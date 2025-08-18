Ultima ora
Zelenski, întâlnire crucială cu Trump la Casa Albă. Negocieri importante privind concesii teritoriale şi garanţii de securitate
18 aug. 2025 | 10:49
de Diana Dumitrache

Zelenski, întâlnire crucială cu Trump la Casa Albă. Negocieri importante privind concesii teritoriale şi garanţii de securitate

NEWS - HP
Zelenski, întâlnire crucială cu Trump la Casa Albă. Negocieri importante privind concesii teritoriale şi garanţii de securitate
Zelenski, întâlnire tête-à-tête cu Trump la Casa Albă (Sursa foto: Profimedia)

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află luni la Washington, unde va avea o întrevedere bilaterală cu președintele american Donald Trump, la ora 20.00 (ora României). După discuția tête-à-tête, liderilor celor doi li se vor alătura șefii de stat și de guvern europeni, într-un format de negocieri nemaiîntâlnit de la declanșarea invaziei ruse din februarie 2022, relatează AFP.

Zelenski, întâlnire tête-à-tête cu Trump la Casa Albă

Întâlnirea are loc în contextul intensificării atacurilor rusești asupra orașelor ucrainene și ar putea aduce în discuție atât concesii teritoriale, cât și garanții de securitate pentru Kiev. Donald Trump a transmis pe rețeaua sa Truth Social că:

„Președintele ucrainean Zelenski poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă vrea, sau poate continua să lupte.”

Miliardarul republican a subliniat că „nu se pune problema” ca Ucraina să recupereze Crimeea, anexată de Rusia în 2014, și a avertizat că aderarea Kievului la NATO este exclusă. Totodată, Trump s-a declarat mulțumit de faptul că „n-au fost niciodată atât de mulți lideri europeni în același timp la Casa Albă”.

Vezi și:
Von der Leyen, Zelenski și Trump. Ce mesaje transmit liderii înainte de întâlnirea de la Washington
Zelenski nu se duce singur la întâlnirea cu Donald Trump. Ce lideri europeni au acceptat să facă parte din delegația care merge la Washington

În ultimele luni, liderul american și-a exprimat frustrările față de Vladimir Putin, dar l-a primit recent „cu mare pompă” în Alaska. Potrivit unor surse citate de AFP, Trump susține o propunere rusă prin care Ucraina ar ceda în totalitate regiunile Donețk și Lugansk, iar frontul ar fi „înghețat” în Herson și Zaporojie – teritorii anexate de Moscova în 2022, deși nu sunt pe deplin controlate de trupele ruse.

Steve Witkoff, emisar american, a declarat că Rusia ar fi făcut „anumite concesii” teritoriale, menționând „o discuție importantă despre Donețk”, regiune prioritară pentru Kremlin.

Poziția lui Zelenski

La sosirea la Washington, Zelenski a transmis că Ucraina împărtășește „dorința profundă de a pune capăt acestui război rapid și în mod fiabil”, dar a avertizat că pacea trebuie să fie „durabilă”:

„Rusia trebuie să pună capăt acestui război pe care ea însăși l-a declanșat. Iar eu sper ca forța noastră comună cu America și cu prietenii noștri europeni va constrânge Rusia la o pace adevărată.”

Liderul ucrainean a ținut să îi transmită lui Trump „recunoștință pentru invitație”. Aceasta este prima vizită a lui Zelenski la Casa Albă după episodul din 28 februarie, când a fost admonestat în Biroul Oval de Trump și vicepreședintele J. D. Vance pentru „lipsa de recunoștință față de ajutorul american”.

Discuțiile despre garanțiile de securitate

Un punct central al negocierilor îl reprezintă garanțiile de securitate oferite Ucrainei. Trump a evocat posibilitatea unei clauze colective de apărare, inspirată din Articolul 5 al NATO, dar în afara cadrului Alianței, pentru a nu provoca Moscova.

Președintele francez Emmanuel Macron a precizat că liderii europeni vor să afle „până în ce punct” Trump se angajează personal în privința acestor garanții. De asemenea, Trump a sugerat organizarea unui summit tripartit cu Putin și Zelenski „dacă totul merge bine” după întâlnirea de luni.

În eventualitatea unui eșec, șeful diplomației americane Marco Rubio a avertizat că Washingtonul ar putea impune „noi sancțiuni” Rusiei.

Alături de Zelenski și Trump, la discuții participă președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierii italian Giorgia Meloni, britanic Keir Starmer, președintele finlandez Alexander Stubb, secretarul general al NATO Mark Rutte și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Ploi torențiale, vijelii și grindină. ANM a emis mai multe avertizări de vreme rea, inclusiv pentru Bucureşti
Recomandări
România devine tigrul economic al Europei de Est – un fel de „Germania din Balcani”. Avem date surprinzătoare care atestă că economia noastră are cea mai puternică creștere din UE în trimestrul doi din 2025
România devine tigrul economic al Europei de Est – un fel de „Germania din Balcani”. Avem date surprinzătoare care atestă că economia noastră are cea mai puternică creștere din UE în trimestrul doi din 2025
Dr. Ramona Spulber, MedLife: „Medicina nu este doar o profesie, ci un scop în sine”
Dr. Ramona Spulber, MedLife: „Medicina nu este doar o profesie, ci un scop în sine”
Premierul nostru Bolojan e catalogat drept un „reformist dur” și „simbol al austerității” în presa internațională. Acesta dezvăluie într-un interviu Bloomberg că fără celebrele pachete de măsuri „am fi avut un colaps total”
Premierul nostru Bolojan e catalogat drept un „reformist dur” și „simbol al austerității” în presa internațională. Acesta dezvăluie într-un interviu Bloomberg că fără celebrele pachete de măsuri „am fi avut un colaps total”
Robotul umanoid Figure 02 a demonstrat că poate împături rufe: Cât de aproape suntem de viitorul gospodăriilor automatizate VIDEO
Robotul umanoid Figure 02 a demonstrat că poate împături rufe: Cât de aproape suntem de viitorul gospodăriilor automatizate VIDEO
Umbrărescu investeşte masiv în Adjud. De ce construieşte „Regele şoselelor” locuințe, școli, parcuri și o zonă industrială acolo
Umbrărescu investeşte masiv în Adjud. De ce construieşte „Regele şoselelor” locuințe, școli, parcuri și o zonă industrială acolo
Vor supraviețui doar câțiva constructori auto? De ce această teorie nu convinge pe toată lumea
Vor supraviețui doar câțiva constructori auto? De ce această teorie nu convinge pe toată lumea
Dacia Jogger „de Capri”, o raritate pe şosele. Ar fi fost produse doar trei astfel de maşini, ce au special: ”Încearcă să omologhezi asta la RAR”
Dacia Jogger „de Capri”, o raritate pe şosele. Ar fi fost produse doar trei astfel de maşini, ce au special: ”Încearcă să omologhezi asta la RAR”
Dacă folosești Opera pe iPhone, așa scapi rapid de reclamele enervante fără aplicații în plus
Dacă folosești Opera pe iPhone, așa scapi rapid de reclamele enervante fără aplicații în plus
Revista presei
Adevarul
Arma inedită folosită de forțele ucrainene pentru a alunga soldații infiltrați pe frontul din Pokrovsk
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Fina lui Carmen de la Sălciua, dezvăluiri incendiare din culise: „Am fost înjurată și jignită în direct!”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Nuntă secretă în showbiz-ul din România. S-au căsătorit după 10 ani de relaţie păstrată departe de ochii presei. „Fericirea nu este o destinaţie”
Playtech Știri
Gesturi nemaivăzute între preşedinte şi partenera sa până acum. Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru, imagine rară în timpul liber
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou