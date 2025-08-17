Von der Leyen, Zelenski și Trump. Ce mesaje transmit liderii înainte de întâlnirea de la Washington

Liderii europeni și americani se pregătesc pentru o întâlnire importantă la Washington, în contextul războiului din Ucraina și al presiunilor internaționale pentru găsirea unei soluții de pace. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump își vor împărtăși pozițiile privind securitatea Ucrainei și negocierea unui acord de pace, în timp ce tensiunile cu Rusia rămân ridicate. Mesajele lor vizează atât asigurarea integrității teritoriale a Ucrainei, cât și coordonarea sprijinului internațional pentru Kiev.

Von der Leyen: Ucraina trebuie să devină „un arici de oțel”

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat duminică, la o conferinţă de presă alături de Volodimir Zelenski, că Ucraina trebuie să devină „un arici de oţel, de neînghiţit pentru potenţialii invadatori”.

„Trebuie să existe garanţii de securitate puternice pentru a proteja atât Ucraina, cât şi interesele vitale de securitate ale Europei. Ucraina trebuie să îşi poată menţine suveranitatea şi integritatea teritorială”, a spus von der Leyen, cu o zi înaintea reuniunii de la Washington.

Ea a subliniat că forțele armate ucrainene nu trebuie restricționate în cooperarea cu alte țări sau în primirea de sprijin internațional. De asemenea, a apreciat disponibilitatea președintelui american Donald Trump de a susține securitatea Ucrainei și a remarcat că principalii aliați europeni sunt pregătiți să își asume responsabilitatea în acest efort.

În privinţa teritoriilor ucrainene, şefa executivului european a fost categorică:

„Frontierele internaţionale nu pot fi schimbate prin forţă. Acestea sunt decizii care aparţin Ucrainei şi doar Ucrainei, şi nu pot fi luate fără Ucraina la masa discuţiilor.”

Zelenski cere un armistițiu înainte de negocieri

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut duminică un armistiţiu înainte ca negocierile pentru un acord de pace cu Rusia să poată începe.

„Mai întâi trebuie să oprim uciderile. Putin are multe cereri, dar nu le cunoaştem pe toate, iar dacă sunt într-adevăr atât de multe cum am auzit, atunci va fi nevoie de timp pentru a le analiza. Este imposibil să facem acest lucru sub presiunea armelor. De aceea este necesar să se înceteze focul şi să se lucreze rapid la un acord final. Vom discuta despre asta la Washington”, a spus Zelenski la Bruxelles, alături de Ursula von der Leyen. „Putin nu vrea să oprească uciderile, dar trebuie să o facă”, a adăugat liderul ucrainean.

Trump anunță „progrese mari” în relația cu Rusia

Declaraţiile liderilor vin pe fondul schimbării de poziţie a lui Donald Trump privind încetarea focului. Dacă înainte de summitul de la Alaska cu Vladimir Putin anunţase că nu va fi mulţumit fără un armistiţiu, după întâlnire Trump a spus că se concentrează direct pe un acord de pace mai amplu – o abordare care pare să se alinieze obiectivelor Kremlinului.

Preşedintele american a scris recent pe platforma sa Truth Social:

„BIG PROGRESS ON RUSSIA. STAY TUNED!” („PROGRESE MARI CU RUSIA. URMEAZĂ DETALII!”)

Mesajul apare cu o zi înaintea întâlnirii de la Casa Albă cu Volodimir Zelenski, Ursula von der Leyen şi alţi lideri europeni importanţi.