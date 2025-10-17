SpaceX lansează sateliții Starlink V3, primii care oferă viteze de internet de 1 Gbps. Ce planuri are, de fapt, Elon Musk?

Noii sateliți Starlink V3 de la SpaceX promit viteze de până la 1 Gbps și o capacitate totală de 60 Tbps, marcând cea mai mare evoluție a rețelei de internet prin satelit de până acum.

SpaceX a anunțat faza V3 a programului său Starlink, odată cu încheierea celui de-al 11-lea test al rachetei Starship.

Noua generație de sateliți aduce o creștere semnificativă a dimensiunii, greutății și capacității de transmisie, făcând posibilă, pentru prima dată, oferirea de conexiuni la internet cu viteze de până la 1 gigabit pe secundă pentru utilizatori.

Potrivit companiei, fiecare satelit Starlink V3 va contribui la o capacitate totală de 60 terabiți pe secundă (Tbps) în rețea, de peste 20 de ori mai mare decât cea oferită de lansările V2 Mini efectuate anterior cu racheta Falcon 9, scrie CNET.

Această creștere ar putea permite extinderea serviciilor în regiuni izolate și o reducere semnificativă a congestiei de trafic în zonele deja deservite.

Sateliți mai mari, dar și provocări logistice pe măsură

Fiecare unitate Starlink V3 cântărește peste 1.800 de kilograme, ceea ce face lansarea lor o provocare tehnică majoră.

SpaceX nu a anunțat încă o dată exactă pentru lansarea operațională a noilor sateliți, dar este de așteptat ca aceștia să fie transportați în orbită tot cu ajutorul vehiculului Starship, proiectat pentru sarcini grele.

Deși actualele abonamente Starlink, care costă 165 de dolari pe lună pentru trafic nelimitat, sunt destinate în principal utilizatorilor din zone rurale sau izolate, noua generație de sateliți ar putea transforma radical oferta serviciului, atât în performanță, cât și, posibil, în preț.

De la Starlink Mini la rețea globală de mare viteză

În timp ce modelul portabil Starlink Mini a demonstrat că utilizatorii pot accesa internet de oriunde, chiar și în drumeții, sateliții V3 promit o revoluție în viteza și stabilitatea conexiunilor.

În prezent, Starlink oferă o viteză medie de 127 Mbps, dar noua arhitectură ar putea depăși cu mult aceste valori, apropiindu-se de nivelul conexiunilor prin fibră optică.

Totuși, provocarea poluării luminoase nocturne rămâne una semnificativă, iar SpaceX este presată să limiteze impactul vizual al noilor sateliți asupra cerului.

Dacă planurile companiei vor decurge conform calendarului intern, primele conexiuni la 1 Gbps prin Starlink ar putea deveni realitate în următorii ani, consolidând poziția SpaceX ca lider global în comunicațiile prin satelit.