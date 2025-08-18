Țări fără taxe anuale pe mașini şi case. Românii s-au împărţit în două, după mărirea taxelor: “Văd că peste tot este mai bine ca în România”

În România, discuțiile despre impozitele pe locuințe și autoturisme revin constant în atenția publicului, mai ales după fiecare mărire de taxe. O postare recentă pe pagina de Facebook JOHN AUTO TOP – Reclama auto – Anunțuri auto de top a aprins spiritele, prezentând o listă de state unde nu există impozite anuale pe mașini sau case. Reacțiile românilor au fost împărțite, unii considerând că afară este mai bine, alții atrăgând atenția că realitatea este mai complexă.

State unde nu există impozite anuale pe mașini și locuințe

Internautul care a inițiat discuția a notat câteva exemple de state europene și nu numai, unde taxele de întreținere a bunurilor sunt mai reduse sau chiar inexistente.

Astfel, Estonia, Slovenia, Cehia, Polonia, Franța, Luxemburg figurează printre țările unde nu se percepe impozit anual pe mașini, ci doar taxe la înmatriculare sau RCA obligatoriu.

În privința locuințelor, exemplele date au fost Monaco, Liechtenstein, Andorra, Malta, Cuba, Croația, Estonia și Cehia, unde nu există property tax anual, ci doar costuri punctuale la tranzacții sau taxe reduse pe terenuri.

Pentru mulți români, o asemenea comparație a părut atractivă, fiind privită ca o dovadă că în alte state viața ar fi mai simplă din punct de vedere fiscal.

Reacții aprinse pe Facebook: ”Culmea, voi preferați să stați aici…”

La scurt timp după publicarea postării, secțiunea de comentarii s-a umplut de opinii contradictorii. Un utilizator a scris ironic: ”Culmea, voi preferați să stați aici, nu să mergeți în Monaco să trăiți fără impozite…”

Un alt român a venit cu o experiență personală: ”Nu vreau să vorbesc în necunoștință de cauză, dar cel puțin în Franța, doar pentru a merge din Nord în Sud m-a costat în jur de 100 € taxe de autostradă.

Așa că prefer să plătesc 280 lei impozit pe an, decât să plătesc 100 € de fiecare dată când vreau să merg la plimbare. Nu mai faceți comparații aiurea!”

”Se trăiește destul de bine”

Au existat și comentarii care au cerut mai multă obiectivitate.

”Oare cum este în țările din UE pe care nu le pomenește nimeni? Germania, Olanda, Belgia etc.? Întreb doar, că eu nu știu! Văd că peste tot este mai bine ca în România! Ce ar fi să plece toți nemulțumiți acolo unde curge numai lapte și miere?”

Un alt utilizator a privit situația cu mai multă detașare: ”Dacă dintre cei care comentează au prins și vremea lui Ceașcă, ar putea simplu observa că, așa cu toate taxele și impozitele, se trăiește destul de bine.

Se cumpără locuințe indiferent de preț, la market se iese cu cărucioare pline, și s-a umplut țara de mașini de n-ai unde parca. Nu zic că nu se fură și că sunt bine toate lucrurile, doar constat că toată lumea se plânge!”

Disputa rămâne deschisă: unii visează la sistemele fiscale din alte state, în timp ce alții atrag atenția că lipsa unui impozit nu înseamnă neapărat costuri mai mici de trai.