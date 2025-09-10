Lege nouă. Opt zile pe lună de telemuncă pentru anumite categorii de angajați

Camera Deputaților a adoptat o modificare a Codului muncii prin care salariații care au în întreținere copii cu vârsta de până la 18 ani, încadrați în grad de handicap, vor putea lucra de acasă sau în regim de telemuncă 8 zile pe lună. Excepție fac situațiile în care natura muncii nu permite desfășurarea activității în acest mod.

Opt zile suplimentare pentru familiile cu mai mulți copii

Proiectul de lege prevede și beneficii suplimentare pentru familiile cu mai mulți copii aflați în această situație. Astfel, părinții care au în întreținere doi sau mai mulți copii cu handicap primesc, în plus față de cele 8 zile, câte 2 zile suplimentare pe lună pentru fiecare copil. Aceeași regulă se aplică și pentru părinții de gemeni, tripleți sau multipleți, până la vârsta de 18 ani.

Potrivit proiectului, „salariații care au în întreținere copii în vârstă de până la 18 ani încadrați în grad de handicap beneficiază de 8 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, în condițiile Legii nr. 81/2018, cu modificările și completările ulterioare. În cazul salariaților care au în întreținere doi sau mai mulți copii încadrați în grad de handicap, suplimentar față de cele 8 zile, pentru fiecare copil se mai acordă câte 2 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă. De această prevedere beneficiază și salariații care au în întreținere copii gemeni, tripleți sau multipleți cu vârsta de până la 18 ani.”

Inițiativa legislativă a fost adoptată și de Senat, iar Camera Deputaților a avut rol decizional, astfel că proiectul urmează să fie aplicat.

Cine poate lucra în regim de telemuncă în România, în 2025?

Telemunca este aplicabilă doar cu acordul mutual între angajat (telesalariat) și angajator. Este nevoie de o clauză explicită în contractul individual de muncă sau într-un act adițional pentru angajații existenți.

Contractul trebuie să specifice clar:

că salariatul lucrează în regim de telemuncă,

perioadele sau zilele lucrate de acasă,

locul (sau locurile) exacte aferente telemuncii,

modalitatea de verificare a activității de către angajator.

Tipurile de joburi cel mai potrivite pentru telemuncă sunt cele care implică tehnologie informațională: programatori, specialiști SEO, social media, content marketing, etc.

Durata maximă a telemuncii este limitată la 5 zile pe lună, în baza unei decizii administrative. Un alt detaliu important este faptul că angajatorul (instituția publică) trebuie să asigure telesalariatului echipamentele necesare pentru activitatea de acasă sau, dacă acestea nu sunt disponibile, să le pună la dispoziție.