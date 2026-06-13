Harta bogăției globale s-a schimbat în 2025. Țările în care s-au înmulțit milionarii și unde averile au crescut cel mai mult

Averile milionarilor au urcat la un nivel record

Conform raportului realizat de Capgemini Research, averea totală deținută de persoanele cu patrimoniu ridicat a avansat cu 8,7% în 2025 și a ajuns la aproximativ 98.300 de miliarde de dolari.

Este cea mai puternică creștere anuală înregistrată după anul 2018 și confirmă revenirea puternică a piețelor financiare internaționale.

Cea mai rapidă evoluție a fost consemnată în rândul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari. Numărul acestora a crescut cu 9,4%, până la aproximativ 250.000 de persoane la nivel global.

Deși reprezintă doar o mică parte din totalul milionarilor, acești ultra-bogați controlează peste o treime din averea totală a grupului.

Asia și America de Nord au adăugat cei mai mulți milionari

Regiunea Asia-Pacific a înregistrat cea mai spectaculoasă creștere în 2025. Averile persoanelor bogate au avansat cu 10,5%, iar numărul milionarilor a crescut cu 9,4%.

Japonia a fost liderul regiunii, cu aproximativ 436.000 de noi milionari, urmată de China, care a adăugat peste 150.000 de persoane în această categorie.

Creșteri importante au fost raportate și în India și Australia, unde numărul persoanelor cu averi ridicate a continuat să urce.