Nou compromis în coaliție: reducerea pensiilor magistraților, mai blândă. Perioada de tranziție crește la 15 ani (surse)

Studiu Harvard: Care este cel mai mare regret al femeilor la vârsta a treia, conform oamenilor de știință
27 aug. 2025 | 15:54
de Bianca Dumbrăveanu

Perioada de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare a magistraților va fi extinsă la 15 ani, iar pensia de serviciu a acestora nu va depăși 75% din ultimul salariu, potrivit unor surse din coaliția de guvernare. Decizia vine după mai multe runde de discuții și în contextul presiunilor exercitate de protestele magistraților din întreaga țară, care au criticat forma inițială a proiectului. În varianta discutată anterior, tranziția era fixată la 10 ani, iar pensiile speciale erau plafonate la 70% din venitul avut în ultima lună de activitate. Noua propunere reprezintă, astfel, o concesie din partea coaliției, menită să calmeze tensiunile dintre guvernanți și sistemul judiciar.

Discuțiile din coaliție și rolul președintelui Nicușor Dan

Modificările au fost analizate marți, în cadrul ședinței Coaliției de guvernare, la care a participat și președintele Nicușor Dan. Surse guvernamentale au transmis că acesta a purtat discuții cu premierul Ilie Bolojan și cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, atât pe tema pensiilor magistraților, cât și pe cea a conducerii serviciilor de informații.

Prezența șefului statului la întâlnirea Coaliției este interpretată de analiști ca un semnal al importanței subiectului. Tensiunile din sistemul de justiție riscă să afecteze stabilitatea guvernării, mai ales în condițiile în care magistrații au trecut la forme de protest ce pun presiune directă pe funcționarea instanțelor.

