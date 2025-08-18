Ultima ora
Zelenski, întâlnire crucială cu Trump la Casa Albă. Negocieri importante privind concesii teritoriale şi garanţii de securitate
18 aug. 2025 | 13:49
de Badea Violeta

Țări fără taxe anuale pe mașini şi case. Românii s-au împărţit în două, după mărirea taxelor: “Văd că peste tot este mai bine ca în România”

Actualitate
Țări fără taxe anuale pe mașini şi case. Românii s-au împărţit în două, după mărirea taxelor: “Văd că peste tot este mai bine ca în România”
State fara impozite anuale pe proprietati si autovehicule

În România, discuțiile despre impozitele pe locuințe și autoturisme revin constant în atenția publicului, mai ales după fiecare mărire de taxe. O postare recentă pe pagina de Facebook JOHN AUTO TOP – Reclama auto – Anunțuri auto de top a aprins spiritele, prezentând o listă de state unde nu există impozite anuale pe mașini sau case. Reacțiile românilor au fost împărțite, unii considerând că afară este mai bine, alții atrăgând atenția că realitatea este mai complexă.

State unde nu există impozite anuale pe mașini și locuințe

Internautul care a inițiat discuția a notat câteva exemple de state europene și nu numai, unde taxele de întreținere a bunurilor sunt mai reduse sau chiar inexistente.

Astfel, Estonia, Slovenia, Cehia, Polonia, Franța, Luxemburg figurează printre țările unde nu se percepe impozit anual pe mașini, ci doar taxe la înmatriculare sau RCA obligatoriu.

Vezi și:
Noul calcul pentru impozitul pe proprietate. Cine va plăti cu 100% mai mult pentru o clădire
Cât te costă să faci plajă pe litoralul românesc. Stațiunea unde s-a introdus o taxă uriașă pentru cearșaf: „Vor să ne alunge din țară?

În privința locuințelor, exemplele date au fost Monaco, Liechtenstein, Andorra, Malta, Cuba, Croația, Estonia și Cehia, unde nu există property tax anual, ci doar costuri punctuale la tranzacții sau taxe reduse pe terenuri.

Pentru mulți români, o asemenea comparație a părut atractivă, fiind privită ca o dovadă că în alte state viața ar fi mai simplă din punct de vedere fiscal.

Reacții aprinse pe Facebook: ”Culmea, voi preferați să stați aici…”

La scurt timp după publicarea postării, secțiunea de comentarii s-a umplut de opinii contradictorii. Un utilizator a scris ironic: ”Culmea, voi preferați să stați aici, nu să mergeți în Monaco să trăiți fără impozite…”

Un alt român a venit cu o experiență personală: ”Nu vreau să vorbesc în necunoștință de cauză, dar cel puțin în Franța, doar pentru a merge din Nord în Sud m-a costat în jur de 100 € taxe de autostradă.

Așa că prefer să plătesc 280 lei impozit pe an, decât să plătesc 100 € de fiecare dată când vreau să merg la plimbare. Nu mai faceți comparații aiurea!”

”Se trăiește destul de bine”

Au existat și comentarii care au cerut mai multă obiectivitate.

”Oare cum este în țările din UE pe care nu le pomenește nimeni? Germania, Olanda, Belgia etc.? Întreb doar, că eu nu știu! Văd că peste tot este mai bine ca în România! Ce ar fi să plece toți nemulțumiți acolo unde curge numai lapte și miere?”

Un alt utilizator a privit situația cu mai multă detașare: ”Dacă dintre cei care comentează au prins și vremea lui Ceașcă, ar putea simplu observa că, așa cu toate taxele și impozitele, se trăiește destul de bine.

Se cumpără locuințe indiferent de preț, la market se iese cu cărucioare pline, și s-a umplut țara de mașini de n-ai unde parca. Nu zic că nu se fură și că sunt bine toate lucrurile, doar constat că toată lumea se plânge!”

Disputa rămâne deschisă: unii visează la sistemele fiscale din alte state, în timp ce alții atrag atenția că lipsa unui impozit nu înseamnă neapărat costuri mai mici de trai.

Ploi torențiale, vijelii și grindină. ANM a emis mai multe avertizări de vreme rea, inclusiv pentru Bucureşti
Recomandări
Când poţi uda copacii, plantele sau tunde iarba din jurul blocului fără a fi amendat. Detaliul din Codul Civil, Legea locuinței
Când poţi uda copacii, plantele sau tunde iarba din jurul blocului fără a fi amendat. Detaliul din Codul Civil, Legea locuinței
Fără pungi de hârtie sau pânză. Trucul celui mai bun brutar din lume pentru conservarea pâinii vara
Fără pungi de hârtie sau pânză. Trucul celui mai bun brutar din lume pentru conservarea pâinii vara
Buricul de caşcaval, o poveste începută în comunism de către muncitorii de la fabrica de lactate din Săveni. Puţini ştiu de ce se numeşte aşa produsul unic în lume
Buricul de caşcaval, o poveste începută în comunism de către muncitorii de la fabrica de lactate din Săveni. Puţini ştiu de ce se numeşte aşa produsul unic în lume
Scandalul „MechaHitler” al lui Grok a costat xAI un contract guvernamental uriaș
Scandalul „MechaHitler” al lui Grok a costat xAI un contract guvernamental uriaș
Continentele Pământului se usucă într-un ritm fără precedent, avertizează un nou studiu: Care sunt efectele, cum ne afectează
Continentele Pământului se usucă într-un ritm fără precedent, avertizează un nou studiu: Care sunt efectele, cum ne afectează
Accident grav, urmat de un incendiu, la staţia de taxare Keramoti, spre Thassos. Românii de la faţa locului trimit informaţii: „Tirul i-a lovit cu 100km/h şi maşinile au luat foc”
Accident grav, urmat de un incendiu, la staţia de taxare Keramoti, spre Thassos. Românii de la faţa locului trimit informaţii: „Tirul i-a lovit cu 100km/h şi maşinile au luat foc”
Rezultate Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. Rata de promovare este de 28,4%, când se fac contestaţii
Rezultate Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. Rata de promovare este de 28,4%, când se fac contestaţii
Machiajul verii 2025. Loredana Voicu, make-up artist, dezvăluie culorile și trendurile care fac diferența. Patru produse care nu trebuie să-ți lipsească din trusă. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Machiajul verii 2025. Loredana Voicu, make-up artist, dezvăluie culorile și trendurile care fac diferența. Patru produse care nu trebuie să-ți lipsească din trusă. EXCLUSIV
Revista presei
Adevarul
Arma inedită folosită de forțele ucrainene pentru a alunga soldații infiltrați pe frontul din Pokrovsk
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Cele trei zodii care intră într-o „eră a norocului” chiar de luni, 18 august. Astrologii aduc veşti de milioane pentru aceşti nativi
Playtech Știri
Fina lui Carmen de la Sălciua, dezvăluiri incendiare din culise: „Am fost înjurată și jignită în direct!”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Nuntă secretă în showbiz-ul din România. S-au căsătorit după 10 ani de relaţie păstrată departe de ochii presei. „Fericirea nu este o destinaţie”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou