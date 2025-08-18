Zelenski, întâlnire crucială cu Trump la Casa Albă. Negocieri importante privind concesii teritoriale şi garanţii de securitate

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află luni la Washington, unde va avea o întrevedere bilaterală cu președintele american Donald Trump, la ora 20.00 (ora României). După discuția tête-à-tête, liderilor celor doi li se vor alătura șefii de stat și de guvern europeni, într-un format de negocieri nemaiîntâlnit de la declanșarea invaziei ruse din februarie 2022, relatează AFP.

Zelenski, întâlnire tête-à-tête cu Trump la Casa Albă

Întâlnirea are loc în contextul intensificării atacurilor rusești asupra orașelor ucrainene și ar putea aduce în discuție atât concesii teritoriale, cât și garanții de securitate pentru Kiev. Donald Trump a transmis pe rețeaua sa Truth Social că:

„Președintele ucrainean Zelenski poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă vrea, sau poate continua să lupte.”

Miliardarul republican a subliniat că „nu se pune problema” ca Ucraina să recupereze Crimeea, anexată de Rusia în 2014, și a avertizat că aderarea Kievului la NATO este exclusă. Totodată, Trump s-a declarat mulțumit de faptul că „n-au fost niciodată atât de mulți lideri europeni în același timp la Casa Albă”.

În ultimele luni, liderul american și-a exprimat frustrările față de Vladimir Putin, dar l-a primit recent „cu mare pompă” în Alaska. Potrivit unor surse citate de AFP, Trump susține o propunere rusă prin care Ucraina ar ceda în totalitate regiunile Donețk și Lugansk, iar frontul ar fi „înghețat” în Herson și Zaporojie – teritorii anexate de Moscova în 2022, deși nu sunt pe deplin controlate de trupele ruse.

Steve Witkoff, emisar american, a declarat că Rusia ar fi făcut „anumite concesii” teritoriale, menționând „o discuție importantă despre Donețk”, regiune prioritară pentru Kremlin.

Poziția lui Zelenski

La sosirea la Washington, Zelenski a transmis că Ucraina împărtășește „dorința profundă de a pune capăt acestui război rapid și în mod fiabil”, dar a avertizat că pacea trebuie să fie „durabilă”:

„Rusia trebuie să pună capăt acestui război pe care ea însăși l-a declanșat. Iar eu sper ca forța noastră comună cu America și cu prietenii noștri europeni va constrânge Rusia la o pace adevărată.”

Liderul ucrainean a ținut să îi transmită lui Trump „recunoștință pentru invitație”. Aceasta este prima vizită a lui Zelenski la Casa Albă după episodul din 28 februarie, când a fost admonestat în Biroul Oval de Trump și vicepreședintele J. D. Vance pentru „lipsa de recunoștință față de ajutorul american”.

Discuțiile despre garanțiile de securitate

Un punct central al negocierilor îl reprezintă garanțiile de securitate oferite Ucrainei. Trump a evocat posibilitatea unei clauze colective de apărare, inspirată din Articolul 5 al NATO, dar în afara cadrului Alianței, pentru a nu provoca Moscova.

Președintele francez Emmanuel Macron a precizat că liderii europeni vor să afle „până în ce punct” Trump se angajează personal în privința acestor garanții. De asemenea, Trump a sugerat organizarea unui summit tripartit cu Putin și Zelenski „dacă totul merge bine” după întâlnirea de luni.

În eventualitatea unui eșec, șeful diplomației americane Marco Rubio a avertizat că Washingtonul ar putea impune „noi sancțiuni” Rusiei.

Alături de Zelenski și Trump, la discuții participă președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierii italian Giorgia Meloni, britanic Keir Starmer, președintele finlandez Alexander Stubb, secretarul general al NATO Mark Rutte și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.