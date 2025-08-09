Pacienții neasigurați care vor avea acces în continuare la toate serviciile medicale decontate de CNAS, fără plata contribuției la sănătate. Măsura vizează zeci de mii de români

O schimbare de ultim moment în politica de sănătate publică vine în sprijinul a zeci de mii de pacienți români neasigurați care suferă de afecțiuni cronice. Printr-o decizie recentă a Guvernului, s-a stabilit o perioadă de tranziție esențială care le va permite acestor bolnavi să beneficieze de pachetul complet de servicii medicale, nu doar de cele incluse strict în programele naționale de sănătate, fără a fi nevoiți să achite contribuția la asigurări. Măsura, valabilă până la 31 decembrie 2025, reprezintă o derogare temporară de la o decizie anterioară și vizează în mod special categorii de pacienți vulnerabili, precum cei cu HIV/SIDA sau tuberculoză, afecțiuni cu un risc ridicat de răspândire.

Decizia vine în urma unei măsuri inițiale controversate

La începutul lunii iulie, o decizie a Guvernului a generat îngrijorare în rândul pacienților neasigurați cu boli cronice. Conform acelei hotărâri, aceștia ar fi avut acces gratuit doar la serviciile medicale strict necesare pentru afecțiunea lor specifică, tratată prin programele naționale de sănătate. Pentru orice altă consultație, investigație sau tratament în afara acestui cadru, ei ar fi fost nevoiți să plătească o asigurare de sănătate, o sumă fixă anuală de 2.430 de lei. Singurii exceptați de la această regulă fuseseră pacienții cu afecțiuni oncologice, care au rămas asigurați în sistemul de sănătate în ansamblu, fără a fi nevoiți să plătească contribuția.

Noua decizie, adoptată în ședința de guvern de vineri, revine parțial asupra acestei măsuri, oferind un răgaz de șase luni bolnavilor. Potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, această prelungire este valabilă până la 31 decembrie 2025.

„Decizia a fost luată în ședința de guvern de vineri și este valabilă până la 31 decembrie,” a confirmat ministrul pentru HotNews, subliniind caracterul tranzitoriu al hotărârii.

Perioadă de grație pentru 60.000 de pacienți

Astfel, până la finalul anului, aproximativ 60.000 de pacienți neasigurați vor putea beneficia de întregul pachet de servicii de bază decontat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), în aceleași condiții ca persoanele asigurate. Această perioadă de grație le oferă posibilitatea de a întreprinde demersurile necesare pentru a-și regulariza situația și a deveni asigurați.

Măsura vizează în special pacienții cu afecțiuni cronice incluse în programele naționale de sănătate, altele decât cele oncologice.

„Se acordă o perioadă de tranziție pentru bolnavii incluși în programe naționale de sănătate, alții decât cei cu afecțiuni oncologice, care nu realizează venituri,” se arată într-o declarație a Ministerului Sănătății,

Tot aici este menționat faptul că hotărârea include și pacienții cu afecțiuni din programele cu impact major asupra sănătății publice, precum TBC și HIV/SIDA. Aceste boli sunt considerate de minister a prezenta un risc major de răspândire, motiv pentru care accesul la servicii medicale complete este crucial, atât pentru sănătatea individuală a pacienților, cât și pentru sănătatea publică.

Ce se va întâmpla după 31 decembrie?

Începând cu 1 ianuarie 2026, situația se va schimba din nou. La acel moment, pacienții neasigurați cu boli cronice incluși în programele de sănătate vor mai beneficia de servicii medicale gratuite doar în cadrul programului de sănătate specific afecțiunii lor. Pentru restul serviciilor, ei vor trebui să devină asigurați, plătind contribuția la sănătate.

Lista programelor naționale de sănătate pentru pacienții cu afecțiuni cronice, gestionate de CNAS și Ministerul Sănătății, include 15 categorii majore de pacienți:

Programe gestionate de CNAS

boli cardiovasculare,

endocrine,

diabet zaharat,

oncologie,

ortopedie,

sănătate mintală,

supleere a funcției renale,

terapie intensivă a insuficienței hepatice,

transplant de organe,

țesuturi și celule de origine umană,

tratament al bolilor neurologice,

tratament al hemofiliei și talasemiei,

tratament al surdității,

tratament pentru boli rare.

Programe gestionate de Ministerul Sănătății: