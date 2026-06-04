Ford recheamă în service sute de mii de mașini. Defecțiunea care poate crește riscul de rănire în accident
Ford a anunțat una dintre cele mai importante campanii de rechemare din acest an, care vizează aproape 420.000 de SUV-uri comercializate sub mărcile Ford și Lincoln. Problema identificată afectează sistemul centurilor de siguranță din față și, în anumite situații, poate reduce protecția oferită ocupanților în cazul unui accident.
Autoritățile americane din domeniul siguranței rutiere au publicat detaliile campaniei, iar producătorul auto avertizează că defecțiunea poate duce atât la blocarea necorespunzătoare a centurii, cât și la activarea accidentală a unor componente esențiale ale sistemului de retenție.
Ce modele Ford și Lincoln sunt afectate de rechemare
Campania vizează două dintre cele mai populare SUV-uri de mari dimensiuni din portofoliul companiei. Este vorba despre aproximativ 342.000 de exemplare ale modelului Ford Expedition fabricate între mai 2017 și octombrie 2022, precum și peste 77.000 de unități Lincoln Navigator produse în aceeași perioadă, scrie Autoblog.
În total, aproape 420.000 de vehicule sunt incluse în această acțiune de service.
Potrivit investigației tehnice, problema este legată de pretensionatoarele centurilor de siguranță. Aceste componente au rolul de a tensiona instantaneu centura în momentul unui impact, pentru a fixa mai bine ocupantul în scaun.
Ford a descoperit că, în condiții de temperaturi ridicate și după o perioadă îndelungată de utilizare, materialele utilizate în interiorul mecanismului se pot degrada. În anumite cazuri, acest proces poate provoca coroziune internă și funcționarea defectuoasă a sistemului.
Consecințele pot fi serioase. Centura poate rămâne blocată și nu se mai poate extinde sau retracta normal. În alte situații, pretensionatorul se poate activa fără să existe un accident, ceea ce poate provoca răni ocupantului din cauza tensionării bruște a centurii.
Cum vor fi reparate vehiculele și ce trebuie să facă proprietarii
Ford susține că există câteva semne care pot indica apariția problemei înainte de defectarea completă. Șoferii pot observa că centura nu mai funcționează normal, iar în bord se poate aprinde martorul de avertizare pentru sistemul airbag.
Situația este cu atât mai importantă cu cât producătorul a încercat anterior să rezolve problema prin alte două campanii de rechemare. Cu toate acestea, investigațiile suplimentare au arătat că anumite componente continuă să prezinte riscuri.
În urma unor teste desfășurate pe parcursul acestui an, Ford a identificat o combinație îmbunătățită de materiale pentru generatorul de gaz utilizat în pretensionatoare. Noua soluție ar reduce semnificativ riscul de coroziune și ar elimina posibilitatea activării accidentale.
Proprietarii vehiculelor afectate vor fi invitați la reprezentanțe pentru verificări. Dacă inspecția confirmă prezența componentelor fabricate în perioada vizată, dealerul va înlocui gratuit unul sau ambele pretensionatoare cu versiunea actualizată.
Ford va începe să trimită notificările preliminare către clienți în perioada imediat următoare. Totuși, soluția tehnică finală nu este așteptată înainte de sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie 2026.
Până atunci, șoferii modelelor afectate sunt sfătuiți să fie atenți la eventualele avertizări afișate în bord și la orice comportament neobișnuit al centurilor de siguranță.
Rechemarea reprezintă o nouă provocare pentru Ford, care s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe campanii de service de amploare. De această dată însă, problema vizează unul dintre cele mai importante sisteme de siguranță ale vehiculului, ceea ce explică amploarea măsurilor luate de companie și de autoritățile de reglementare.