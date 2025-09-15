Ultima ora
15 sept. 2025 | 12:38
de Iulia Kelt

Ce a mai distrus Elon Musk: plăcerea oamenilor de a vedea lansările de rachete SpaceX, de domeniul trecutului

ȘTIINȚĂ
Elon Musk strică succesul SpaceX / Foto: Business Today / Dan G

Pentru mulți pasionați de rachete, urmărirea lansărilor SpaceX a fost cândva o experiență plină de emoție și admirație, un hobby care îi determina să călătorească până la baza Starbase din Texas pentru a vedea navele spațiale de aproape.

Însă, în prezent, entuziasmul a fost înlocuit de decepție și tristețe, pe măsură ce CEO-ul Elon Musk s-a implicat tot mai deschis în politica de dreapta radicală și a făcut declarații controversate care i-au alienat pe fanii dedicați.

De la fascinație la dezamăgire

Emily Carney, istoric spațial și autoare, descrie sentimentele sale pentru SpaceX în SpaceNews. „Privind o rachetă lansându-se, adult fiind, simțeam aceeași teamă, bucurie și uimire ca atunci când am văzut prima rachetă ca și copil”, scrie ea, citată de Futurism.

Totuși, la cea de-a zecea lansare a Starship de la sfârșitul lunii august, descrisă de SpaceX drept „cea mai reușită până acum” pentru vehiculul său greu, Carney nu a mai simțit entuziasm, ci doar deznădejde.

Dezamăgirea este resimțită și de alți pasionați, care au mărturisit pe Threads (clone-ul Instagram al Twitter) că nu mai pot urmări lansările cu aceeași bucurie.

Mulți și-au amintit cu nostalgie de copilărie, de fascinația lor pentru programele spațiale Apollo, dar astăzi se confruntă cu un conflict moral între admirația pentru tehnologie și repulsia față de politicile și comportamentul lui Elon Musk.

Impactul politic și moral al lui Elon Musk asupra fanilor SpaceX

Carney și alți foști fani menționează că implicarea lui Elon Musk în politică, precum gesturile controversate și declarațiile rasiste sau antisemite, afectează modul în care percep SpaceX.

De exemplu, participarea sa la evenimente publice asociate cu simboluri naziste sau comentariile privind „genocidul alb” au lăsat o amprentă negativă asupra comunității pasionaților de spațiu.

În plus, politicile sale economice, inclusiv reducerea fondurilor pentru Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), au contribuit la pierderi semnificative de vieți omenești, accentuând conflictul moral al fanilor.

Chiar dacă programele spațiale și știința continuă să progreseze, mulți dintre cei care odinioară urmăreau cu sufletul la gură lansările SpaceX recunosc că bucuria lor este acum compromisă.

„O parte considerabilă a fanilor spațiului experimentează un tip specific de doliu”, concluzionează Carney, „când lucrul pe care îl iubeai cel mai mult este acum asociat cu ceva ireversibil de întunecat”.

Transformarea a entuziasmului în tristețe arată cum personalitățile liderilor și deciziile lor politice pot afecta percepția publicului asupra unor realizări tehnologice care, altădată, păreau pure și inspiratoare.

