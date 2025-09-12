Se schimbă Codul Muncii, o veste bună pentru părinți. Zile de telemuncă obligatorii pentru această categorie

Vestea bună este că Parlamentul a aprobat o modificare a Codului Muncii care oferă părinților cu copii în întreținere, încadrați în grad de handicap, mai multe zile de muncă de acasă sau telemuncă.

Potrivit noilor prevederi, angajații care au în întreținere copii cu handicap, cu vârsta de până la 18 ani, vor putea lucra de acasă până la 8 zile pe lună.

Creșterea numărului de zile pentru telemuncă

În cazul familiilor cu doi sau mai mulți copii cu handicap, sau care au gemeni, tripleți ori multipleți minori, părinții se vor bucura suplimentar de câte două zile de muncă la domiciliu sau telemuncă pentru fiecare copil.

Așadar, schimbarea vine în completarea unei reglementări adoptate în 2023, prin care salariații care aveau copii de până la 11 ani puteau să ceară patru zile pe lună de muncă la domiciliu sau telemuncă, cu excepția situațiilor în care activitatea profesională nu permitea această flexibilitate.

Astfel, modificarea actuală extinde atât numărul de zile disponibile, cât și vârsta copiilor acoperiți de această facilitate, adaptând legislația la nevoile familiilor care au în grijă copii cu nevoi speciale.

În ce condiții se aplică și care sunt pașii următori

Pentru a beneficia de aceste drepturi, părinții trebuie să se afle într-o relație contractuală de muncă și să depună o solicitare către angajator.

Companiile sunt obligate să acorde zilele respective, în măsura în care specificul activității permite desfășurarea sarcinilor de la distanță.

Modificarea Codului Muncii a fost adoptată de Parlament prin votul final al deputaților și urmează să fie promulgată de președintele României pentru a intra în vigoare.

Odată aplicată, măsura va reprezenta un sprijin suplimentar pentru familiile aflate în situații deosebite, reducând presiunea asupra părinților care trebuie să îmbine responsabilitățile profesionale cu îngrijirea copiilor.

Concret, ajustarea legislativă se înscrie în tendința de creștere a flexibilității muncii în România, în contextul în care telemunca și munca la domiciliu au câștigat teren în ultimii ani.

În plus, schimbarea are potențialul de a contribui la o mai bună integrare socială și profesională a părinților care au în grijă copii cu handicap, oferindu-le șansa de a-și gestiona mai eficient timpul și resursele.

Totuși, așa cum spuneam anterior, pentru ca totul să fie oficial, este important de ținut minte că proiectul va trebui să fie promulgat de Președintele României, Nicușor Dan.