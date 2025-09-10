Ultima ora
Nicuşor Dan, anunţ despre situaţia economică şi reforma statului. „Sfârşitul lui 2026 este capătul tunelului”
10 sept. 2025 | 17:53
de Diana Dumitrache

Lege nouă. Opt zile pe lună de telemuncă pentru anumite categorii de angajați

ACTUALITATE
Lege nouă. Opt zile pe lună de telemuncă pentru anumite categorii de angajați
Angajaţii din România care primesc mai multe zile de telemuncă (Sursa foto: Pixabay)

Camera Deputaților a adoptat o modificare a Codului muncii prin care salariații care au în întreținere copii cu vârsta de până la 18 ani, încadrați în grad de handicap, vor putea lucra de acasă sau în regim de telemuncă 8 zile pe lună. Excepție fac situațiile în care natura muncii nu permite desfășurarea activității în acest mod.

Opt zile suplimentare pentru familiile cu mai mulți copii

Proiectul de lege prevede și beneficii suplimentare pentru familiile cu mai mulți copii aflați în această situație. Astfel, părinții care au în întreținere doi sau mai mulți copii cu handicap primesc, în plus față de cele 8 zile, câte 2 zile suplimentare pe lună pentru fiecare copil. Aceeași regulă se aplică și pentru părinții de gemeni, tripleți sau multipleți, până la vârsta de 18 ani.

Potrivit proiectului, „salariații care au în întreținere copii în vârstă de până la 18 ani încadrați în grad de handicap beneficiază de 8 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, în condițiile Legii nr. 81/2018, cu modificările și completările ulterioare. În cazul salariaților care au în întreținere doi sau mai mulți copii încadrați în grad de handicap, suplimentar față de cele 8 zile, pentru fiecare copil se mai acordă câte 2 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă. De această prevedere beneficiază și salariații care au în întreținere copii gemeni, tripleți sau multipleți cu vârsta de până la 18 ani.”

Vezi și:
Totul despre telemunca în România – ce trebuie să știi dacă lucrezi de la distanță, ce drepturi ai, dar responsabilități

Inițiativa legislativă a fost adoptată și de Senat, iar Camera Deputaților a avut rol decizional, astfel că proiectul urmează să fie aplicat.

Cine poate lucra în regim de telemuncă în România, în 2025?

Telemunca este aplicabilă doar cu acordul mutual între angajat (telesalariat) și angajator. Este nevoie de o clauză explicită în contractul individual de muncă sau într-un act adițional pentru angajații existenți.

Contractul trebuie să specifice clar:

  • că salariatul lucrează în regim de telemuncă,
  • perioadele sau zilele lucrate de acasă,
  • locul (sau locurile) exacte aferente telemuncii,
  • modalitatea de verificare a activității de către angajator.

Tipurile de joburi cel mai potrivite pentru telemuncă sunt cele care implică tehnologie informațională: programatori, specialiști SEO, social media, content marketing, etc.

Durata maximă a telemuncii este limitată la 5 zile pe lună, în baza unei decizii administrative. Un alt detaliu important este faptul că angajatorul (instituția publică) trebuie să asigure telesalariatului echipamentele necesare pentru activitatea de acasă sau, dacă acestea nu sunt disponibile, să le pună la dispoziție.

Alertă ANM: vremea se răcește și vin ploile. Cod galben de furtuni și vijelii puternice în mai multe județe, inclusiv în București
Recomandări
Liliacul albinuță, cel mai mic liliac din lume, se luptă pentru supraviețuire
Liliacul albinuță, cel mai mic liliac din lume, se luptă pentru supraviețuire
O rutină inspirată din samurai poate reduce riscul de căzături la vârstnici. Ce spun specialiștii
O rutină inspirată din samurai poate reduce riscul de căzături la vârstnici. Ce spun specialiștii
Ambasadorul României în SUA, noutăţi despre Visa Waiver: „România pregătită pentru cel mai avansat sistem”
Ambasadorul României în SUA, noutăţi despre Visa Waiver: „România pregătită pentru cel mai avansat sistem”
FTTH Congress Central Eastern Europe: accelerarea transformării digitale în regiune
FTTH Congress Central Eastern Europe: accelerarea transformării digitale în regiune
Femeile care consumă canabis riscă probleme la tratamentele de fertilitate, au aflat cercetătorii
Femeile care consumă canabis riscă probleme la tratamentele de fertilitate, au aflat cercetătorii
Cum trimiți rapid poze și fișiere între dispozitive fără să faci rabat de la calitate. Ce aplicații folosești pentru o viață mai ușoară
Cum trimiți rapid poze și fișiere între dispozitive fără să faci rabat de la calitate. Ce aplicații folosești pentru o viață mai ușoară
O nouă interdicţie la înmormântări. Coroanele care nu vor mai putea fi duse în cimitire
O nouă interdicţie la înmormântări. Coroanele care nu vor mai putea fi duse în cimitire
Agricultura regenerativă câștigă teren în Europa: soluție pentru criza climatică și viitorul fermelor
Agricultura regenerativă câștigă teren în Europa: soluție pentru criza climatică și viitorul fermelor
Revista presei
Adevarul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with the Union”
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 11 septembrie 2025. Introspecția este cheia pentru nativii Scorpion
Playtech Știri
Scandal în Familia Regală. Fiul regelui a recunoscut că are un copil din flori. Prințul Laurent s-a iubit cu o celebră cântăreaţă
Playtech Știri
Cum menții varza murată crocantă și gustoasă dacă stai la apartament. Ce trebuie să pui în butoi dacă îl depozitezi pe balcon
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...