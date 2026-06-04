Ford recheamă în service sute de mii de mașini. Defecțiunea care poate crește riscul de rănire în accident

Ce modele Ford și Lincoln sunt afectate de rechemare

Campania vizează două dintre cele mai populare SUV-uri de mari dimensiuni din portofoliul companiei. Este vorba despre aproximativ 342.000 de exemplare ale modelului Ford Expedition fabricate între mai 2017 și octombrie 2022, precum și peste 77.000 de unități Lincoln Navigator produse în aceeași perioadă, scrie Autoblog.

În total, aproape 420.000 de vehicule sunt incluse în această acțiune de service.

Potrivit investigației tehnice, problema este legată de pretensionatoarele centurilor de siguranță. Aceste componente au rolul de a tensiona instantaneu centura în momentul unui impact, pentru a fixa mai bine ocupantul în scaun.

Ford a descoperit că, în condiții de temperaturi ridicate și după o perioadă îndelungată de utilizare, materialele utilizate în interiorul mecanismului se pot degrada. În anumite cazuri, acest proces poate provoca coroziune internă și funcționarea defectuoasă a sistemului.

Consecințele pot fi serioase. Centura poate rămâne blocată și nu se mai poate extinde sau retracta normal. În alte situații, pretensionatorul se poate activa fără să existe un accident, ceea ce poate provoca răni ocupantului din cauza tensionării bruște a centurii.

Cum vor fi reparate vehiculele și ce trebuie să facă proprietarii

Ford susține că există câteva semne care pot indica apariția problemei înainte de defectarea completă. Șoferii pot observa că centura nu mai funcționează normal, iar în bord se poate aprinde martorul de avertizare pentru sistemul airbag.

Situația este cu atât mai importantă cu cât producătorul a încercat anterior să rezolve problema prin alte două campanii de rechemare. Cu toate acestea, investigațiile suplimentare au arătat că anumite componente continuă să prezinte riscuri.