HBO, Warner Bros., Discovery și CNN, gata de vânzarea către Paramount. Tranzacția de 111 miliarde de dolari care poate schimba Hollywoodul din temelii

Ce intră în mega-tranzacția Paramount-Warner Bros.

Dacă tranzacția se închide, Paramount va ajunge să controleze unele dintre cele mai importante branduri din divertismentul global. În același grup ar urma să fie reunite HBO, CNN, Warner Bros., DC Studios, New Line Cinema, TBS, TNT și TCM, alături de Paramount Pictures, CBS, Showtime și Nickelodeon.

Este o combinație care poate redesena echilibrul de putere din Hollywood. Pe de o parte, Paramount ar deveni un competitor mai puternic într-o piață dominată de Netflix, Disney și Amazon. Pe de altă parte, criticii se tem că o asemenea concentrare poate duce la mai puține locuri de muncă, mai puține oportunități pentru creatori și mai puțină diversitate în oferta de conținut.

Decizia vine după luni întregi de luptă pentru Warner Bros. Discovery. Playtech.ro a scris încă din decembrie despre momentul în care Netflix părea să câștige cursa pentru activele Warner Bros. Discovery, inclusiv HBO și studiourile Warner. Ulterior, jocul s-a complicat rapid.

De la oferta Netflix la victoria Paramount

Netflix a fost inițial marele favorit, cu o ofertă axată pe partea de studio și streaming. Paramount Skydance a venit însă cu o propunere mai amplă, pentru întregul Warner Bros. Discovery, inclusiv rețelele TV tradiționale. Playtech.ro a explicat atunci cum Paramount a intrat agresiv în cursa pentru HBO și Warner Bros., cu o ofertă mai mare și cu sprijinul financiar al taberei Ellison.

Lupta nu a fost doar una financiară. În ianuarie, conflictul a ajuns și în zona juridică, după ce Warner Bros. Discovery a respins presiunile Paramount și a numit acțiunea rivalului un proces „fără merit”. Playtech.ro a urmărit acest episod într-un material despre procesul care complica mega-acordul cu Netflix.

În ultimele zile, tensiunile au continuat. Paramount a acuzat Netflix că încearcă să influențeze autoritățile pentru a bloca fuziunea, după ce a pierdut cursa pentru Warner Bros. Discovery. Am detaliat acest episod într-un articol despre războiul dintre giganții streamingului.

De ce vânzarea nu este complet închisă

Aprobarea Departamentului de Justiție este esențială, dar nu înseamnă că tranzacția este deja finalizată. Mai există verificări la nivel de state, inclusiv în California, unde procurorul general Rob Bonta a exprimat îngrijorări legate de concentrarea puterii în industria de divertisment. De asemenea, unele autorități din afara SUA analizează în continuare efectele acordului.