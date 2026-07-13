Releu defect la pompa de combustibil: simptomul care păcălește mulți șoferi
Un releu defect al pompei de combustibil poate imita probleme mult mai costisitoare. Mașina poate porni normal dimineața, se poate opri după ce motorul se încălzește și poate reporni după câteva minute. În alte cazuri, demarorul învârte normal, dar motorul nu pornește, deși bateria, aprinderea și pompa par în regulă la verificările inițiale.
Caracterul intermitent al defectului îi face pe mulți șoferi să suspecteze pompa de combustibil, senzorul arborelui cotit sau calculatorul motorului. Releul poate funcționa când este rece și poate întrerupe alimentarea după ce contactele interne se încălzesc. După răcire, circuitul se închide din nou, iar mașina pare să se fi reparat singură.
De ce un releu defect seamănă cu o pompă stricată
Releul este un întrerupător electromagnetic care permite unui curent mic de comandă să controleze alimentarea puternică a pompei. Când pui contactul, calculatorul activează releul pentru câteva secunde, iar pompa creează presiune în instalație. După pornirea motorului, releul rămâne activ cât timp calculatorul primește informațiile necesare de la senzori.
În interiorul releului există contacte care se pot oxida, arde sau uza. Bobina poate deveni instabilă la temperatură ridicată, iar lipiturile interne se pot fisura. Defectul nu este întotdeauna permanent, motiv pentru care testarea într-un service cu motorul rece poate să nu arate nimic neobișnuit.
Un simptom tipic este lipsa zgomotului scurt al pompei când pui contactul. La unele mașini, pompa nu este ușor de auzit, iar strategia de funcționare diferă, deci lipsa sunetului nu reprezintă singură o confirmare. Este însă un indiciu important atunci când apare simultan cu imposibilitatea pornirii.
Motorul se poate opri și în mers ca și cum ai fi luat contactul. Nu apar neapărat rateuri sau pierdere treptată de putere, deoarece alimentarea pompei este întreruptă brusc. După oprire, demarorul funcționează, dar motorul nu primește combustibil suficient.
Cum verifici releul fără să înlocuiești pompa inutil
Primul pas este identificarea releului corect în cutia electrică. Poziția și numerotarea trebuie confirmate în schema mașinii, deoarece releele pot arăta identic, dar pot avea roluri și configurații interne diferite. Nu schimba două relee între ele doar pentru că au aceeași dimensiune.
Dacă există un releu identic pentru o funcție neesențială, schimbarea temporară poate fi un test util. Dacă mașina pornește și problema se mută pe celălalt circuit, releul devine principalul suspect. Testul trebuie făcut numai după verificarea codurilor și a amperajului contactelor.
Poți verifica dacă releul primește comandă și dacă trimite tensiune către pompă. Prezența comenzii fără tensiune pe ieșire indică un releu defect sau contacte slabe în soclu. Lipsa comenzii poate muta diagnosticul spre siguranță, calculator, imobilizator sau semnalul unui senzor esențial.
Soclul releului trebuie inspectat atent. Contactele slăbite sau oxidate pot produce exact aceleași simptome. Uneori, releul este înlocuit, dar defecțiunea revine pentru că terminalele din cutia de siguranțe nu mai strâng corect pinii. Urmele de plastic topit sau înnegrit arată că zona s-a încălzit din cauza rezistenței electrice.
Măsurarea presiunii de combustibil ajută la separarea unui defect electric de unul mecanic. Dacă presiunea dispare exact când releul nu mai livrează tensiune, cauza este pe circuitul de alimentare. Dacă pompa primește curent, dar nu produce presiune, problema este mai probabil în pompă, filtrul de combustibil sau regulator.
Nu exclude nici senzorul arborelui cotit. Calculatorul poate opri releul pompei dacă nu mai detectează rotația motorului. De aceea, simpla constatare că pompa nu primește curent nu dovedește automat că releul este defect. Diagnoza trebuie să verifice dacă există semnal de turație în momentul în care motorul refuză să pornească.
Un releu este o piesă relativ ieftină, dar schimbarea lui la întâmplare nu înlocuiește testarea. Simptomul intermitent trebuie prins în momentul defectului. Dacă mașina se oprește la cald și pornește din nou după răcire, verificarea releului și a soclului trebuie făcută înainte de comandarea unei pompe noi.