OpenAI investește miliarde pentru a construi următoarea eră a internetului. Ce planuri are compania

OpenAI, compania care a declanșat revoluția inteligenței artificiale prin lansarea ChatGPT, se pregătește pentru cea mai ambițioasă etapă din istoria sa: transformarea dintr-un dezvoltator de software într-un gigant care deține infrastructura digitală a viitorului. Sub conducerea lui Sam Altman, compania își propune să creeze o nouă eră a webului, una în care utilizatorii vor putea naviga, lucra, cumpăra și învăța fără a părăsi ecosistemul ChatGPT.

Pentru a face acest salt uriaș, OpenAI investește miliarde de dolari în centre de date, parteneriate strategice cu giganți ai industriei de cipuri și dezvoltarea unor produse hardware și software interconectate. Este o strategie care amintește de începuturile Google și Amazon, dar cu o miză mai mare: construirea infrastructurii care va susține economia bazată pe inteligență artificială, conform CNN.

Lansat în noiembrie 2022, ChatGPT a devenit rapid sinonim cu inteligența artificială, fiind folosit astăzi de peste 800 de milioane de oameni în fiecare săptămână. Dacă inițial era perceput ca un simplu chatbot, acum OpenAI vrea să-l transforme într-un portal universal către internet — un fel de sistem de operare al erei AI.

În cadrul conferinței dezvoltatorilor din această toamnă, Sam Altman a prezentat o serie de funcții care duc ChatGPT mult dincolo de zona conversațională. Utilizatorii pot deja să cumpere produse prin funcția Instant Checkout, să își facă liste de redare direct pe Spotify sau să caute locuințe pe Zillow, fără să părăsească fereastra de chat. Noua opțiune Study Mode adaptează răspunsurile pentru elevi și studenți, iar aplicația Sora 2 aduce un flux de videoclipuri scurte generate de AI, într-o competiție directă cu TikTok și Meta.

Prin aceste actualizări, OpenAI încearcă să poziționeze ChatGPT ca punct central al vieții digitale, așa cum iOS a devenit inima ecosistemului Apple sau Android al celui Google. Altman își dorește ca utilizatorii să poată face totul dintr-un singur loc: să converseze, să cumpere, să creeze și să învețe.

Mai mult, compania explorează și zona hardware, într-o colaborare secretă cu fostul designer-șef de la Apple, Jony Ive, pentru dezvoltarea unui dispozitiv AI dedicat. Detaliile nu sunt publice, dar presa americană speculează că OpenAI ar putea intra în competiție directă cu modelele de ochelari inteligenți dezvoltate de Meta și Google.

Infrastructura AI: investiții colosale în centre de date și cipuri

Pentru ca toate aceste servicii să funcționeze la scară globală, OpenAI are nevoie de o infrastructură de calcul fără precedent. În acest scop, compania a anunțat o investiție masivă într-o capacitate de 6 gigawați pentru centre de date alimentate de cipuri AMD, o mutare care marchează o provocare directă la dominația Nvidia.

Aceasta este doar cea mai recentă etapă a unei serii de proiecte uriașe. În parteneriat cu Oracle și SoftBank, OpenAI a lansat în ianuarie compania Stargate, prin care va investi până la 500 de miliarde de dolari în infrastructură AI pe teritoriul Statelor Unite. Primul centru de date de un milion de metri pătrați este deja în construcție în Abilene, Texas, iar altele vor urma în New Mexico și Midwest. În iulie, compania a semnat un nou acord de 300 de miliarde de dolari cu Oracle pentru extinderea rețelei Stargate.

Pe lângă asta, OpenAI a încheiat un contract uriaș cu Nvidia pentru achiziționarea de cipuri AI capabile să alimenteze 10 gigawați de putere de calcul — în schimbul unei investiții de 100 de miliarde de dolari. Iar acum, acordul cu AMD confirmă că OpenAI nu vrea să depindă de un singur furnizor.

Greg Brockman, președintele companiei, a declarat că OpenAI „are nevoie de cât mai multă putere de calcul posibilă”, recunoscând că infrastructura este cheia supremă în competiția cu giganții Meta, Google și Microsoft.

O cursă riscantă, dar cu potențial uriaș

Deși OpenAI este evaluată la 500 de miliarde de dolari, compania nu este încă profitabilă. Pierderile operaționale din prima jumătate a anului 2025 au depășit 7,8 miliarde de dolari, în mare parte din cauza investițiilor masive în centre de date și cercetare. Totuși, strategia lui Altman este clară: să construiască mai întâi infrastructura și ecosistemul, apoi să monetizeze prin volum și diversificare, exact cum au făcut Amazon și Google în primele lor decenii.

Experții văd în acest pariu o combinație de ambiție și pragmatism. Thomas Thiele, specialist în inteligență artificială la Arthur D. Little, compară evoluția OpenAI cu cea a Google din anii 2000: „Google a devenit o corporație omniprezentă, cu un rol inevitabil în aproape orice interacțiune online. OpenAI vizează exact același lucru.”

Pentru alții, direcția este riscantă. Profesorul Daniel Keum de la Columbia Business School avertizează că OpenAI nu se luptă doar cu alte modele AI, ci cu întregi ecosisteme: „ChatGPT nu concurează cu Copilot, ci cu întregul pachet Microsoft.”

În ciuda acestor provocări, conducerea OpenAI este optimistă. Greg Brockman a spus într-un interviu recent pentru Bloomberg că ritmul de creștere al veniturilor din AI „este mai rapid decât al oricărui alt produs din istorie”.

Pentru Sam Altman și echipa sa, pariul este clar: cine va deține infrastructura și interfața prin care oamenii interacționează cu inteligența artificială va controla următoarea eră a internetului. Iar OpenAI pare hotărâtă să fie acea companie, chiar dacă pentru asta trebuie să investească miliarde astăzi pentru un viitor care abia începe să se contureze.