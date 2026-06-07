Cum afli ce programe se deschid automat la pornirea calculatorului. Trucul simplu care poate face Windows-ul să pornească mai repede

Unde găsești lista programelor care pornesc automat în Windows 11

Cea mai rapidă metodă este prin intermediul aplicației Task Manager.

Apasă simultan tastele Ctrl + Shift + Esc pentru a deschide Managerul de activități. Dacă apare versiunea simplificată, selectează opțiunea „Mai multe detalii”.

Apoi accesează secțiunea Startup Apps sau Aplicații de pornire, în funcție de limba sistemului de operare.

Aici vei găsi toate programele configurate să se lanseze automat la pornirea Windows-ului. Pe lângă numele fiecărei aplicații, sistemul afișează și impactul pe care aceasta îl are asupra procesului de pornire.

Unele programe au un impact redus, în timp ce altele pot încetini semnificativ încărcarea sistemului. Dacă observi aplicații pe care nu le folosești frecvent, le poți dezactiva cu un simplu clic dreapta și alegerea opțiunii Disable.

Acțiunea nu dezinstalează programul și nu îi afectează funcționarea. Pur și simplu împiedică lansarea automată la pornirea calculatorului.

Ce aplicații poți dezactiva și care ar trebui lăsate active

În general, aplicațiile de comunicare, platformele de gaming, programele de stocare în cloud sau diverse utilitare instalate ulterior pot fi dezactivate dacă nu ai nevoie de ele imediat după pornirea sistemului.