Lista sporurilor care ar putea rămâne în învățământ după noua lege a salarizării

De asemenea, mai multe drepturi sunt diminuate, inclusiv sporurile pentru predare simultană, practică pedagogică și activitatea desfășurată în zone izolate. Ca element de noutate, singurul drept nou introdus este premiul de performanță, care ar urma să fie acordat pentru maximum 30% dintre angajați, în condițiile stabilite ulterior prin hotărâre de Guvern.

În ciuda acestor eliminări pe bandă rulantă, Guvernul susține că salariile nu vor scădea. Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, susține că niciun salariu nu va fi diminuat și că sporurile eliminate vor fi compensate prin ajustarea coeficienților din grila salarială. În completare, ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, vorbește despre o creștere de 1,75 miliarde de lei a fondului de salarii din educație.

Dilema indemnizației de dirigenție și excepțiile obținute pentru învățământul special

Discuțiile purtate în culise între oficiali și partenerii sociali au adus în prim-plan situația banilor acordați pentru coordonarea claselor. Situația indemnizației de dirigenție este mai nuanțată.

Deși majorarea de 10% pentru diriginți, învățători, educatoare și profesorii pentru învățământ primar și preșcolar nu mai apare în proiect, sindicatele au anunțat după consultările de la Ministerul Muncii de pe 29 mai că profesorii ar putea să primească în continuare indemnizația de dirigenție, dar se schimbă modul de calcul.

Pe această temă, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a menționat într-un mesaj pe Facebook că propunerea de eliminare a indemnizației de dirigenție din proiectul noii legi a salarizării trebuie reanalizată, deoarece „responsabilitățile suplimentare asumate de profesori trebuie recunoscute dacă educația este considerată o prioritate strategică pentru România”.

Pe de altă parte, o victorie clară a fost înregistrată pentru personalul care lucrează cu elevi cu dificultăți. Toți profesorii care lucrează cu elevi cu cerințe educaționale speciale vor primi sporul de până la 15%, inclusiv cei din CJRAE/CMBRAE – solicitare acceptată de ministerul Muncii, transmit sindicatele din Educație.

Avertismentele dure ale sindicatelor privind depopularea zonelor izolate și abandonarea dirigenției

Reprezentanții cadrelor didactice nu împărtășesc optimismul Executivului și avertizează că profesorii din zonele izolate, diriginții și unele categorii din învățământul superior ar putea pierde bani dacă majorările promise în grila salarială nu vor compensa drepturile eliminate. Sindicatele din educație avertizează însă că reducerea sau eliminarea unor sporuri poate avea efecte directe asupra atractivității profesiei și asupra funcționării sistemului.