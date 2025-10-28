Dosar penal în cazul morţii Ştefaniei Szabo, directorul medical a spitalului din Buzău. Medicul se plângea de oboseală, ce tratament urma

Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, în urma morții doctoriței de la Spitalul Județean Buzău, iar anchetatorii încearcă acum să afle împrejurările exacte în care s-a produs decesul. Primele date arată că tânăra doctoriță urma un tratament cardiac ușor, însă, potrivit colegilor, se confrunta în ultima perioadă cu o stare accentuată de oboseală, cauzată de programul încărcat.

Doctorița ar fi făcut câte șapte gărzi pe lună

Pe lângă activitatea sa de chirurg, Ștefania făcea cel puțin șapte gărzi pe lună, la care se adăugau responsabilitățile administrative din funcția de conducere. Luni participase la inaugurarea noii secții de Pneumologie din Gârlași, eveniment la care fusese prezentă alături de reprezentanții Consiliului Județean și ai conducerii spitalului. În imaginile surprinse atunci, tânăra doctoriță pare vizibil obosită, dar nimic nu anunța tragedia ce avea să urmeze.

După eveniment, Ștefania și-a continuat tura de gardă începută luni dimineață, urmând să iasă marți, la ora 8.00. Colegii au devenit îngrijorați când nu a mai răspuns la telefon și au intrat în camera de gardă, unde au găsit-o fără semne vitale în jurul orei 6:00. Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, Sorin Pătraşcu, a vorbit printre lacrimi despre pierderea colegei sale.

„Astăzi, de dimineaţă, la ora 6 fără câteva minute, am fost apelat de unul dintre medicii spitalului, care m-a informat că, în camera de gardă, a fost găsită decedată colega noastră, Ştefania Szabo. Nu ştim nici cauzele, nici motivele pentru care s-a ajuns la această situaţie. Ieri, lucrurile şi atitudinea ei erau normale”, a spus managerul SJU Buzău.

Ultimul consult a avut loc la miezul nopții

Acesta a precizat că Poliţia şi Inspectoratul Teritorial de Muncă se află deja în spital și efectuează cercetări pentru a stabili circumstanțele morții.

„Doamna doctor era în timpul activităţii azi-noapte, apoi a intrat de gardă şi urma să iasă dimineaţă, la ora 8. Era un medic dedicat, cu minimum şapte gărzi pe lună, pe lângă activitatea de pe secţie şi cea medicală din cadrul spitalului. Orice zi era foarte încărcată”, a adăugat Pătraşcu.

Ultimul consult al medicului ar fi fost efectuat în jurul orei 12–12:30 noaptea, după care s-a retras în camera de gardă.

„Ce s-a întâmplat ulterior, nu ştim şi nu avem date în acest moment. Nu cred că poate fi vorba de un gest necugetat. Medicii trăiesc o realitate grea, cu oboseală şi un efort constant pentru a avea grijă de pacienţi”, a subliniat acesta.

Managerul a mai precizat că, cu doar o zi înainte, Ştefania Szabo părea bine și participase la un eveniment public fără a da semne de suferință: „A fost cu mine în maşină, a fost împreună cu alţi colegi. A fost o zi normală de lucru. Nu a fost niciun semn.”

Moartea tinerei doctorițe a produs o undă de șoc în comunitatea medicală buzoiană. Colegii și pacienții o descriu ca pe o persoană calmă, altruistă și extrem de implicată. Ancheta urmează să stabilească dacă epuizarea profesională și stresul au avut un rol în tragedia care a curmat viața unui medic atât de tânăr.