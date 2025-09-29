Tesla Model Y față în față cu mașinile electrice chinezești. Cine stă mai bine la teste

Tesla Model Y rămâne unul dintre cele mai populare SUV-uri electrice din lume, însă concurența se întețește.

Cel mai nou rival direct este BYD Sealion 7, un model chinezesc care promite autonomie mai mare, putere suplimentară și un pachet bogat de dotări standard, scrie Carwow.

Design și interior: minimalism Tesla sau rafinament BYD?

Tesla Model Y a primit recent un facelift important, care schimbă nu doar farurile și spoilerele, ci și capota și aripile.

Noul design integrează o bandă luminoasă frontală inspirată de Cybertruck, iar partea din spate are acum o bară luminoasă continuă.

Cu toate acestea, profilul lateral rămâne foarte asemănător cu cel al Modelului 3, iar repoziționarea plăcuței de înmatriculare nu este pe placul tuturor.

BYD Sealion 7 mizează pe un design mai spectaculos. Blocurile optice aminteasc de modelele Ferrari moderne, iar partea din spate include un eleron subtil și o bandă luminoasă atractivă, scriu, de asemenea, jurnaliștii britanici.

Totuși, utilizarea plasticului negru în zona inferioară a barei spate nu este pe gustul tuturor. Per ansamblu însă, SUV-ul chinezesc pare mai expresiv decât Tesla.

La interior, diferențele sunt clare. Tesla păstrează abordarea minimalistă, bazată pe un ecran central de mari dimensiuni, prin care se controlează aproape toate funcțiile, de la reglajul oglinzilor până la deschiderea torpedoului.

Materialele au fost îmbunătățite în versiunea 2025, dar lipsa unui instrumentar de bord dedicat șoferului sau a unui head-up display rămâne un minus.

BYD Sealion 7 propune o abordare diferită: materiale premium, scaune confortabile și un design curbat, mai prietenos vizual.

Ecranul central are funcție de rotire între format orizontal și vertical, iar în fața șoferului există un panou digital clar și intuitiv.

Spațiile de depozitare sunt bine gândite, iar detalii precum suporturile reglabile pentru pahare și încărcarea wireless răcită pentru telefon completează experiența.

Performanță, autonomie și prețuri

Ambele modele testate sunt versiuni dual-motor. BYD Sealion 7 oferă 530 CP și 690 Nm, cu o accelerație 0–100 km/h în 4,5 secunde, dar cântărește 2.420 kg.

Tesla Model Y dispune de 507 CP și 494 Nm, însă fiind mai ușor, atinge 100 km/h în 4,6 secunde. Diferența este, practic, nesemnificativă.

La capitolul baterie și autonomie, Sealion 7 este echipat cu un pachet de 91 kWh și promite aproximativ 501 km. În condiții reale, a atins în jur de 483 km. Tesla are un acumulator de 75 kWh și un consum mai eficient, oferind în realitate circa 447 km.

Prețurile plasează Model Y în avantaj. În Marea Britanie, Tesla începe de la aproximativ 45.000 £, iar versiunea de top este mai ieftină cu 7.000 £ decât BYD Sealion 7 Excellence, care ajunge la 59.000 £. Cu discounturi, diferența se mai reduce, dar Tesla rămâne opțiunea mai accesibilă.

BYD Sealion 7 impresionează prin design, calitatea interiorului și o autonomie mai mare pe hârtie. Totuși, Tesla Model Y rămâne mai eficientă, mai ieftină și cu un spațiu interior mai generos.

În septembrie 2025, pentru cei care caută un SUV electric echilibrat între costuri, performanță și infrastructura de încărcare deja consacrată, Model Y încă deține avantajul.