Sora depășește ChatGPT la debut, cu peste un milion de descărcări în nici cinci zile

Aplicația de generare video din text a OpenAI a atins pragul de un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile, depășind ritmul consemnat la lansarea ChatGPT. Potrivit companiei, Sora a urcat pe primul loc în Apple App Store în SUA, deși accesul a fost limitat, pe bază de invitație, pentru utilizatorii din America de Nord.

Sora creează clipuri de până la zece secunde din simple instrucțiuni text și include butoane de partajare rapidă pe rețelele sociale, ceea ce a alimentat un val de conținut generat de utilizatori.

Creștere accelerată, dar și critici pentru conținut

Explozia de popularitate a fost însoțită de controverse privind utilizarea imaginilor unor persoane decedate și a personajelor protejate prin drepturi de autor. Au circulat numeroase clipuri cu celebrități dispărute, iar exemple de deepfake-uri cu personaje din filme, jocuri sau chiar cu lideri din industrie au alimentat dezbaterea publică.

Reprezentanți ai OpenAI au invocat interesul pentru libertatea de exprimare în cazul figurilor istorice, dar au precizat că, pentru personalitățile decedate recent, persoanele autorizate pot cere restricționarea folosirii chipului. Compania spune că lucrează la instrumente care să ofere titularilor de drepturi un control mai granular asupra generării de personaje.

Presiune pe regulile de copyright și promisiuni de protecție

Deși Sora este promovată ca instrument creativ și educațional, valul de conținut a readeschis discuția despre modul în care modelele IA folosesc opere protejate pentru antrenare și despre responsabilitatea platformelor față de creatorii de drept. Alte companii din domeniu s-au confruntat deja cu acțiuni colective costisitoare, ceea ce sugerează că presiunea legală va rămâne ridicată pentru întregul sector.

Pe termen scurt, OpenAI afirmă că „învață rapid” din feedback-ul utilizatorilor și al deținătorilor de drepturi și ia în calcul un mecanism de partajare a veniturilor pentru anumite tipuri de conținut. Rămâne însă de văzut dacă titularii vor considera clipurile Sora o formă acceptabilă de „fan fiction interactiv” sau dacă succesul fulgerător al aplicației va fi urmat de bătălii în instanță.