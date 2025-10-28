Ştefania Szabo divorţase în urmă cu câteva luni. Procesul a fost unul greu, spun apropiaţii. Ce probleme avea cu fostul soţ

Tragedia de la Spitalul Județean Buzău a zguduit întreaga comunitate medicală. Doctorița Ștefania Szabo, o femeie de doar 37 de ani, apreciată pentru profesionalismul și implicarea sa, a fost găsită fără viață chiar în incinta unității sanitare, la finalul unei gărzi. Vestea morții sale a venit ca un șoc pentru colegi și apropiați, mai ales pentru că tânăra nu părea să sufere de nicio boală gravă.

Problemele din viața personală ale Ștefaniei Szabo

Potrivit informațiilor recente, viața personală a Ștefaniei Szabo fusese marcată în ultimele luni de un divorț dificil. Fosta directoare medicală fusese căsătorită cu un ofițer de poliție judiciară, de care se despărțise oficial în februarie 2025. Deși separarea s-a făcut la notar, relația dintre cei doi a continuat să genereze tensiuni.

Managerul spitalului din Buzău, Sorin Pătrașcu, a declarat pentru România Tv că medicul era extrem de obosită și apăsată de problemele personale.

„Era destul de obosită în ultima vreme din cauza problemelor cu fostul soț, dar și din cauza numărului mare de gărzi”, a spus acesta.

Se pare că divorțul nu a pus capăt complet conflictelor dintre cei doi. Fostul soț al Ștefaniei Szabo ceruse instanței inventarierea bunurilor aflate în locuința lor comună, în timp ce medicul solicitase revenirea la numele de dinainte de căsătorie. Instanța i-a respins cererea în iulie 2025, menținând numele actual.

Procesul de inventariere a bunurilor după despărțire

Relația dintre cei doi a devenit și mai tensionată după separarea din ianuarie 2025. Fostul soț a afirmat că medicul l-ar fi dat afară din casă și ar fi schimbat yala, împiedicându-l să își recupereze bunurile personale. În consecință, acesta a cerut intervenția instanței.

Judecătoria Buzău a admis solicitarea pe 3 martie 2025, iar lista obiectelor inventariate a fost impresionantă. Printre ele se aflau articole vestimentare, documente de studii și medicale, aparate electrocasnice, mobilier și chiar două biciclete. De asemenea, au fost menționate bunurile din toate camerele casei – de la dormitoare și living, până la terasele din față și spate, echipate cu mobilier și sisteme fotovoltaice.

Tânăra doctoriță deținea o locuință de 135 metri pătrați în Buzău, un teren de 75 metri pătrați, precum și o cotă de 1/4 dintr-un apartament din București, moștenit. În plus, avea două autoturisme BMW și economii modeste – aproximativ 3.200 de lei în conturi.

Durerea colegilor și reacțiile din comunitate

Moartea bruscă a Ștefaniei Szabo a stârnit durere și revoltă în rândul colegilor de la Spitalul Județean Buzău. În semn de respect, medicii s-au adunat în curtea spitalului și au aprins lumânări, acuzând totodată volumul mare de muncă și presiunea constantă la care sunt supuși.

Managerul unității, Sorin Pătrașcu, le-a vorbit cadrelor medicale cu emoție, printre lacrimi:

„Sunteți supraîncărcați, unii pot rezista, unii pot cere ajutor, dar sunt și unii care pot ceda. Se pare că colega noastră, din punct de vedere fizic, nu a mai putut duce aceste lucruri. Regret această pierdere și îmi doresc să fim în continuare o echipă, așa cum am fost mereu”, a transmis acesta.

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a descris moartea medicului drept „o tragedie pentru întreaga comunitate”. Acesta a subliniat că Ștefania Szabo era o prezență luminoasă și apreciată de toți cei care o cunoșteau:

„Ștefania se impusese prin voie bună și își făcuse un nume foarte bun în Buzău. Cum să mori la 37 de ani? Este o tragedie și sunt convins că super-stresul pe care îl au medicii este un factor important.”

Ancheta în curs. Procurorii vorbesc despre „un caz atipic”

Procurorii de la Parchetul Tribunalului Buzău au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și investighează toate ipotezele posibile privind decesul tinerei. Au fost audiate persoanele cu care aceasta a vorbit în ultimele ore și au fost prelevate probe biologice.

Reprezentanții anchetei au catalogat moartea doctoriței Ștefania Szabo drept „un caz atipic”, dată fiind vârsta și lipsa unor afecțiuni cunoscute. Până la finalizarea anchetei, colegii și apropiații rămân marcați de dispariția unui medic dedicat, care și-a petrecut ultimele clipe la locul de muncă, în slujba pacienților.