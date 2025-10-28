Directoarea medicală a Spitalului Buzău, găsită moartă în camera de gardă. Ştefania Szabo avea doar 37 de ani, ce făcuse înainte

Tragedie la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău. Marţi dimineaţă, doctoriţa Ştefania Szabo, directorul medical al spitalului, a fost găsită fără suflare în camera de gardă. Avea doar 37 de ani şi o carieră în plină ascensiune.

Medicul intrase în gardă luni dimineață

Potrivit colegilor, medicul intrase în gardă luni dimineaţă şi, pe parcursul zilei, participase la inaugurarea unei extinderi a secţiei de Pneumologie, un proiect în care se implicase activ. Nimic nu părea să prevestească sfârşitul fulgerător. În jurul orei 6.00, pentru că nu mai răspundea la telefon, colegii au mers să o caute şi au descoperit-o fără suflare, întinsă în camera de gardă.

Ştefania Szabo împlinise 37 de ani pe 1 octombrie, era chirurg de profesie şi ocupa funcţia de director medical al Spitalului Judeţean din 2021. O figură respectată în comunitatea medicală buzoiană, cunoscută pentru profesionalismul, modestia şi dedicarea cu care îşi exercita meseria. Managerul spitalului, Sorin Pătrașcu, a confirmat tragedia şi a vorbit despre ultimele ore ale medicului:

„Pot să vă spun, aşa cum aţi observat şi ieri la conferinţă, că totul era normal. Sunt cei de la poliţie şi cei de la ITM în cadrul spitalului. Era în timpul activităţii azi-noapte, era de gardă, avea să iasă la 8 dimineaţa, în această dimineaţă. (…) Doamna doctor era unul dintre medicii care avea minim șapte gărzi pe lună, plus activitate pe secţie, plus activitate medicală, fiecare zi era intercalată. (…) Ultimul consult unde a fost prezentă, a fost pe la ora 12 azi-noapte, apoi a urcat la camera de gardă. Ce s-a întâmpalt ulterior, nu ştim.”

Poliția a deschis o anchetă pentru moarte suspectă

Din primele informaţii, anchetatorii exclud o moarte violentă, însă urmează ca autopsia să stabilească cu exactitate cauza decesului. Poliţia şi reprezentanţii ITM au deschis o anchetă pentru a verifica dacă oboseala acumulată ar fi putut juca un rol în tragedie.

Pe reţelele de socializare, mesajele de condoleanţe au început să curgă la scurt timp după confirmarea veştii. Prieteni, colegi şi foşti pacienţi au amintit nu doar profesionalismul ei, ci şi sensibilitatea şi pasiunea cu care trăia fiecare clipă în spital. La începutul lunii septembrie, Ştefania Szabo scria pe Facebook un mesaj care, privit acum, pare încărcat de o emoţie aparte:

„Fiecare zi în spital aduce o nouă provocare, o nouă poveste, un nou vis de salvat. Medicina nu înseamnă doar tratamente şi diagnostice, ci şi inimă, empatie şi dorinţa de a fi sprijin acolo unde e cea mai mare nevoie. Pentru noi, fiecare pacient este un univers întreg.”

Într-o altă postare, tânăra de profesie medic chirurg vorbea despre pasiunea care îi definea meseria:

„Chirurgia înseamnă viață în fiecare clipă. În sala de operație, secunda are miros de viață – e clipa în care decizi, în care intervii, în care salvezi. Nu există timp pierdut, nu există ‘mai târziu’. Fiecare pas contează. Cum spunea Nichita: Să nu vă scape mirosul de viață pe care îl are secunda. Pentru noi, chirurgii, această secundă e totul.”