Replica lui Zelenski după ce a fost umilit la Casa Albă pentru ținuta nepotrivită din iarnă. ”Cel mai bun pe care îl am”

Volodimir Zelenski a discutat luni seară, la Casa Albă, cu Donald Trump. În cadrul întâlnirii, liderul Ucrainei a purtat o haină, o cămașă și pantaloni negri, fără cravată, și i-a spus omologului său: ”the best I have / cel mai bun pe care-l am”, într-o aparentă referire la vestimentația sa. Anterior, el fusese criticat de unii republicani pentru că nu s-a îmbrăcat elegant la întâlnirea cu Trump de la Washington, din timpul iernii.

Ce ținută a ales Zelenski pentru întâlnirea cu Trump

Președintele ucrainean a discutat, în urmă cu puțin timp, cu Donald Trump. Pentru această întâlnire, Volodimir Zelenski a ales o ținută neagră, elegantă, total diferită faţă de cum ne-a obişnuit până acum.

De-a lungul timpului, liderul Ucrainei a avut apariții publiice în hanorace, tricouri tip polo și alte articole vestimentare cu accente militare.

De data aceasta, însă, Zelenski a optat pentru un stil elegant. Această alegere vestimentară nu este doar o chestiune de stil, ci un mesaj subtil despre autoritatea și responsabilitatea sa într-un moment de criză.

Liderul Ucrainei își alege singur ținutele

Designerii și colaboratorii lui Zelenski au declarat, cu ceva timp în urmă, că decizia asupra ținutei aparține exclusiv președintelui ucrainean.

”În același timp, este important să subliniem că Volodimir Zelenski este cel care decide personal ce să poarte”, a declarat Gasanova, potrivit Politico. ”Președintele se află acum într-o situație în care fiecare detaliu contează – aspectul său, starea de spirit, emoțiile. Prin urmare, în calitate de lider al Ucrainei, el alege imaginea care se potrivește cel mai bine rolului și momentului său”.

Întâlnirea cu Donald Trump a fost scurtă, dar simbolică, Zelenski demonstrând că poate menține echilibrul între formalitate și autenticitate. Reacția sa la criticile privind ținutele anterioare arată că președintele ucrainean nu doar că învață din experiențele trecute, ci și le transformă în oportunități pentru a transmite mesaje subtile prin vestimentație.

Astfel, ”cel mai bun pe care îl am” nu a fost doar o replică amuzantă, ci și un gest care reflectă siguranța în sine și adaptabilitatea unui lider aflat în mijlocul unui conflict major.

Vezi și Trump și Zelenski, întâlnire cu Putin? Preşedintele american, declaraţie aşteptată de întreaga lume: „Va exista o șansă rezonabilă”. Update!

”Vrem ca pacea în Ucraina să fie una durabilă”

În cadrul întâlnirii de luni seară, Trump a fost întrebat dacă ar fi dispus să trimită trupe americane în Ucraina pentru menținerea păcii.

”Dacă va fi o pace, vrem să fie una pe termen lung, pentru că nu vrem ca după doi ani să ne întoarcem la aceeași situație”, a răspuns el.

De asemenea, a fost întrebat despre garanțiile de securitate pentru Ucraina.

”Cu siguranță, vom fi și noi implicați, dar europenii rămân prima linie de apărare, fiind acolo, dar, cu siguranță, va exista mult ajutor din partea noastră”, a răspuns preşedintele SUA.

Presa internațională notează că MAE rus a comunicat, luni, că Moscova nu acceptă scenariul desfășurării unui contingent militar al țărilor NATO în Ucraina, considerând că ar fi ”plin de consecințe imprevizibile”.

Vezi și Von der Leyen, Zelenski și Trump. Ce mesaje transmit liderii înainte de întâlnirea de la Washington!