Primul motor gigantic pe hidrogen din lume intră în funcțiune. Tehnologia care ține rețeaua în viață când soarele și vântul lipsesc

De ce este important motorul pe hidrogen

Energia produsă de soare și vânt nu este constantă. Panourile fotovoltaice produc mai puțin noaptea sau pe vreme nefavorabilă, iar turbinele eoliene depind de intensitatea vântului. Rețelele electrice au nevoie, însă, de un echilibru permanent între consum și producție.

Aici ar putea interveni hidrogenul. Energia regenerabilă produsă în exces poate fi folosită pentru obținerea hidrogenului verde, care poate fi stocat și transformat ulterior în electricitate. Playtech.ro a explicat anterior cum poate hidrogenul stabiliza sistemul energetic și absorbi surplusul produs de sursele regenerabile fluctuante.

Potrivit Euronews, Wärtsilä susține că motoarele sale pot porni rapid și nu trebuie să funcționeze permanent, ceea ce le face potrivite pentru echilibrarea rețelelor electrice. Folosirea hidrogenului verde nu generează emisii directe de dioxid de carbon în timpul producerii electricității, deși impactul total depinde de modul în care este obținut combustibilul.

Tehnologia nu este încă pregătită pentru orice rețea

Testul din Spania este un pas important, dar extinderea la scară mare rămâne dificilă. Producția hidrogenului verde este încă scumpă, iar transportul și depozitarea lui necesită infrastructură specială și reguli stricte de siguranță.

Playtech.ro a mai prezentat avantajele și limitele hidrogenului verde, inclusiv faptul că acesta este mai degrabă un purtător de energie decât o sursă primară. Cu alte cuvinte, eficiența întregului sistem depinde de electricitatea folosită pentru producerea hidrogenului și de pierderile apărute la stocare și reconversie.

Spania este un loc potrivit pentru asemenea teste, deoarece își extinde rapid capacitățile solare și eoliene. Pentru ca motorul Wärtsilä să devină parte obișnuită a sistemelor energetice, vor fi însă necesare investiții în producția, transportul și stocarea hidrogenului, precum și un preț suficient de competitiv.