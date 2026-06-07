Cum afli ce programe se deschid automat la pornirea calculatorului. Trucul simplu care poate face Windows-ul să pornească mai repede
Dacă ai impresia că PC-ul tău pornește din ce în ce mai greu, este posibil ca problema să nu fie procesorul, memoria RAM sau vechimea calculatorului. De multe ori, vinovate sunt aplicațiile care se lansează automat odată cu Windows-ul și care rulează în fundal fără să îți dai seama.
Multe programe instalate pe calculator își adaugă singure opțiunea de pornire automată. Servicii de cloud, aplicații de chat, programe pentru imprimante sau diverse utilitare pot încărca sistemul încă din primele secunde după deschiderea calculatorului. Din fericire, Windows 11 oferă instrumente simple prin care poți vedea și controla aceste aplicații.
Unde găsești lista programelor care pornesc automat în Windows 11
Cea mai rapidă metodă este prin intermediul aplicației Task Manager.
Apasă simultan tastele Ctrl + Shift + Esc pentru a deschide Managerul de activități. Dacă apare versiunea simplificată, selectează opțiunea „Mai multe detalii”.
Apoi accesează secțiunea Startup Apps sau Aplicații de pornire, în funcție de limba sistemului de operare.
Aici vei găsi toate programele configurate să se lanseze automat la pornirea Windows-ului. Pe lângă numele fiecărei aplicații, sistemul afișează și impactul pe care aceasta îl are asupra procesului de pornire.
Unele programe au un impact redus, în timp ce altele pot încetini semnificativ încărcarea sistemului. Dacă observi aplicații pe care nu le folosești frecvent, le poți dezactiva cu un simplu clic dreapta și alegerea opțiunii Disable.
Acțiunea nu dezinstalează programul și nu îi afectează funcționarea. Pur și simplu împiedică lansarea automată la pornirea calculatorului.
Ce aplicații poți dezactiva și care ar trebui lăsate active
În general, aplicațiile de comunicare, platformele de gaming, programele de stocare în cloud sau diverse utilitare instalate ulterior pot fi dezactivate dacă nu ai nevoie de ele imediat după pornirea sistemului.
De exemplu, multe persoane aleg să dezactiveze aplicații precum Discord, Spotify, Teams, Steam sau alte programe similare pentru a reduce timpul de încărcare al calculatorului.
În schimb, este recomandat să fii atent atunci când vezi aplicații asociate componentelor hardware, driverelor sau programelor de securitate. Acestea pot avea roluri importante în funcționarea corectă a sistemului.
O altă metodă pentru verificarea programelor care pornesc automat este accesarea meniului Setări > Aplicații > Pornire. Aici vei găsi o listă similară și vei putea activa sau dezactiva rapid aplicațiile dorite.
Pe calculatoarele mai vechi sau pe laptopurile cu resurse limitate, eliminarea câtorva programe inutile din procesul de pornire poate face o diferență vizibilă. Sistemul devine mai rapid, iar resursele disponibile pentru aplicațiile importante cresc.