Harta bogăției globale s-a schimbat în 2025. Țările în care s-au înmulțit milionarii și unde averile au crescut cel mai mult
Numărul persoanelor cu averi de milioane de dolari a atins un nou maxim la nivel mondial în 2025, potrivit celui mai recent raport World Wealth Report 2026. Creșterea piețelor financiare, temperarea inflației și performanțele solide ale burselor au contribuit la majorarea semnificativă a averilor în multe regiuni ale lumii.
Datele arată că populația globală a milionarilor a crescut cu aproape două milioane de persoane într-un singur an, ajungând la 25,3 milioane.
Averile milionarilor au urcat la un nivel record
Conform raportului realizat de Capgemini Research, averea totală deținută de persoanele cu patrimoniu ridicat a avansat cu 8,7% în 2025 și a ajuns la aproximativ 98.300 de miliarde de dolari.
Este cea mai puternică creștere anuală înregistrată după anul 2018 și confirmă revenirea puternică a piețelor financiare internaționale.
Cea mai rapidă evoluție a fost consemnată în rândul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari. Numărul acestora a crescut cu 9,4%, până la aproximativ 250.000 de persoane la nivel global.
Deși reprezintă doar o mică parte din totalul milionarilor, acești ultra-bogați controlează peste o treime din averea totală a grupului.
Asia și America de Nord au adăugat cei mai mulți milionari
Regiunea Asia-Pacific a înregistrat cea mai spectaculoasă creștere în 2025. Averile persoanelor bogate au avansat cu 10,5%, iar numărul milionarilor a crescut cu 9,4%.
Japonia a fost liderul regiunii, cu aproximativ 436.000 de noi milionari, urmată de China, care a adăugat peste 150.000 de persoane în această categorie.
Creșteri importante au fost raportate și în India și Australia, unde numărul persoanelor cu averi ridicate a continuat să urce.
Și America de Nord a avut un an excelent. Statele Unite au adăugat aproximativ 736.000 de milionari, ajungând la un total de 8,7 milioane de persoane cu averi importante. În Canada, populația milionarilor a crescut cu aproximativ 30.000 de persoane.
Europa și-a revenit după scăderile din anul anterior
După un 2024 mai dificil, Europa a revenit pe creștere. Numărul persoanelor cu averi ridicate a avansat cu 6,5% la nivel regional.
Luxemburg a înregistrat cea mai mare creștere din Europa, de 13,5%, fiind urmat de Germania, cu 11,1%. Franța și Regatul Unit au raportat, de asemenea, evoluții pozitive.
În Africa, creșterea prețurilor la metale prețioase a contribuit la majorarea averilor, iar Marocul s-a remarcat printr-un avans de aproape 17%.
În America Latină, ritmul de creștere a fost mai modest, însă Mexicul a reușit să înregistreze una dintre cele mai bune performanțe din regiune.
Unde au scăzut averile
Nu toate regiunile au beneficiat de aceeași evoluție pozitivă. Orientul Mijlociu a fost singura zonă importantă care a înregistrat un recul.
Potrivit raportului, numărul persoanelor cu averi ridicate a scăzut cu 1,4%, pe fondul prețurilor mai mici la petrol și al dificultăților economice din regiune.
Tot mai mulți milionari investesc în acțiuni
Raportul arată că persoanele cu averi ridicate și-au orientat tot mai mult investițiile către piețele bursiere.
La începutul anului 2026, acțiunile reprezentau aproximativ un sfert din portofoliile acestora, în creștere față de anul precedent. De asemenea, investițiile în obligațiuni au continuat să crească, în timp ce interesul pentru activele alternative a scăzut ușor.
Cu toate acestea, mulți investitori foarte bogați continuă să fie interesați de fondurile de investiții private și de alte instrumente financiare alternative, pe care le consideră atractive pe termen lung.