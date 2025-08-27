Surse: Coaliția renunță la CASS pentru două categorii sociale. Schimbări de ultim moment în Pachetul 2 de măsuri fiscale

Coaliția de guvernare a decis noi modificări la Pachetul 2 de măsuri fiscale, față de forma deja aflată în consultare la Ministerul Finanțelor. Surse politice citate de Antena 3 CNN susțin că va fi introdusă o taxă de 16% pe câștigurile din criptomonede, iar două categorii sociale vor fi scutite de plata contribuției de sănătate (CASS): veteranii de război și foștii deținuți politici. Decizia a fost luată în cadrul unor discuții desfășurate la Palatul Victoria, unde liderii partidelor au analizat un nou draft al proiectului. Documentul, obținut de jurnaliști, prevede o serie de schimbări ce vizează mediul de afaceri, cetățenii și activitatea instituțiilor de control.

Scutirea de CASS pentru veterani și foștii deținuți politici

Una dintre cele mai importante modificări este eliminarea contribuției la sănătate pentru veteranii de război și foștii deținuți politici. Măsura vine după mai multe dezbateri legate de categoriile sociale vulnerabile și beneficiile care ar trebui păstrate pentru acestea.

În paralel, coaliția a decis introducerea unei taxe de 16% pe câștigurile obținute din tranzacțiile cu criptomonede, domeniu aflat în plină expansiune, dar încă slab reglementat.

Taxa pe coletele din afara Uniunii Europene

Documentul prevede și o taxă logistică pentru fiecare colet provenit din afara Uniunii Europene, în valoare de 25 de lei. Aceasta se aplică pachetelor cu valoare declarată sub 150 de euro, adică acelora scutite de taxe vamale până acum.

„Se instituie o taxă logistică pentru gestionarea fluxurilor de bunuri extracomunitare, în valoare de 25 de lei pentru fiecare colet ce conține bunuri cu valoare comercială, denumit în continuare colet, care intră pe teritoriul României, cu loc de începere al livrării în afara teritoriului Uniunii Europene, a cărei valoare declarată se situează sub plafonul de 150 de Euro, denumită în continuare ‘taxă’, indiferent de locul punerii în liberă circulație în Uniunea Europeană”, se arată în documentul citat.

Operatorii poștali vor trebui să păstreze timp de cinci ani datele referitoare la aceste colete și să le pună la dispoziția autorităților la cerere. În caz contrar, vor fi sancționați.

Capital social minim stabilit în funcție de cifra de afaceri

O altă schimbare importantă privește firmele de tip SRL. Acestea vor fi obligate să aibă un capital social minim calculat în funcție de cifra de afaceri raportată în anul precedent. Pragurile sunt între 500 de lei și 90.000 de lei, în funcție de nivelul veniturilor.

Astfel, firmele mici, cu cifră de afaceri sub 395.000 de lei, vor trebui să aibă un capital minim de 500 de lei, în timp ce societățile mari, cu venituri de peste 7 milioane de lei, vor fi obligate să ajungă la un capital social de cel puțin 90.000 de lei.

Măsuri pentru firmele cu datorii și licitațiile ANAF

Coaliția introduce și reguli mai stricte pentru companiile cu datorii la stat. Acestea nu vor putea cesiona părți sociale fără acordul ANAF și fără garanții suplimentare.

În plus, bunurile sechestrate de ANAF vor putea fi licitate online, iar persoanele interesate vor avea acces la informații și imagini despre bunurile scoase la vânzare.

Teste poligraf pentru șefi și inspectori

În ceea ce privește instituțiile de control, documentul prevede introducerea testului poligraf pentru șefii și inspectorii de la ANAF, Vamă și Oficiul Național al Jocurilor de Noroc, atunci când există suspiciuni de corupție.

„În situația în care există date și indicii privind abateri de la integritate ale personalului care ocupă funcțiile publice de conducere din cadrul Autorității Vamale Române, respectiv ale personalului care ocupă funcții generale de execuție din cadrul structurilor de control, la solicitarea conducerii Autorității, personalul poate face obiectul testării integrității, inclusiv pentru detecția comportamentului disimulat realizată prin utilizarea tehnicii poligraf”, se arată în document.

Totodată, inspectorii ANAF și cei ai Vămii vor putea utiliza camere de tip body-cam, chiar și fără acordul persoanelor verificate.

Alte prevederi ale Pachetului 2 de măsuri fiscale

Pe lângă taxele pe criptomonede și pe coletele din afara Uniunii Europene, pachetul include majorarea impozitelor pe proprietăți, în unele cazuri cu până la 70%. De asemenea, cei care investesc pe bursă vor plăti impozite mai mari: între 1 și 3% pentru investițiile deținute mai mult de un an și între 3 și 6% pentru cele deținute pe perioade mai scurte.

Reforma pensiilor speciale, din nou modificată

Coaliția a decis să prelungească perioada de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare a magistraților la 15 ani, față de 10 ani cât se stabilise inițial. De asemenea, pensia de serviciu nu va depăși 75% din venitul avut în ultima lună de activitate, față de 70%, cum prevedea forma anterioară.

Modificările apar în contextul protestelor anunțate de magistrați și al discuțiilor politice la nivel înalt.

Guvernul își asumă răspunderea pe cinci pachete legislative

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că Guvernul va merge în Parlament cu cinci pachete legislative separate, pentru a evita riscul unui control de constituționalitate.

„Colegii au decis, împreună cu Secretariatul General, să mergem pe cinci pachete separate. Există şi un precedent… mergem cu toate cinci, împreună, este mai coerent din punct de vedere legislativ şi înlătură pericolul unei decizii proaste, în cazul unei verificări de constituţionalitate”, a spus Moșteanu la Digi24.

Ședința de Guvern pentru adoptarea proiectelor este programată vineri, după consultările cu Consiliul Economic și Social, Consiliul Legislativ și Consiliul Tripartit.