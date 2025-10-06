OpenAI transformă ChatGPT într-un partener de sprijin emoțional

Ultima ora
Apogeul numerelor preferențiale în România – de ce ai plăti 25.000 de lei pe un număr de înmatriculare. Ce îl face special
06 oct. 2025 | 11:25
de Ozana Mazilu

TEHNOLOGIE
ChatGPT, tot mai „uman” în răspunsuri

OpenAI anunță o nouă etapă în evoluția ChatGPT: inteligența artificială devine tot mai atentă la starea emoțională a utilizatorilor. Actualizarea lansată pentru modelul GPT-5 Instant permite sistemului să detecteze semnele de stres sau suferință emoțională și să reacționeze într-un mod mai empatic, potrivit unui anunț oficial preluat de BleepingComputer.

Această schimbare marchează o tranziție vizibilă în modul în care OpenAI își imaginează viitorul asistenților digitali: nu doar ca instrumente de informare, ci ca parteneri care pot oferi sprijin, echilibru și un minim confort într-o conversație.

Noua versiune GPT-5 Instant a fost antrenată în colaborare cu specialiști în sănătate mintală, pentru a recunoaște mai bine limbajul și comportamentele care pot semnala o stare de disconfort emoțional. Modelul analizează tonul și contextul mesajelor, iar dacă detectează un nivel ridicat de anxietate, tristețe sau confuzie, adoptă un limbaj mai blând și oferă sprijin fără a invada spațiul personal al utilizatorului.

OpenAI a explicat că GPT-5 nu are rolul de terapeut, însă poate fi un sprijin temporar pentru persoanele care au nevoie de un dialog calm și empatic. În cazurile mai grave, ChatGPT va redirecționa automat conversația către resurse de criză reale, cum ar fi linii de ajutor sau centre de sprijin specializate, în funcție de regiunea utilizatorului.

Aceasta este o schimbare semnificativă față de versiunile anterioare. Utilizatorii modelului GPT-4 se plângeau adesea că răspunsurile erau prea „practice”, lipsite de înțelegere emoțională, mai potrivite pentru o problemă logică decât pentru o conversație umană. Prin GPT-5 Instant, compania promite o abordare „mai caldă și mai umană”, menținând totodată acuratețea și siguranța răspunsurilor.

Cum funcționează noua actualizare GPT-5 Instant

Versiunea GPT-5 Instant este concepută să reacționeze mai rapid în conversațiile delicate. Când sistemul detectează un ton de distres emoțional, activează un set de răspunsuri calibrate pentru empatie și stabilitate emoțională. În același timp, ChatGPT oferă sugestii practice – precum pauze, respirație conștientă sau ideea de a vorbi cu un prieten – fără a înlocui niciodată rolul unui specialist în sănătate mintală.

OpenAI a subliniat că noul model „încearcă să rămână sprijinitor și echilibrat”, evitând extremele: nici să minimalizeze emoțiile utilizatorului, nici să le dramatizeze. În plus, dacă un utilizator folosește o versiune non-rațională sau setarea GPT-5 Auto, conversațiile despre starea emoțională sunt redirecționate automat către GPT-5 Instant – versiunea optimizată pentru acest tip de interacțiune.

Compania a confirmat și că, pentru transparență, ChatGPT va continua să menționeze ce model este activ atunci când utilizatorul întreabă. Actualizarea a început deja să fie implementată pentru utilizatorii ChatGPT, urmând să fie disponibilă treptat la nivel global.

Inteligența artificială, între empatie și responsabilitate

Decizia OpenAI de a face din GPT-5 un instrument mai empatic deschide o dezbatere importantă: cât de departe ar trebui să meargă o inteligență artificială în interacțiunile emoționale cu oamenii? În timp ce unii utilizatori văd în ChatGPT o sursă de confort sau de sprijin temporar, alții atrag atenția asupra riscului ca oamenii vulnerabili să se bazeze prea mult pe o entitate artificială.

OpenAI încearcă să răspundă acestor îngrijorări printr-o abordare „de protecție”: modelul recunoaște semnele de distres, dar oferă în paralel recomandări de resurse umane reale. „Scopul nu este ca GPT să devină terapeut, ci un punct de sprijin care să îndrume utilizatorii către ajutor specializat atunci când este necesar”, au explicat reprezentanții companiei.

Această direcție arată cum marile companii tehnologice se orientează tot mai mult către o inteligență artificială „emoțională”, capabilă nu doar să calculeze sau să scrie texte, ci și să gestioneze conversații care implică sensibilitate, empatie și grijă.

Pentru utilizatori, acest pas înseamnă că asistentul digital pe care îl folosesc zilnic va deveni nu doar mai rapid, ci și mai atent la tonul și nevoile lor. Iar pentru OpenAI, reprezintă o nouă frontieră: aceea în care AI încearcă, cu ajutorul științei și al empatiei simulate, să se apropie cât mai mult de inima umană.

