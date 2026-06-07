Google, dat în judecată de presa europeană pentru sute de milioane de euro. România lipsește din proces

De ce cer publicațiile bani de la Google

Editorii susțin că Google a controlat prea multe verigi din lanțul publicității online: instrumente pentru publisheri, platforme pentru advertiseri și mecanismele de licitație prin care se vând spațiile publicitare. Într-un astfel de sistem, presa acuză că veniturile sale au fost afectate, în timp ce Google și-a consolidat poziția.

Comisia Europeană a transmis, în decizia sa, că Google și-a favorizat propriile servicii de publicitate și a distorsionat concurența în detrimentul rivalilor, advertiserilor și editorilor online. Dincolo de amendă, decizia deschide ușa pentru acțiuni în instanță ale companiilor care spun că au fost prejudiciate. Comisia Europeană

De ce contează absența României

Faptul că nu apare nicio publicație din România în acest proces este relevant, mai ales într-o piață media unde dependența de Google, Facebook și alte platforme mari este uriașă. Pentru multe site-uri, traficul din Google și veniturile din publicitate nu sunt doar bonusuri, ci parte din supraviețuirea zilnică.

Problema nu se oprește la reclame. Am scris aici, pe Playtech, despre felul în care Google schimbă internetul prin răspunsurile AI, reducând nevoia utilizatorilor de a mai intra pe site-urile care produc informația. Am abordat și cazul în care Google a fost dată în judecată pentru folosirea conținutului în rezumatele AI.

O luptă mai mare decât un proces

Pentru presă, disputa cu Google are două fețe: banii din publicitate și controlul asupra accesului la public. Dacă Google controlează reclamele, căutarea și răspunsurile generate de AI, publicațiile ajung să depindă de o platformă care este simultan poartă de intrare, intermediar comercial și competitor pentru atenția utilizatorului.

Google respinge, în general, acuzațiile de acest tip și susține că serviciile sale ajută publisherii și advertiserii să obțină rezultate mai bune. Procesul european va testa însă în instanță o întrebare pe care presa o pune tot mai des: cât de liberă mai este piața digitală atunci când o singură companie controlează atât de mult din infrastructura ei?