Poate șeful să te sune după program? Ce spune Codul Muncii
Telefonul care sună după terminarea programului de lucru este o situație întâlnită de mulți angajați din România. Fie că este vorba despre un apel rapid, un mesaj pe aplicațiile de serviciu sau o solicitare trimisă prin e-mail seara târziu, mulți salariați se întreabă dacă sunt obligați să răspundă și ce drepturi au în afara orelor de muncă. Deși Codul Muncii nu conține un articol care să interzică în mod expres unui angajator să își contacteze angajații după program, legislația stabilește reguli clare privind timpul de muncă, timpul de odihnă și orele suplimentare. Aceste prevederi oferă un răspuns important pentru cei care vor să știe dacă trebuie să fie disponibili permanent pentru serviciu.
Codul Muncii stabilește limite clare pentru timpul de muncă
În România, relațiile de muncă sunt reglementate de Codul Muncii, care definește programul de lucru și obligațiile angajatorului în ceea ce privește evidența timpului lucrat.
Conform legislației, angajatorul este obligat să țină evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, inclusiv ora de începere și ora de finalizare a programului.
Această prevedere este importantă deoarece delimitarea clară dintre timpul de muncă și timpul liber reprezintă baza tuturor drepturilor legate de odihnă, repaus și compensarea muncii suplimentare.
În același timp, Codul Muncii oferă angajatorului dreptul de a organiza activitatea companiei și de a stabili atribuțiile salariaților, însă aceste drepturi trebuie exercitate în limitele legii.
Prin urmare, existența unei relații de muncă nu înseamnă că un angajat este obligat să fie disponibil 24 de ore din 24 pentru solicitările primite din partea superiorilor.
Este legal ca șeful să te sune după terminarea programului?
Din punct de vedere legal, nu există o interdicție care să îl împiedice pe angajator să contacteze un salariat după program. Un apel telefonic sau un mesaj nu reprezintă, în sine, o încălcare a legii.
Întrebarea importantă este însă alta: este obligat angajatul să răspundă și să lucreze după încheierea programului?
Specialiștii în dreptul muncii arată că salariaților nu li se poate solicita în mod legal să presteze activitate în afara timpului de lucru stabilit prin contract. De asemenea, aceștia au dreptul să refuze desfășurarea unor activități profesionale după terminarea programului.
Așadar, simplul fapt că șeful sună după program nu creează automat o obligație pentru angajat de a răspunde sau de a continua activitatea profesională.
Ce se întâmplă dacă angajatul lucrează după program
Există însă situații în care un salariat acceptă să răspundă solicitărilor primite după orele normale de lucru și desfășoară efectiv activități de serviciu.
Potrivit interpretărilor bazate pe legislația muncii, convorbirile telefonice de serviciu, răspunsurile la e-mailuri, videoconferințele sau alte sarcini efectuate în afara programului pot intra în categoria timpului de muncă. În aceste cazuri devin aplicabile regulile privind orele suplimentare și compensarea acestora.
Din acest motiv, specialiștii recomandă ca programul de lucru și eventualele situații care necesită disponibilitate suplimentară să fie reglementate clar prin contractul individual de muncă, regulamentul intern sau alte documente specifice companiei.
Poate fi sancționat un angajat dacă nu răspunde?
Una dintre cele mai frecvente temeri ale salariaților este posibilitatea de a fi sancționați pentru că nu răspund la telefon după program.
Potrivit analizelor juridice privind aplicarea legislației muncii, un angajat nu poate fi sancționat disciplinar pentru refuzul de a îndeplini sarcini de serviciu în afara programului de lucru și nici pentru faptul că nu a fost disponibil după încheierea acestuia. O eventuală măsură de sancționare poate fi contestată în instanță.
Acest principiu este în concordanță cu regulile privind timpul de odihnă și cu obligația respectării drepturilor salariaților.
Echilibrul dintre viața profesională și timpul personal
În ultimii ani, odată cu dezvoltarea muncii la distanță și a tehnologiei, tot mai multe state europene au discutat despre așa-numitul „drept la deconectare”. Chiar dacă legislația românească nu reglementează explicit acest concept printr-un articol distinct din Codul Muncii, prevederile actuale privind timpul de lucru și orele suplimentare oferă o protecție importantă angajaților.
În practică, șeful poate suna după program, însă acest lucru nu înseamnă automat că salariatul este obligat să lucreze sau să rămână permanent disponibil. Drepturile privind timpul liber și odihna rămân protejate de legislația muncii, iar orice activitate desfășurată în afara programului trebuie analizată în raport cu regulile aplicabile timpului de muncă și orelor suplimentare.
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