REVIEW „Trap”, filmul de pe Netflix care te ține cu sufletul la gură până la ultima secundă. De ce să-l vezi, dacă l-ai ratat la cinema

Cel mai recent titlu care a urcat rapid în topurile platformei este „Trap”, filmul de pe Netflix regizat de M. Night Shyamalan, un maestru al suspansului care își reconfirmă talentul pentru povești în care realitatea și frica se împletesc într-un mod tulburător. Deși la prima vedere pare o simplă dramă polițistă despre o investigație sub acoperire, „Trap” devine pe parcurs o explorare tensionată a minții unui criminal și a modului în care manipularea și aparențele pot construi o cu totul altă poveste.

În rolurile principale îi regăsim pe Josh Hartnett și Ariel Donoghue, într-un duo care reușește să transforme filmul într-o experiență intensă și personală. Cei doi oferă o chimie subtilă, dar esențială, care accentuează drama morală din centrul poveștii.

M. Night Shyamalan revine, după experimentele controversate din ultimii ani, la stilul care l-a consacrat: o poveste aparent simplă, dar cu un substrat psihologic și social complex. „Trap”, filmul de pe Netflix, debutează cu o premisă aparent banală — un tată își duce fiica adolescentă la un concert pop. Doar că în spatele acestei ieșiri obișnuite se ascunde o misiune de amploare, iar spectatorul descoperă treptat că tot evenimentul este, de fapt, o capcană pusă la cale de poliție pentru a prinde un criminal în serie.

Hartnett joacă impecabil rolul tatălui grijuliu, dar și al bărbatului cu secrete adânci. Shyamalan jonglează abil între două planuri: cel al emoției paterne și cel al terorii interioare. Filmul funcționează ca un puzzle psihologic, în care fiecare detaliu aparent banal – un gest, o privire, o replică spusă în treacăt – poate schimba complet perspectiva.

Ceea ce face ca „Trap” să fie mai mult decât un simplu thriller este modul în care regizorul construiește tensiunea fără să se bazeze pe efecte vizuale spectaculoase. Totul se petrece în spații limitate – arena concertului, culoarele de acces, mașinile parcate în întuneric – iar senzația de claustrofobie devine una dintre cele mai mari calități ale filmului.

Josh Hartnett, un anti-erou cu chip dublu

După o perioadă în care s-a ținut departe de rolurile majore de la Hollywood, Josh Hartnett oferă în „Trap” una dintre cele mai puternice interpretări din cariera sa. Actorul reușește să echilibreze perfect inocența aparentă cu neliniștea unui om prins în propriile capcane. Fiecare gest al său este calculat, iar în privirea calmă se ascunde un întuneric greu de descifrat.

Pe măsură ce filmul de pe Netflix își dezvăluie secretele, Hartnett transformă personajul într-un simbol al dualității umane. El nu mai este doar un tată sau un criminal, ci o figură complexă care te face să te întrebi cât din el e monstru și cât este victimă. În stilul clasic al lui Shyamalan, răsturnările de situație nu vin doar din acțiune, ci și din înțelegerea treptată a motivațiilor personajelor.

Ariel Donoghue, în rolul fiicei, aduce o sensibilitate autentică și un echilibru emoțional necesar pentru ca filmul să nu cadă în senzaționalism. Relația dintre cei doi este motorul care ține povestea vie, oferind o dimensiune emoțională rar întâlnită în thrillerele contemporane.

O lecție despre manipulare și aparențe în era spectacolului

„Trap”, filmul de pe Netflix, vorbește nu doar despre crimă și vinovăție, ci și despre felul în care societatea contemporană transformă totul în spectacol. Concertul în care are loc întreaga acțiune devine o metaforă pentru lumea modernă – o lume în care oamenii sunt captivi în propria nevoie de distracție și validare. Sub luminile orbitoare ale scenei, se desfășoară o tragedie invizibilă, iar Shyamalan exploatează acest contrast cu inteligență și rafinament.

Regizorul folosește structura clasică a unui thriller doar ca pretext pentru o reflecție mai profundă: ce se întâmplă atunci când realitatea devine o scenă, iar minciuna – un rol bine jucat? În acest sens, „Trap” este mai mult decât o poveste despre un criminal prins într-o capcană; este o oglindă a unei lumi în care fiecare om joacă un rol pentru a supraviețui.

Din punct de vedere vizual, filmul impresionează prin modul în care lumina și culoarea contribuie la tensiune. Scenele de concert, pline de strălucire, contrastează puternic cu umbrele din spatele scenei, unde se ascund adevărurile întunecate. Montajul este precis, iar coloana sonoră amplifică fiecare moment de anxietate fără a deveni intruzivă.

În concluzie, „Trap” este filmul de pe Netflix care reușește să readucă în prim-plan suspansul inteligent, construit pe emoție și atmosferă, nu pe efecte spectaculoase. M. Night Shyamalan oferă o lecție de regie și de storytelling, iar Josh Hartnett își confirmă statutul de actor complex, capabil să treacă dincolo de limitele genului. Este un film care nu doar te prinde, ci te face să reflectezi la ceea ce înseamnă adevărul, vinovăția și fațadele pe care le construim pentru a ne proteja.

Un lucru e cert: „Trap”, filmul de pe Netflix, nu e doar o simplă poveste polițistă, ci o experiență cinematografică intensă, care merită văzută cu atenție și fără a căuta răspunsuri ușoare.