y Long Range Rear-Wheel Drive este de doar 5.000 de dolari.

Problema e că Long Range oferă autonomie mai mare, dotări mai complete și un nivel de confort mai apropiat de ceea ce așteaptă un client Tesla.

În plus, până recent, datorită creditului federal de 7.500 de dolari, versiunea Long Range putea fi achiziționată efectiv cu 37.490 de dolari, mai ieftină decât prețul de listă al noii variante Standard.

Astfel, strategia Tesla pare paradoxală: o mașină „entry-level” care, de fapt, nu aduce o economie reală, dar taie din elementele care au făcut Model Y atât de popular.

Rămâne de văzut dacă publicul va considera suficient de tentant acest compromis sau dacă va prefera să plătească diferența pentru o versiune mai echilibrată.

Dacă zvonurile se confirmă, Tesla va încerca prin Model Y Standard să atragă clienți sensibili la preț, însă riscă să dezamăgească exact prin sacrificiile făcute pentru a atinge această etichetă mai „accesibilă”.