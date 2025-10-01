Tesla Model Y rămâne lider în Europa, în timp ce piața mașinilor electrice trece de pragul de 20%

Chiar dacă marca Tesla se confruntă cu scăderi consistente ale vânzărilor pe continent, SUV-ul electric Model Y continuă să fie cel mai vândut automobil electric din Europa. În paralel, Model 3 revine în forță cu o creștere vizibilă, demonstrând că americanii încă reușesc să rămână relevanți într-o piață tot mai competitivă. Între timp, Volkswagen a preluat conducerea la nivel de brand, iar cota de piață a vehiculelor electrice 100% a depășit pentru prima dată pragul de 20% în Europa.

Potrivit datelor analizate de Jato, Tesla Model Y a fost, și în luna august, cel mai vândut automobil electric de pe piața europeană, cu 8.300 de unități înmatriculate. Chiar dacă aceasta reprezintă o scădere de 37% față de anul precedent, modelul american își păstrează avansul în fața rivalilor. Principalul competitor, Skoda Elroq, a reușit 6.540 de unități, un rezultat excelent pentru primul său an de prezență pe piață, datorat în special raportului atractiv între preț și performanță.

O surpriză plăcută vine și din partea Tesla Model 3, care, după o perioadă de declin, a revenit cu o creștere de 15% a vânzărilor. Modelul rămâne în top 3 și se apropie de volumul obținut de Skoda Elroq, arătând că are încă resurse să atragă clienți în Europa.

În restul clasamentului, competiția este strânsă: BMW iX1, Volkswagen ID.3 și ID.4, Kia EV3, Skoda Enyaq, Renault 5 și Volkswagen ID.7 se numără printre modelele care își împart locurile din top 10. Deocamdată, Ford Puma Gen-E, produs la Craiova, nu a depășit pragul de 1.800 de unități pe lună, ceea ce îl ține departe de clasamentele principale.

Volkswagen trece în față la nivel de brand

Dacă privim imaginea de ansamblu, Tesla nu mai este lider pe piața europeană a vehiculelor electrice. În august, marca americană a raportat 14.750 de unități vândute, ceea ce înseamnă o scădere de 23% față de anul trecut. În schimb, Volkswagen a profitat de gama extinsă și de cererea în creștere, ajungând la 16.523 de unități, cu o creștere de 45%.

Pe locul al treilea se situează BMW, care a mizat constant pe o strategie clară de electrificare și a înregistrat peste 13.000 de vânzări. Skoda, Audi, Hyundai, Mercedes și Renault completează topul, toate pe creștere.

O prezență notabilă în primele 10 locuri este și BYD, care a vândut 7.100 de vehicule în august, reușind să depășească Kia, Ford și Volvo și să își dubleze volumele față de anul trecut. În contrast, Volvo a avut o scădere drastică, de 45%, iar alte mărci precum Peugeot, MG și Fiat au raportat la rândul lor rezultate negative.

Piața europeană de electrice, în expansiune rapidă

În ciuda fluctuațiilor înregistrate de anumite mărci, piața europeană a mașinilor electrice continuă să crească. În august au fost înmatriculate 159.746 de vehicule cu baterie 100%, ceea ce reprezintă o creștere de 27% față de anul precedent. Cota de piață a urcat astfel la 20,2%, comparativ cu 16,7% anul trecut.

Un avans și mai spectaculos l-a avut segmentul plug-in hybrid, care a crescut cu aproape 60%, ajungând la 83.872 de unități. Mărcile chinezești s-au remarcat prin strategia de a compensa taxele mari pe electrice prin promovarea puternică a hibrizilor și chiar a versiunilor cu combustie clasică, ceea ce le-a permis să atingă volume de peste 43.500 de unități, cu o creștere de 121%.

Tesla rămâne, așadar, o marcă de referință, dar nu mai este singurul „rege” al pieței. Model Y continuă să domine vânzările la nivel de model, însă, în ansamblu, Volkswagen a preluat conducerea, iar competiția devine din ce în ce mai acerbă. Piața europeană a intrat într-o nouă etapă: electricele nu mai sunt un experiment sau un segment de nișă, ci o realitate care a depășit pragul simbolic de 20% cotă de piață.

Pentru consumatori, asta înseamnă o ofertă tot mai variată și o competiție care promite prețuri și tehnologii mai atractive. Pentru producători, însă, lupta pentru supremație abia începe.