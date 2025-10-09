Ultima ora
Vei plăti 20 de lei/zi în București, dacă ești din provincie și vii cu mașina. De ce nu este vorba doar despre a strânge bani la buget
09 oct. 2025 | 16:14
de Ozana Mazilu

OpenAI, prinsă în mijlocul controversei Sora: de la „revoluția video” la scandalul legat de drepturile de autor și conținutul ofensator

TEHNOLOGIE
OpenAI, prinsă în mijlocul controversei Sora: de la „revoluția video” la scandalul legat de drepturile de autor și conținutul ofensator
O aplicație spectaculoasă care a scăpat de sub control

Lansarea aplicației Sora, cea mai nouă creație a companiei OpenAI, a fost însoțită de un entuziasm uriaș – dar și de o avalanșă de controverse. Deși promitea să inaugureze o nouă eră a videoclipurilor generate de inteligență artificială, platforma a declanșat o dezbatere globală privind drepturile de autor, etica digitală și riscurile dezinformării.

În doar câteva zile de la debut, Sora a fost folosită pentru a crea mii de videoclipuri virale, multe dintre ele cu personaje fictive sau celebrități puse în situații absurde ori ofensatoare. În consecință, CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a fost nevoit să anunțe o schimbare radicală de politică, recunoscând că echipa „nu s-a așteptat la o asemenea reacție” din partea publicului.

Sora a fost prezentată ca o aplicație de tip „TikTok pentru conținut AI”, permițând utilizatorilor să genereze videoclipuri de 10 secunde, complet cu sunet, folosind doar o instrucțiune text. Ideea era simplă: poți crea un clip cu orice scenă imaginabilă – de la o furtună pe Marte până la un dialog fictiv între doi politicieni – și chiar să incluzi o versiune digitală a propriei persoane, numită „cameo”.

Vezi și:
România, prezentă în analiza Financial Times despre ascensiunea globală a inteligenței artificiale
Google plătește până la 30.000 de dolari pentru descoperirea erorilor din produsele sale de inteligență artificială

Totuși, la scurt timp după lansare, feedul aplicației a fost inundat cu clipuri controversate, de la un „Nazi SpongeBob” la un „Pikachu criminal” sau versiuni parodice ale lui Rick and Morty. Multe dintre aceste creații au încălcat drepturi de autor sau au depășit limitele bunului gust, stârnind critici atât din partea companiilor media, cât și a utilizatorilor.

Inițial, OpenAI adoptase o politică de tip opt-out, prin care deținătorii de drepturi trebuiau să solicite explicit eliminarea personajelor sau mărcilor lor din aplicație. După scandal, Sam Altman a anunțat că regula va fi inversată: „Vom permite titularilor de drepturi să decidă cum vor să procedeze. Am ascultat comunitatea și înțelegem acum că trebuie oferit mai mult control creatorilor.”

Altman a recunoscut că echipa nu a anticipat reacția emoțională a publicului: „Teoria despre cum vor percepe oamenii aplicația a fost una, dar realitatea a fost complet diferită. Imaginile și videoclipurile au un impact mult mai intens decât textul – și n-am fost pregătiți pentru asta.”

Utilizatorii nu vor doar libertate, ci și protecție

În timp ce unii s-au grăbit să experimenteze cu noile funcții, alții au reacționat dur, semnalând riscurile uriașe ale platformei. Numeroși utilizatori au descoperit că pot manipula textul de comandă pentru a genera personaje reale sau semireale, în ciuda restricțiilor declarate. Astfel au apărut videoclipuri „aproape identice” cu persoane reale, folosite în contexte indecente, politice sau chiar amenințătoare.

Pentru a limita daunele, OpenAI a introdus un sistem prin care utilizatorii pot impune restricții personalizate pentru „cameo-urile” lor digitale. Concret, oamenii pot scrie instrucțiuni de tipul „nu mă pune în videoclipuri politice” sau „nu folosi cuvântul X”, iar AI-ul ar trebui să le respecte.

Bill Peebles, șeful diviziei Sora, a declarat că „mulți utilizatori vor ca imaginea lor să fie publică, dar vor să aibă control asupra modului în care e folosită”. În paralel, echipa lucrează la o marcare mai vizibilă a conținutului generat de AI, după ce watermark-ul inițial s-a dovedit ușor de șters. Tutoriale online arată deja cum poate fi eliminată eticheta care identifică un videoclip ca fiind artificial, ceea ce alimentează temerile privind o posibilă criză de dezinformare digitală.

În ciuda criticilor, Altman a insistat că OpenAI „ține la drepturile de autor și la siguranța utilizatorilor” și că Sora va include treptat mai multe filtre, limitări și verificări. „Vom vedea o mulțime de conținuturi disponibile, dar cu restricții clare privind ce pot face și ce nu pot face creatorii”, a adăugat el.

Între inovație și haos: dilema morală a AI-ului vizual

Lansarea Sora 2, versiunea următoare a aplicației, este deja în pregătire și va fi inclusă în API-ul OpenAI, oferind dezvoltatorilor posibilitatea de a genera videoclipuri ultra-realiste pentru propriile proiecte – fără watermark și, aparent, fără restricțiile actuale. Această decizie a ridicat noi semne de întrebare privind protecția împotriva deepfake-urilor.

Deși Altman a respins ideea că OpenAI urmează modelul „move fast and break things” promovat cândva de Facebook, situația Sora demonstrează cât de greu este de menținut echilibrul între inovație tehnologică și responsabilitate socială.

Criticii avertizează că, în absența unor reguli clare, Sora ar putea deveni un teren fertil pentru abuzuri – de la propagandă politică până la pornografie generată cu fețele unor persoane reale. „Există deja un val de conținut fals care afectează minorități și persoane vulnerabile. De aceea, viteza lansării acestor tehnologii ar trebui dublată de o etică solidă”, comentează experți citați de The Verge.

Între timp, OpenAI continuă să extindă infrastructura tehnologică prin proiectul Stargate, o colaborare cu SoftBank și Oracle, evaluată la până la 500 de miliarde de dolari, destinată construirii unor centre de date uriașe în SUA.

Pentru Altman, însă, toate aceste „accidente de început” reprezintă, paradoxal, o oportunitate: „Trebuie ca lumea să vadă ce se întâmplă atunci când putem genera videoclipuri aproape indistincte de realitate. Doar așa putem învăța să ne adaptăm.”

Dar dacă reacția la Sora este un indiciu, omenirea s-ar putea confrunta cu una dintre cele mai dificile lecții ale erei digitale: cine controlează realitatea atunci când oricine o poate recrea?

Motivul pentru care a fost emis cod roşu de ploi în partea de sud a României, dezvăluit de ANM. Zona din Bucureşti unde s-au înregistrat aproape 140 de l/mp
Recomandări
Bruxelles, plan de șoc pentru AI: „Nu doar ChatGPT” și adopție accelerată în 11 industrii
Bruxelles, plan de șoc pentru AI: „Nu doar ChatGPT” și adopție accelerată în 11 industrii
Cine este Laszlo Krasznahorkai, laureatul Nobel pentru Literatură. Criticile dure aduse lui Viktor Orbán de către scriitorul maghiar
Cine este Laszlo Krasznahorkai, laureatul Nobel pentru Literatură. Criticile dure aduse lui Viktor Orbán de către scriitorul maghiar
Ce faci dacă vecinul îți aruncă frunzele sau gunoiul peste gard. Ce prevede legea
Ce faci dacă vecinul îți aruncă frunzele sau gunoiul peste gard. Ce prevede legea
Unde e cel mai sigur să locuiești într-un bloc vechi. Explicațiile specialiștilor în rezistență seismică
Unde e cel mai sigur să locuiești într-un bloc vechi. Explicațiile specialiștilor în rezistență seismică
Cât costă să ridici o casă de lemn cu patru camere. Cât plătești pentru materiale, manoperă și utilități în 2025
Cât costă să ridici o casă de lemn cu patru camere. Cât plătești pentru materiale, manoperă și utilități în 2025
Venituri pe care nu se poate pune poprire. Lista actualizată: sumele care nu pot fi atinse de ANAF
Venituri pe care nu se poate pune poprire. Lista actualizată: sumele care nu pot fi atinse de ANAF
Cum descarci mai repede jocurile pe Switch 2: ghid de optimizare
Cum descarci mai repede jocurile pe Switch 2: ghid de optimizare
Se pune poprire pe conturile Revolut? Răspunsul, dat chiar de bancă
Se pune poprire pe conturile Revolut? Răspunsul, dat chiar de bancă
Revista presei
Adevarul
„Haosul va începe”. Un sociolog rus anticipează sfârșitul lui Putin. „De îndată ce «șoimii» vor vedea că Rusia începe să piardă, îl vor dărâma”
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Când va fi înmormântat Marius Keseri? Gestul făcut de Marian Ionescu faţă de fostul toboşar Direcţia 5
Playtech Știri
Horoscop zilnic 10 octombrie 2025. Zodia care riscă să piardă o sumă importantă de bani
Playtech Știri
Câți bani a primit Serghei Mizil pentru Asia Express 2025. La 72 de ani, a rezistat mai mult decât mulți tineri
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...