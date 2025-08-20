Google Pixel 10, Pixel 10 Pro și Pro XL, lansate oficial. Toate noutățile de la cel mai nou eveniment Google, inclusiv Pixel Watch 4 și Pixel Buds 2a

Google a anunțat astăzi, 20 august, o gamă completă de produse noi: telefoanele Pixel 10, Pixel 10 Pro și Pixel 10 Pro XL, ceasul inteligent Pixel Watch 4 și căștile Pixel Buds 2a. Seria Pixel 10 inaugurează procesorul personalizat Tensor G5 și rulează cel mai nou model Gemini Nano direct pe dispozitiv, cu accent pe funcții AI utile, fotografie avansată și autonomie mai bună. În paralel, Pixel Watch 4 aduce un ecran cu cupolă Actua 360, comunicare de urgență prin satelit și o colecție amplă de instrumente de sănătate, iar Pixel Buds 2a introduc anularea activă a zgomotului în seria A la un preț competitiv.

Toate produsele sunt disponibile la precomandă în România începând de astăzi, prin partenerii locali Vodafone și eMAG. Pentru telefoane, prețurile pornesc de la 4.499,99 lei pentru Pixel 10, 5.499,99 lei pentru Pixel 10 Pro și 6.499,99 lei pentru Pixel 10 Pro XL. Pixel Watch 4 pornește de la 1.999 lei (41 mm) și 2.249 lei (45 mm), iar Pixel Buds 2a costă 749 lei. Seria Pixel 10 primește șapte ani de Funcții noi Pixel, actualizări de securitate și de sistem, iar modelele Pro includ un an de abonament Google AI Pro.

Pixel 10 – design rafinat, AI pe dispozitiv și primul teleobiectiv 5x pe modelul de bază

Pixel 10 păstrează semnătura de design cu bară foto, dar trece la o construcție cu ramă metalică satinat-mat și spate din sticlă lustruită. Ecranul Actua de 6,3 inch ajunge la 3.000 niți pentru lizibilitate confortabilă în lumină puternică, iar suportul pentru accesorii Qi2 din gama Pixelsnap înseamnă aliniere magnetică stabilă și încărcare wireless modernizată. Variantele de culoare includ negru, lila, indigo și verde deschis, gândite să se potrivească atât cu husele magnetice, cât și cu ecosistemul de accesorii.

Sub capotă, noul Tensor G5, dezvoltat împreună cu echipele Google DeepMind, permite rularea modelelor Gemini Nano local, fără a depinde permanent de cloud. De aici derivă funcții precum Gemini Live, cu îndrumare vizuală peste fluxul camerei, și generarea de muzică direct în Recorder pornind de la o linie fredonată. La nivel foto, Pixel 10 aduce o premieră pentru modelul de bază: teleobiectiv optic 5x cu focalizare rapidă, calitate optică 10x și Zoom cu rezoluție mare până la 20x, pentru detalii mai curate la distanță.

Pixel 10 Pro – ecrane super actua, cameră triplă și zoom cu rezoluție pro până la 100x

Pixel 10 Pro urcă standardul pe două direcții: afișaj și cameră. Ecranul Super Actua este mai luminos și mai fluid, iar sistemul foto trece la o configurație triplă cu tele avansat și procesare dedicată pe Tensor G5. Zoom cu rezoluție pro, exclusiv pe modelele Pro, combină informația optică cu un model de imagistică generativă pentru a recupera și rafina detaliile finoase, până la un factor de 100x. Nu este vorba de o simplă decupare, ci de reconstrucție inteligentă a texturilor, optimizată pentru noul chipset.

În uz zilnic, vei observa și stabilizarea video mai sigură, prin OIS cu rază de compensare dublată și un modul de Optimizare video actualizat. Pentru fotografie ghidată, Asistent de fotografie pe baza modelelor Gemini îți propune cadre alternative, compoziții și ajustări de luminozitate, învățându-te pe parcurs noțiunile de bază. Modelele Pro adaugă difuzoare actualizate, 16 GB RAM, încărcare pe fir mai rapidă și acel an de Google AI Pro inclus, pentru acces la funcții premium din suita AI.

Pixel 10 Pro XL – ecran de 6,8 inch, baterie mare și încărcare wireless qi2.2 de 25 w

Varianta XL duce experiența Pro într-un format de 6,8 inch, ideal pentru productivitate, editare foto-video și consum multimedia. Autonomia este cea mai generoasă din gamă, iar încărcarea wireless Qi2.2 de 25 W simplifică rutina de alimentare pe birou sau noptieră. Ca opțiuni estetice, găsești negru și porțelan, plus nuanțele noi gri „praf de lună” și jad.

Pe partea foto și AI, Pro XL replică pachetul complet al fratelui mai mic: cameră triplă cu zoom până la 100x, fotografii la 50 MP pe modelele Pro, HDR+ îmbunătățit pentru culoare, textură și reducerea zgomotului, modul Portret cu segmentare și claritate mai bună. În plus, modul Panoramă poate folosi teleobiectivul 5x pentru panorame de până la 100 MP, benefice când vrei linii curate în arhitectură sau relief. Înregistrarea în Recorder cu generare muzicală bazată pe fredonare rămâne o unealtă creativă la îndemână.

Pixel Watch 4 – ecran actua 360 cu cupolă, funcții de sănătate extinse și asistent gemini la încheietură

Pixel Watch 4 păstrează designul circular, dar trece la un ecran Actua 360 cu cupolă, cu bezeluri cu 16% mai înguste și luminozitate maximă de 3.000 niți. Zona activă este cu 10% mai mare, iar interfața Material 3 Expressive aduce culori mai bogate și widgeturi mai lizibile. Motorul haptic este cu 15% mai puternic, difuzorul îmbunătățit clarifică interacțiunea cu Gemini, iar platforma Snapdragon W5 Gen 2, cu coprocesor ML, face trecerea între widgeturi și antrenamente mai promptă. Autonomia urcă cu 25% față de generația anterioară, la circa 30 de ore pentru modelul de 41 mm și 40 de ore pentru 45 mm, cu încărcare de la 0 la 50% în 15 minute.

Durabilitatea este atentă: sticlă Corning Gorilla Glass, carcasă din aluminiu de calitate aerospațială, rezistență la apă până la 50 m și, în premieră pentru gamă, posibilitatea de a înlocui bateria și ecranul. Versiunea LTE introduce comunicare de urgență prin satelit de sine stătătoare, conectându-te cu serviciile de urgență chiar și fără rețea mobilă. La capitolul fitness și sănătate, primești urmărire a somnului cu 18% mai precisă, senzor de temperatură a pielii îmbunătățit, GPS dual-band pentru trasee curate în medii dificile, statistici de ciclism în timp real către Fitbit, peste 50 de moduri de antrenament și detectare automată a activităților. Gemini la încheietură, activabil cu Ridică și vorbește, acoperă răspunsuri contextuale și sarcini hands-free.

Pixel Buds 2a – anulare activă a zgomotului în seria a, tensor a1 și gemini încorporat

Căștile Pixel Buds 2a aduc pentru prima dată în seria A anularea activă a zgomotului, cu Silent Seal 1.5 și eficiență declarată de 1,5 ori peste Pixel Buds Pro. Procesorul audio Tensor A1 gestionează atât ANC-ul, cât și profilul de sunet, iar integrarea cu Google AI aduce asistentul Gemini direct în ureche. Poți cere, fără să scoți telefonul, un rezumat al mesajelor sau recomandări la drum, cu activare prin „OK Google” sau gest de apăsare lungă personalizabil. Dimensional, sunt mai mici și mai ușoare decât vechile A-Series, inspirate de designul Pixel Buds Pro 2, cu stabilizator cu ajustare prin rotire și patru mărimi de pernuțe pentru potrivire corectă.

Autonomia rămâne echilibrată pentru navetă și lucru: până la șapte ore de ascultare cu ANC activat și până la 20 de ore cu carcasa, iar cu ANC dezactivat obții până la dublul intervalului față de prima generație A-Series. Pixel Buds 2a sunt certificate IP54 pentru transpirație și stropi, vin în culorile iris și gri verzui și oferă bas mai puternic grație bateriei și driverelor revizuite. Multipunctul comută automat între mai multe dispozitive, Fast Pair simplifică asocierile, iar aplicația Localizator te ajută să găsești rapid căștile pierdute, inclusiv prin apelare când ești în apropiere.

Concluzie – o colecție coerentă, cu mai multă inteligență la margine și upgrade-uri vizibile în uz

Punctul comun al lansărilor de astăzi este mutarea mai agresivă a inteligenței pe dispozitiv. Tensor G5 și Gemini Nano pe Pixel 10 deschid funcții care îți oferă ajutor contextual fără latențe de rețea, fie că încadrezi o fotografie, folosești zoom cu rezoluție pro sau lași Gemini Live să evidențieze soluții direct peste imagine. Pixel Watch 4 rafinează rețeta de smartwatch cu un ecran mai lizibil, autonomie mai mare, un motor haptic mai precis și opțiuni noi de siguranță, în timp ce Pixel Buds 2a duc ANC-ul în segmentul accesibil, păstrând integrarea strânsă cu telefonul.

Dacă vrei să rezumi pragmatismul acestor noutăți, îl găsești în trei direcții: utilitate imediată în viața de zi cu zi, prin funcții AI vizuale și audio care chiar economisesc timp; hardware modernizat acolo unde contează, de la ecrane mai luminoase la camere cu stabilizare și zoom credibile; și un ecosistem care comunică mai bine între ceas, telefon și căști. Cu precomenzi deja deschise și suport extins pe termen lung, generatia Pixel anunțată astăzi arată o strategie coerentă în care software-ul și siliconul sunt proiectate împreună pentru efecte pe care le simți în utilizare, nu doar în listele de specificații.