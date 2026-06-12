Ce spor primesc bugetarii care lucrează în zilele libere. Regulile prevăzute în noua lege a salarizării. Ce se schimbă pentru bugetari din 2027

În aceste situații, angajații care lucrează în zilele de sărbătoare legală trebuie să primească timp liber plătit în următoarele 30 de zile calendaristice. Această regulă este diferită de cea aplicabilă muncii suplimentare efectuate peste programul normal, unde compensarea cu timp liber se poate face în termen de 90 de zile.

Dacă acordarea timpului liber nu este posibilă în intervalul prevăzut de lege, salariatul trebuie să primească un spor salarial de minimum 100% din salariul de bază aferent muncii prestate. Prin comparație, sporul pentru orele suplimentare efectuate peste program este de cel puțin 75% din salariul de bază.

Astfel, Codul muncii stabilește reguli distincte atât în ceea ce privește termenele de compensare, cât și valoarea minimă a sporurilor acordate pentru cele două tipuri de activitate.

Ce schimbări aduce noua lege a salarizării pentru bugetari

Proiectul noii legi a salarizării bugetare, care ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, propune reguli speciale pentru personalul din sectorul public.

Potrivit documentului, activitatea desfășurată în zile de sărbătoare legală, în zilele de repaus săptămânal sau în alte zile declarate nelucrătoare va fi compensată cu ore libere plătite în termen de 60 de zile calendaristice de la efectuarea acesteia.

Dacă recuperarea prin timp liber nu poate fi realizată, angajatul va primi în luna următoare un spor de 100% aplicat salariului de bază, salariului de funcție, soldei de funcție sau indemnizației de încadrare, în funcție de categoria profesională din care face parte.

Proiectul introduce și condiții suplimentare pentru plata acestor sporuri. Orele lucrate în zilele libere vor putea fi remunerate doar dacă efectuarea lor a fost dispusă în scris de superiorul ierarhic.