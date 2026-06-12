Ce spor primesc bugetarii care lucrează în zilele libere. Regulile prevăzute în noua lege a salarizării. Ce se schimbă pentru bugetari din 2027
Angajații care lucrează în zilele declarate nelucrătoare prin lege au dreptul la compensații speciale, iar acest principiu este prevăzut atât în Codul muncii, cât și în proiectul noii legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice. Documentul aflat în dezbatere publică aduce însă câteva modificări importante pentru bugetari.
- Cum sunt recompensați salariații care lucrează în zile de sărbătoare legală
- Ce schimbări aduce noua lege a salarizării pentru bugetari
- Ce prevederi se vor aplica angajaților din sectorul public
- Cum sunt recompensați salariații care lucrează în zile de sărbătoare legală
- Ce schimbări aduce noua lege a salarizării pentru bugetari
- Ce prevederi se vor aplica angajaților din sectorul public
Cum sunt recompensați salariații care lucrează în zile de sărbătoare legală
Legislația muncii stabilește că zilele de sărbătoare legală sunt, în mod normal, nelucrătoare. Există însă domenii în care activitatea nu poate fi întreruptă, cum sunt unitățile sanitare, sectorul alimentației publice sau alte activități care trebuie să funcționeze continuu.
În aceste situații, angajații care lucrează în zilele de sărbătoare legală trebuie să primească timp liber plătit în următoarele 30 de zile calendaristice. Această regulă este diferită de cea aplicabilă muncii suplimentare efectuate peste programul normal, unde compensarea cu timp liber se poate face în termen de 90 de zile.
Dacă acordarea timpului liber nu este posibilă în intervalul prevăzut de lege, salariatul trebuie să primească un spor salarial de minimum 100% din salariul de bază aferent muncii prestate. Prin comparație, sporul pentru orele suplimentare efectuate peste program este de cel puțin 75% din salariul de bază.
Astfel, Codul muncii stabilește reguli distincte atât în ceea ce privește termenele de compensare, cât și valoarea minimă a sporurilor acordate pentru cele două tipuri de activitate.
Ce schimbări aduce noua lege a salarizării pentru bugetari
Proiectul noii legi a salarizării bugetare, care ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, propune reguli speciale pentru personalul din sectorul public.
Potrivit documentului, activitatea desfășurată în zile de sărbătoare legală, în zilele de repaus săptămânal sau în alte zile declarate nelucrătoare va fi compensată cu ore libere plătite în termen de 60 de zile calendaristice de la efectuarea acesteia.
Dacă recuperarea prin timp liber nu poate fi realizată, angajatul va primi în luna următoare un spor de 100% aplicat salariului de bază, salariului de funcție, soldei de funcție sau indemnizației de încadrare, în funcție de categoria profesională din care face parte.
Proiectul introduce și condiții suplimentare pentru plata acestor sporuri. Orele lucrate în zilele libere vor putea fi remunerate doar dacă efectuarea lor a fost dispusă în scris de superiorul ierarhic.
De asemenea, numărul total de ore suplimentare nu va putea depăși 360 de ore pe an. Pentru depășirea pragului de 180 de ore anual va fi necesar acordul organizațiilor sindicale reprezentative sau al reprezentanților salariaților.
Ce prevederi se vor aplica angajaților din sectorul public
După intrarea în vigoare a noii legi a salarizării, dispozițiile acesteia vor avea prioritate față de regulile generale din Codul muncii. Acest lucru se întâmplă deoarece legea salarizării reprezintă o reglementare specială destinată exclusiv personalului plătit din fonduri publice.
Prin urmare, în cazul bugetarilor, normele referitoare la compensarea muncii prestate în zilele libere, la termenele de acordare a timpului liber și la plata sporurilor vor fi stabilite în primul rând de noua lege a salarizării, iar prevederile Codului muncii vor avea un rol complementar.
Sporul acordat bugetarilor pentru activitatea desfășurată în zilele libere. Ce prevede proiectul noii legi a salarizării și ce reguli sunt în vigoare în prezent
Angajații care lucrează în zilele declarate nelucrătoare prin lege au dreptul la compensații speciale, iar acest principiu este prevăzut atât în Codul muncii, cât și în proiectul noii legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice. Documentul aflat în dezbatere publică aduce însă câteva modificări importante pentru bugetari.
Cum sunt recompensați salariații care lucrează în zile de sărbătoare legală
Legislația muncii stabilește că zilele de sărbătoare legală sunt, în mod normal, nelucrătoare. Există însă domenii în care activitatea nu poate fi întreruptă, cum sunt unitățile sanitare, sectorul alimentației publice sau alte activități care trebuie să funcționeze continuu.
În aceste situații, angajații care lucrează în zilele de sărbătoare legală trebuie să primească timp liber plătit în următoarele 30 de zile calendaristice. Această regulă este diferită de cea aplicabilă muncii suplimentare efectuate peste programul normal, unde compensarea cu timp liber se poate face în termen de 90 de zile.
Dacă acordarea timpului liber nu este posibilă în intervalul prevăzut de lege, salariatul trebuie să primească un spor salarial de minimum 100% din salariul de bază aferent muncii prestate. Prin comparație, sporul pentru orele suplimentare efectuate peste program este de cel puțin 75% din salariul de bază.
Astfel, Codul muncii stabilește reguli distincte atât în ceea ce privește termenele de compensare, cât și valoarea minimă a sporurilor acordate pentru cele două tipuri de activitate.
Ce schimbări aduce noua lege a salarizării pentru bugetari
Proiectul noii legi a salarizării bugetare, care ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, propune reguli speciale pentru personalul din sectorul public.
Potrivit documentului, activitatea desfășurată în zile de sărbătoare legală, în zilele de repaus săptămânal sau în alte zile declarate nelucrătoare va fi compensată cu ore libere plătite în termen de 60 de zile calendaristice de la efectuarea acesteia.
Dacă recuperarea prin timp liber nu poate fi realizată, angajatul va primi în luna următoare un spor de 100% aplicat salariului de bază, salariului de funcție, soldei de funcție sau indemnizației de încadrare, în funcție de categoria profesională din care face parte.
Proiectul introduce și condiții suplimentare pentru plata acestor sporuri. Orele lucrate în zilele libere vor putea fi remunerate doar dacă efectuarea lor a fost dispusă în scris de superiorul ierarhic.
De asemenea, numărul total de ore suplimentare nu va putea depăși 360 de ore pe an. Pentru depășirea pragului de 180 de ore anual va fi necesar acordul organizațiilor sindicale reprezentative sau al reprezentanților salariaților.
Ce prevederi se vor aplica angajaților din sectorul public
După intrarea în vigoare a noii legi a salarizării, dispozițiile acesteia vor avea prioritate față de regulile generale din Codul muncii. Acest lucru se întâmplă deoarece legea salarizării reprezintă o reglementare specială destinată exclusiv personalului plătit din fonduri publice.
Prin urmare, în cazul bugetarilor, normele referitoare la compensarea muncii prestate în zilele libere, la termenele de acordare a timpului liber și la plata sporurilor vor fi stabilite în primul rând de noua lege a salarizării, iar prevederile Codului muncii vor avea un rol complementar.