Google lansează Pixel 10 cu traducere live pentru apeluri și funcții AI care schimbă modul în care folosești telefonul

De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 09:14
de Ozana Mazilu

Google a prezentat oficial noua serie Pixel 10, telefoane care vin la pachet cu un set impresionant de funcții bazate pe inteligență artificială. De la traducere live pentru apeluri și asistent AI proactiv, până la editare foto și aplicații de jurnal cu ajutor AI, compania a pus accent pe ceea ce numește „inteligență personală”. Evenimentul de lansare a avut o abordare diferită față de anii trecuți, mizând pe vedete precum Jimmy Fallon, Alex Cooper sau Karen Polinesia pentru a demonstra cât de utile pot fi noile funcționalități în viața de zi cu zi.

Rick Osterloh, vicepreședinte senior pentru dispozitive și servicii la Google, a descris Pixel 10 ca fiind primul pas către un „asistent universal agentic”, capabil să acționeze în numele utilizatorului. Deși acest asistent va fi lansat mai târziu în 2025, funcțiile prezentate acum arată clar direcția în care Google își împinge ecosistemul mobil.

Traducere live pentru apeluri direct pe telefon

Una dintre vedetele prezentării a fost Voice Translate, funcția care permite traducerea în timp real a apelurilor telefonice. Demonstrația live, făcută de Fallon și Polinesia, a arătat cum conversația dintre engleză și spaniolă a fost tradusă instantaneu, inclusiv cu adaptarea tonului și a vocii. În plus, pe ecran apare și o transcriere live, astfel încât să urmărești conversația chiar dacă nu vrei să asculți audio.

Un detaliu important este că Voice Translate rulează direct pe dispozitiv, grație cipului Tensor G5. Asta înseamnă nu doar viteză crescută, ci și o protecție mai mare a confidențialității, pentru că datele nu mai sunt trimise către serverele Google. Spre deosebire de funcția de traducere din Google Meet, lansată la I/O 2024 și disponibilă doar cu abonament Premium, Voice Translate pe Pixel 10 este complet gratuită.

Această funcționalitate are potențialul de a schimba radical modul în care comunici, fie că e vorba de discuții de afaceri, călătorii sau conversații cu prieteni din alte țări. Practic, telefonul devine un translator personal în buzunar, fără să fie nevoie să instalezi aplicații suplimentare.

Un asistent care anticipează nevoile tale

O altă inovație prezentată este Magic Cue, un instrument AI care îți sugerează proactiv informațiile de care ai putea avea nevoie. În cadrul demonstrației, o simplă întrebare despre locul cinei a scos la iveală o rezervare existentă în calendarul lui Fallon și a sugerat direct mesajul care trebuia trimis. Aceeași funcționalitate a funcționat și pentru informații de zbor sau fotografii salvate pe telefon.

Google promite că utilizatorii vor putea controla gradul de acces al Magic Cue la aplicații și date, existând și opțiunea de a dezactiva complet funcția. Totuși, există deja discuții despre cât de invaziv poate fi un astfel de asistent care „ghicește” ce urmează să faci.

Pe partea de comunicare, Pixel 10 aduce și Take a Message, o opțiune prin care AI răspunde apelurilor ratate și transcrie mesajele vocale. Mai mult, sistemul generează pași următori, astfel încât să știi exact ce acțiune să iei după ce citești transcrierea. Este o extindere a funcțiilor de call screening pe care Google le dezvoltă de câțiva ani.

Camera, editare foto și jurnal cu ajutorul AI

Zona de creativitate a primit la rândul ei atenție specială. Pixel 10 vine cu Camera Coach, un asistent care îți arată ce unghiuri și lumini să folosești pentru a face fotografii mai reușite. Dacă vrei să mergi și mai departe, poți apela la Gemini pentru a edita instantaneu imaginile: de la ajustarea luminii și încadrării până la retușuri avansate.

O altă surpriză este Pixel Journal, o aplicație de jurnal integrată, alimentată de AI. Aceasta oferă sugestii de texte și analizează tiparele din notițele tale pentru a-ți oferi insight-uri despre progresul personal. Deși poate fi o unealtă utilă pentru cei care vor să înceapă să scrie zilnic, ridică și întrebări legate de autenticitate și de rolul pe care ar trebui să îl aibă AI în activități atât de intime.

În plus, cei care cumpără Pixel 10 Pro, Pro XL sau Pro Fold primesc un an gratuit de Google AI Pro, abonamentul premium care oferă acces la modele Gemini avansate, unelte de editare video AI și integrarea în aplicațiile Google. În mod normal, acest abonament costă 20 de dolari pe lună.

Pixel 10 nu mai este doar un smartphone, ci un ecosistem AI în miniatură. Traducerea live, sugestiile proactive și funcțiile creative arată că Google mizează pe transformarea telefonului într-un asistent personal inteligent, nu doar într-un dispozitiv de comunicare. Rămâne de văzut cât de confortabil te vei simți să împarți atât de multe detalii cu AI-ul, dar un lucru e clar: cu Pixel 10, viitorul în care telefonul devine un partener activ în viața ta de zi cu zi a început deja.

