Locul de joacă al milionarilor. Cum este viața în Monaco, cea mai luxoasă țară din lume VIDEO

Descris de romancierul englez W. Somerset Maugham ca fiind un „loc însorit pentru oameni umbroși”, Monaco este una dintre cele mai mici și mai bogate țări din lume.

Situat în apropiere de Nisa, în Franța, și la câțiva kilometri de granița cu Italia, principatul are o populație de aproximativ 38.000 de locuitori, iar puțin sub șapte din 10 dintre aceștia sunt milionari, potrivit unui raport al consultanților imobiliari Knight Frank, cel puțin 199 deținând active de 30 de milioane de dolari.

Numărul milionarilor – și al miliardarilor – care locuiesc în Monaco este în creștere, moștenitoarea și creatoarea de modă Tatiana Santo Domingo, care are o avere netă de aproximativ 2 miliarde de dolari, fiind desemnată drept cel mai bogat rezident în 2019.

Familia regală Grimaldi, condusă de prințul Albert al II-lea, fiul prințului Rainier și al actriței hollywoodiene Grace Kelly, este probabil cel mai faimos cetățean al principatului. Domingo este căsătorită cu nepotul monarhului în funcție, Andrea Casiraghi.

Cum se trăiește în locul de joacă al milionarilor

Tehnoprenorul italian Manila Di Giovanni, care locuiește în micuța țară din 2018, spune că a avut „preconcepțiile obișnuite” despre Monaco când a venit inițial aici ca studentă și i-a fost greu să „se orienteze”.

„Este un mediu mai exclusivist”, spune ea. „Dacă nu faci încă parte din el, este nevoie de timp pentru a te adapta în cadrul societății actuale. A fost foarte greu în primii mei ani”.

Cu toate acestea, Di Giovanni, fondator și director executiv al platformei de realitate virtuală DWorld, spune că lucrurile i-au fost mai ușoare odată ce a părăsit universitatea și a început să își construiască o carieră, iar acum se simte foarte bine în Monaco.

„Cred că Monaco este cu adevărat un centru de oportunități”, adaugă Di Giovanni. „Pentru că, în ciuda faptului că este o țară relativ mică, fiecare persoană din întreaga lume cu o anumită influență vine la Monaco cel puțin o dată pe an.” „Așa că, dacă îți găsești drumul în sistem, poți crește destul de mult.”

Marcela de Kern Royer, rezidentă din Monaco, originară din Guatemala, iubește stilul de viață de aici, subliniind că faptul de a trăi printre atâția oameni incredibil de bogați și de succes o ajută să rămână motivată.

Cu toate acestea, ea recunoaște că natura plină de farmec a Monaco-ului înseamnă că nu se simte neapărat confortabil să iasă în oraș îmbrăcată sumar.

„Uneori, nu vrei să ieși din casă fără machiaj”, spune de Kern Royer, care este autoarea cărții „The Superyacht Industry Book” și consultant pentru superiachturi la firma de consultanță Onboard Monaco. „M-aș simți puțin prost îmbrăcată.”

„Sunt cele mai scumpe imobiliare din lume”

Bineînțeles, a avea o adresă în Monaco este în mod hotărât costisitor. Într-un raport din 2022 publicat de firma imobiliară globală Savills, prețurile medii în Principat au depășit anul trecut pentru prima dată 50.000 de euro (70.500 de dolari) pe metru pătrat, marcând o creștere de 9% față de 2020, în timp ce prețurile de închiriere au avut un preț mediu de 91,08 euro pe metru pătrat pe lună.

„Sunt cele mai scumpe imobiliare din lume de foarte mult timp”, spune Edward de Mallet Morgan, șeful vânzărilor rezidențiale internaționale super prime la Knight Frank, pentru CNN. „Și având în vedere că, cu până la 2,2 kilometri pătrați de spațiu, aveți o populație de 38.000 de persoane. Este o zonă foarte dens populată și incredibil de bogată, iar prețurile imobilelor continuă să crească.”

Cum spațiul este destul de limitat aici, casele sunt mai mici decât v-ați aștepta.

Problema siguranței pare să fie un factor important atunci când vine vorba de dorința acestei țări minuscule, care are o rată foarte scăzută a criminalității și o cotă mare de polițiști pentru rezidenți.

„Cred că Monaco este unul dintre puținele locuri în care oamenii se simt în siguranță”, adaugă de Kern Royer. „Nu trebuie să-ți faci griji că vei fi jefuit. În zilele noastre în alte locuri a devenit atât de periculos. Oamenii nu mai vor să poarte ceasuri. Dar aici este foarte sigur”.

Cum devii rezident în Monaco

Pentru a deveni rezident, solicitanții trebuie să închirieze sau să cumpere o proprietate aici și să depună și să păstreze cel puțin 500.000 de euro într-o bancă înregistrată în Monaco.

Normele guvernamentale stipulează că rezidenții pot solicita cetățenia după ce au locuit în Principat timp de cel puțin zece ani.

Cu toate acestea, fiecare cerere trebuie să fie aprobată de Prințul Albert al II-lea și doar un număr mic de persoane primesc cetățenia în fiecare an.

„Fiica mea s-a născut aici și nu are un pașaport monegasc”, spune de Kern Royer. „Este aproape imposibil să obții unul. Se eliberează doar vreo cinci pe an. Așa că, chiar dacă m-aș căsători cu un monegasc, nu aș fi monegască. Îl țin foarte protejat”.

Pentru a pune lucrurile în perspectivă, Gareth Wittstock, fratele prințesei Charlene de Monaco, care s-a născut în Zimbabwe, a fost unul dintre puținii rezidenți care au primit cetățenia monegască în 2022.

De fapt, se estimează că aproximativ 8.000 dintre persoanele care locuiesc în Monaco sunt cetățeni monegasci. Acești puțini privilegiați primesc locuințe subvenționate și locuri de muncă garantate.

Există un contrast uriaș între cetățenii monegasci, și oamenii care se mută aici.

Cetățenii plătesc mai puțin de o treime din valoarea chiriei de pe piață, restul fiind plătit de stat. Dar este probabil corect să presupunem că salariul mediu al unui cetățean care lucrează pentru guvern va fi considerabil mai mic decât cel al unui rezident care s-a mutat în Principat în scopuri fiscale, ceea ce înseamnă că creșterea prețurilor proprietăților a avut un impact semnificativ.

În ultimii ani, Prințul Albert al II-lea a depus eforturi pentru a spori oferta de proprietăți de închiriat la prețuri accesibile pentru monegasci, cu un Plan național de locuințe pe 15 ani care vizează creșterea cu 43% a numărului de apartamente deținute de stat.

Clima blândă de aici este, de asemenea, o mare atracție. Se spune că Monaco are în medie aproximativ 300 de zile de soare pe an și are o speranță de viață care se numără printre cele mai mari din lume.