Setări la telefonul Google Pixel 10 pe care să le schimbi imediat pentru o experiență mai bună

Un nou smartphone aduce mereu emoția acelei prime utilizări: despachetarea, pornirea și descoperirea tuturor funcțiilor noi. Google Pixel 10, echipat cu procesorul Tensor G5, un ecran impresionant și cea mai inteligentă versiune de Android de până acum, nu face excepție.

Totuși, în forma sa standard, telefonul nu rulează la capacitate maximă, fiind configurat să ofere un echilibru general între autonomie și performanță.

Dacă vrei să profiți cu adevărat de potențialul lui, iată 11 setări esențiale pe care merită să le modifici încă din prima zi.

Cum să optimizezi Pixel 10 pentru performanță și securitate

Unul dintre primele lucruri pe care le poți ajusta este rata de reîmprospătare a ecranului. Pixel 10 folosește un mod adaptiv, trecând de la 60Hz la 120Hz în funcție de context. Dacă preferi fluiditatea constantă, activează manual opțiunea „Force peak refresh rate” din setările pentru dezvoltatori, scrie Android Police.

Tot pentru o autonomie mai bună, merită să restricționezi aplicațiile care consumă excesiv baterie în fundal, cum sunt rețelele de socializare. Din meniul Setări > Aplicații, poți selecta fiecare aplicație și seta modul „Restricted”.

În ceea ce privește încărcarea, funcția Adaptive Charging e utilă pentru sănătatea bateriei, dar poate deveni incomodă dacă nu ai un program de somn constant. În acest caz, dezactiveaz-o pentru a beneficia de încărcare rapidă oricând ai nevoie.

La capitolul securitate, Google introduce o funcție nouă, Theft Detection Lock, care blochează automat telefonul dacă detectează că îți este smuls din mână. Activează-l din Setări > Google > Protecție împotriva furtului pentru un plus de siguranță.

În plus, poți ascunde aplicațiile sensibile (bănci, date medicale, aplicații de dating) într-un spațiu securizat prin funcția Private Space, accesibilă doar cu un cod separat.

Personalizare și funcții ascunse pentru o experiență unică

Pixel 10 îți permite să ajustezi experiența zilnică într-un mod foarte personal. Spre exemplu, poți modifica intensitatea vibrațiilor pentru apeluri, notificări și tastare, astfel încât telefonul să nu fie nici prea zgomotos, nici prea „slab” la feedback.

Funcția Quick Tap, care îți permite să atingi de două ori spatele telefonului pentru acțiuni rapide, poate fi configurată să deschidă lanterna, camera sau să facă instantaneu o captură de ecran.

Tot la capitolul productivitate, merită să activezi Notification History, care salvează toate notificările din ultimele 24 de ore, ideal dacă ai șters din greșeală un mesaj important.

Ecranul de pornire al Pixel 10 poate fi și el optimizat: schimbă grila de aplicații la un format 5×5 pentru a încăpea mai multe iconițe pe pagină și personalizează widgetul „At a Glance” pentru a afișa informații utile precum vremea, evenimentele din calendar sau alertele de trafic.

Nu în ultimul rând, aplicația Camera ascunde funcții avansate precum captură RAW și linii de ghidaj (3×3 sau raportul de aur), perfecte pentru pasionații de fotografie care vor mai mult control asupra imaginilor.