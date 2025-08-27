Nou compromis în coaliție: reducerea pensiilor magistraților, mai blândă. Perioada de tranziție crește la 15 ani (surse)

Perioada de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare a magistraților va fi extinsă la 15 ani, iar pensia de serviciu a acestora nu va depăși 75% din ultimul salariu, potrivit unor surse din coaliția de guvernare. Decizia vine după mai multe runde de discuții și în contextul presiunilor exercitate de protestele magistraților din întreaga țară, care au criticat forma inițială a proiectului. În varianta discutată anterior, tranziția era fixată la 10 ani, iar pensiile speciale erau plafonate la 70% din venitul avut în ultima lună de activitate. Noua propunere reprezintă, astfel, o concesie din partea coaliției, menită să calmeze tensiunile dintre guvernanți și sistemul judiciar.

Discuțiile din coaliție și rolul președintelui Nicușor Dan

Modificările au fost analizate marți, în cadrul ședinței Coaliției de guvernare, la care a participat și președintele Nicușor Dan. Surse guvernamentale au transmis că acesta a purtat discuții cu premierul Ilie Bolojan și cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, atât pe tema pensiilor magistraților, cât și pe cea a conducerii serviciilor de informații.

Prezența șefului statului la întâlnirea Coaliției este interpretată de analiști ca un semnal al importanței subiectului. Tensiunile din sistemul de justiție riscă să afecteze stabilitatea guvernării, mai ales în condițiile în care magistrații au trecut la forme de protest ce pun presiune directă pe funcționarea instanțelor.

Proteste și suspendarea activității instanțelor

Începând de miercuri, judecătorii din întreaga țară au decis să suspende soluționarea cauzelor, cu unele excepții, în semn de nemulțumire față de proiectul de reformă a pensiilor speciale. Magistrații solicită retragerea de urgență a actului normativ și au transmis că protestul va continua pe termen nedeterminat.

Radu Marinescu, ministrul Justiției, a reacționat public și a subliniat că reforma era cunoscută opiniei publice încă din momentul în care programul de guvernare a fost făcut public.

„Ministerul Justiției nu a primit niciun fel de înștiințare oficială cu privire la aceste proteste. Dialogul nu trebuie să fie exclus, și suntem deschiși la discuții cu magistrații”, a spus Marinescu.

Declarațiile ministrului Justiției

Oficialul a explicat că discuțiile din Coaliție au vizat tocmai găsirea unui compromis între cerințele magistraților și nevoia de reformă.

„S-a convenit în coaliție, aseară, să existe o perioadă de tranziție de 10 ani, până la atingerea vârstei de 65 de ani pentru pensionare în magistratură. Cu alte cuvinte, din 2036 se va aplica vârsta standard la care ieșim și noi la pensie de 65 de ani. Nici acest lucru nu îi mulțumește pe magistrați”, a precizat ministrul.

Deși varianta de 10 ani fusese deja stabilită, surse politice susțin că presiunile protestelor au determinat extinderea perioadei la 15 ani și creșterea procentului pensiei raportat la ultimul salariu.

Reacția Curților de Apel și a parchetelor

Nemulțumirea din sistem este confirmată și de poziția instituțională a Curților de Apel. Toate cele 16 instanțe de acest tip din România au solicitat, în urma adunărilor generale ale judecătorilor, retragerea imediată a proiectului de lege, potrivit anunțului făcut de Consiliul Superior al Magistraturii.

Lista instanțelor și parchetelor care și-au suspendat activitatea este una lungă și include Curțile de Apel din București, Oradea, Iași, Alba Iulia și Târgu Mureș, dar și tribunale precum cele din Satu Mare și Vâlcea. De asemenea, Parchetul de pe lângă Tribunalul București, precum și unități similare din Brașov și Vâlcea au decis să se alăture protestului.

Continuarea tensiunilor și perspective

Magistrații au anunțat că nu intenționează să renunțe la proteste până când propunerea legislativă nu va fi retrasă de către inițiatori. În aceste condiții, activitatea instanțelor riscă să fie grav afectată, iar guvernul este presat să găsească o soluție rapidă.

Noua variantă de compromis – prelungirea perioadei de tranziție la 15 ani și stabilirea pensiei la 75% din ultimul salariu – pare să fie încercarea Coaliției de a liniști spiritele. Totuși, rămâne de văzut dacă magistrații vor considera aceste modificări suficiente sau dacă protestele vor continua, punând în dificultate întregul sistem judiciar.