Releu defect la pompa de combustibil: simptomul care păcălește mulți șoferi

De ce un releu defect seamănă cu o pompă stricată

Releul este un întrerupător electromagnetic care permite unui curent mic de comandă să controleze alimentarea puternică a pompei. Când pui contactul, calculatorul activează releul pentru câteva secunde, iar pompa creează presiune în instalație. După pornirea motorului, releul rămâne activ cât timp calculatorul primește informațiile necesare de la senzori.

În interiorul releului există contacte care se pot oxida, arde sau uza. Bobina poate deveni instabilă la temperatură ridicată, iar lipiturile interne se pot fisura. Defectul nu este întotdeauna permanent, motiv pentru care testarea într-un service cu motorul rece poate să nu arate nimic neobișnuit.

Un simptom tipic este lipsa zgomotului scurt al pompei când pui contactul. La unele mașini, pompa nu este ușor de auzit, iar strategia de funcționare diferă, deci lipsa sunetului nu reprezintă singură o confirmare. Este însă un indiciu important atunci când apare simultan cu imposibilitatea pornirii.

Motorul se poate opri și în mers ca și cum ai fi luat contactul. Nu apar neapărat rateuri sau pierdere treptată de putere, deoarece alimentarea pompei este întreruptă brusc. După oprire, demarorul funcționează, dar motorul nu primește combustibil suficient.

Cum verifici releul fără să înlocuiești pompa inutil

Primul pas este identificarea releului corect în cutia electrică. Poziția și numerotarea trebuie confirmate în schema mașinii, deoarece releele pot arăta identic, dar pot avea roluri și configurații interne diferite. Nu schimba două relee între ele doar pentru că au aceeași dimensiune.

Dacă există un releu identic pentru o funcție neesențială, schimbarea temporară poate fi un test util. Dacă mașina pornește și problema se mută pe celălalt circuit, releul devine principalul suspect. Testul trebuie făcut numai după verificarea codurilor și a amperajului contactelor.

Poți verifica dacă releul primește comandă și dacă trimite tensiune către pompă. Prezența comenzii fără tensiune pe ieșire indică un releu defect sau contacte slabe în soclu. Lipsa comenzii poate muta diagnosticul spre siguranță, calculator, imobilizator sau semnalul unui senzor esențial.