Fenomenul neobișnuit care s-a produs după cutremurul puternic din Rusia. Nu s-a mai întâmplat de 450 de ani

O erupție spectaculoasă a avut loc în Peninsula Kamceatka, la doar câteva zile după un cutremur devastator. Vulcanul Kraşeninnikov, care nu a mai dat semne de activitate de peste patru secole, a erupt din nou, uimind autoritățile și specialiștii în geologie.

Vulcanul Kraşeninnikov, situat în Peninsula Kamceatka din Extremul Orient al Rusiei, a erupt sâmbătă, la ora 19:50 (ora Moscovei), la câteva zile după ce un cutremur cu magnitudinea de 8,8 a zguduit regiunea.

Erupția este cu atât mai surprinzătoare cu cât ultima activitate vulcanică în zonă a fost consemnată în anul 1550, potrivit Programului global de vulcanism al Smithsonian Institution.

Vulcanul, cu o înălțime de peste 1.800 de metri, a început să emane o coloană impresionantă de cenușă care s-a ridicat până la 6.000 de metri altitudine.

Având în vedere activitatea intensă și riscurile asociate, autoritățile au atribuit vulcanului Kraşeninnikov un cod portocaliu de pericol aviatic, ceea ce semnalează o potențială amenințare pentru traficul aerian din regiune.

Imaginile transmise de autorități arată un nor dens de cenușă întunecând cerul, dar, din fericire, nu există victime sau pagube materiale semnificative raportate până în prezent.

Această erupție marchează cel mai recent episod dintr-o serie de evenimente geologice intense în regiune. Cutremurul cu magnitudinea de 8,8 care a precedat erupția a avut epicentrul în largul Peninsulei Kamceatka și a generat alerte de tsunami în mai multe zone din Pacific.

Deși valuri periculoase nu au fost semnalate, specialiștii consideră că seismul ar fi putut contribui la reactivarea vulcanului, trezit dintr-un somn geologic de aproape o jumătate de mileniu.

Erupția Kraşeninnikovului este considerată de experți un fenomen rar și remarcabil, într-o zonă deja cunoscută pentru densitatea mare de vulcani activi și potențial seismic ridicat.

Autoritățile continuă monitorizarea atentă a vulcanului și a întregii regiuni Kamceatka, pregătite să intervină în cazul în care situația se înrăutățește.

