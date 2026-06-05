Poate șeful să te sune după program? Ce spune Codul Muncii

Conform legislației, angajatorul este obligat să țină evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, inclusiv ora de începere și ora de finalizare a programului.

Această prevedere este importantă deoarece delimitarea clară dintre timpul de muncă și timpul liber reprezintă baza tuturor drepturilor legate de odihnă, repaus și compensarea muncii suplimentare.

În același timp, Codul Muncii oferă angajatorului dreptul de a organiza activitatea companiei și de a stabili atribuțiile salariaților, însă aceste drepturi trebuie exercitate în limitele legii.

Prin urmare, existența unei relații de muncă nu înseamnă că un angajat este obligat să fie disponibil 24 de ore din 24 pentru solicitările primite din partea superiorilor.

Este legal ca șeful să te sune după terminarea programului?

Din punct de vedere legal, nu există o interdicție care să îl împiedice pe angajator să contacteze un salariat după program. Un apel telefonic sau un mesaj nu reprezintă, în sine, o încălcare a legii.

Întrebarea importantă este însă alta: este obligat angajatul să răspundă și să lucreze după încheierea programului?

Specialiștii în dreptul muncii arată că salariaților nu li se poate solicita în mod legal să presteze activitate în afara timpului de lucru stabilit prin contract. De asemenea, aceștia au dreptul să refuze desfășurarea unor activități profesionale după terminarea programului.